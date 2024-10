Nam ca sĩ từng đánh đập Rihanna bị tố cưỡng bức phụ nữ trên du thuyền có Diddy

Vào tháng 1/2022, 1 người phụ nữ ẩn danh đã đâm đơn kiện Chris Brown cưỡng bức cô trong 1 bữa tiệc ở Miami, Mỹ. Vụ việc xảy ra từ tháng 12/2020. Nạn nhân yêu cầu nam ca sĩ bồi thường 20 triệu đô la (507 tỷ đồng).

Đến nay, người phụ nữ này đã hé lộ thêm chi tiết về địa điểm diễn ra vụ việc thông qua phim tài liệu Chris Brown: A History of Violence. Đó là 1 bữa tiệc trên du thuyền bên ngoài biệt thự của ông trùm Diddy ở Miami, Mỹ. Tuy nhiên nạn nhân không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào với Diddy. Người phụ nữ này nói rằng cô đã thấy Diddy trên du thuyền, và ông trùm này "thực sự tử tế" với cô.

Chris Brown bị tố cưỡng bức phụ nữ trên du thuyền có Diddy

Luật sư của nạn nhân giải thích: "Chiếc du thuyền được neo đậu phía sau biệt thự của Diddy trên đảo Star. Chúng tôi tin rằng Diddy sở hữu hoặc thuê du thuyền này. Đó là lý do tại sao chúng tôi không nêu rõ loại hình sở hữu du thuyền". Tuy nhiên 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng mặc dù du thuyền được neo đậu ở biệt thự của Diddy, nhưng ông trùm này không sở hữu nó. Trong vụ việc này, Diddy cũng không hề có trách nhiệm liên quan.

Theo nạn nhân, cô gặp Chris Brown trên du thuyền và nam ca sĩ đã đưa rượu cho cô: "Tôi không nhớ mình có thấy anh ta rót rượu không, nhưng tôi vừa uống nó thì anh ta lập tức đưa tôi ly khác. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt, người trở nên nặng nề". Sau đó, tình cũ Rihanna đã đưa nạn nhân đến 1 phòng ngủ trên du thuyền và cưỡng bức khi cô không còn sức phản kháng.

Sau khi tỉnh lại, cô gái này nói chuyện với Chris Brown để làm rõ vấn đề. Nhưng sau khi đi tư vấn tâm lý, cô nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc nên đã đâm đơn kiện. Khi vụ việc lần đầu được đệ trình lên tòa, Chris Brown đã phủ nhận và hé lộ các tin nhắn nạn nhân gửi cho mình để minh oan. Vào tháng 8/2022, vụ kiện bị bác bỏ do không đủ bằng chứng và thiếu luật sư đại diện.

Diddy khá thân thiết với Chris Brown nhưng không hề liên quan trong vụ việc này

Chris Brown sinh năm 1989, tham gia giới giải trí từ năm 13 tuổi. Chris Brown thể hiện thế mạnh ở dòng nhạc R&B và nhanh chóng vụt sáng thành sao. Tình cũ Rihanna từng đạt #1 Billboard Hot 100 chỉ với với đĩa đơn debut - Run It. Album thứ hai của Chris Brown là Exclusive có ca khúc Kiss Kiss cũng đã từng lọt đề cử hạng mục Kết hợp Rap thành công nhất tại Grammy 2008. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Chris Brown đã giành về 5 giải Billboard Music Awards và 15 đề cử Grammy. Năm 2008 có thể là nói là năm mà Chris Brown toả sáng nhất với bản hit With You.

Nhưng hào quang của Chris Brown nhanh chóng vụt tắt chỉ 1 năm sau đó. Năm 2009, Chris Brown bị phát hiện đã tát thẳng vào mặt bạn gái Rihanna. Nam ca sĩ bị công chúng chỉ trích, tẩy chay triệt để và phải chịu án quản chế. Kể từ đó, Chris Brown vẫn ra nhạc nhưng đều thất bại thảm hại. Anh còn vướng vào vô số vụ việc hành hung, bạo lực khác.

Sự nghiệp của Chris Brown sụp đổ sau vụ hành hung Rihanna

