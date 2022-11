Nam ca sĩ người Mỹ qua đời chỉ vài giờ sau hôn lễ

Hình ảnh Jake Flint trên sân khấu biểu diễn khi còn sống

Fox News Digital đưa tin nam ca sĩ, nhạc sĩ nhạc đồng quê Mỹ Jake Flint đã qua đời vào ngày 26/11, hưởng dương 37 tuổi. Chỉ vài giờ đồng hồ trước khi từ trần, Flint vừa cử hành hôn lễ với hôn thê là Brenda Flint. Nguyên nhân tử vong của nam ca sĩ vẫn chưa được xác định.

Hôm 29/11, góa phụ Brenda Flint đã chia sẻ về sự ra đi của chồng bằng một bài đăng trên Facebook. Cô viết: "Đáng lẽ ra chúng tôi đã có thể cùng nhau chụp vài bức ảnh cưới, nhưng thay vì thế, lúc này đây tôi lại phải chọn ra một bộ trang phục tươm tất để chôn theo chồng mình. Người ta không sinh ra để phải chịu đựng nỗi đớn đau tới nhường này. Con tim tôi đã hóa đá, không còn mong muốn gì hơn chồng tôi quay trở về. Tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi cần anh ấy ở đây bên mình".

Trước đó, trả lời phỏng vấn với tờ The Oklahoman, quản lý lâu năm của Jake Flint, ông Clif Doyal nói: "Jake Flint không chỉ là một khách hàng, anh ấy còn là một người bạn thân thiết và một anh chàng vô cùng tốt bụng. Bạn có thể cảm nhận được tình cảm mà công chúng dành cho anh ấy qua những bài đăng trên mạng xã hội. Mọi người đều yêu thương anh ấy".



Nhạc sĩ Mike Hosty, người đã tham gia biểu diễn trong lễ cưới của Flint, ca ngợi sự rộng lượng của người bạn quá cố: "Cậu ấy không chỉ là một nhạc sĩ, ca sĩ mà còn là người đàn ông với trái tim rộng lượng, sẵn sàng hết lòng giúp đỡ mọi người".

Jake Flint là một nhạc sĩ, ca sĩ chuyên thể loại nhạc đồng quê. Anh sinh ra tại vùng nông thôn bang Okahoma và gắn bó cả cuộc đời với vùng đất này. Trong cả sự nghiệp, Flint đã phát hành bốn album phòng thu. Album đầu tiên có nhan đề I'm Not OK, ra mắt năm 2016. Năm 2018, anh được vinh danh là nghệ sĩ đột phá của năm tại We Are Tulsa Music Awards.