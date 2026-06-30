Nam ca sĩ ném khăn bẩn tặng khán giả, sân khấu “bốc mùi” ai nấy nhăn mặt

“Món quà” bất ngờ trong concert của nam ca sĩ này khiến fan bên dưới chỉ biết né vội.

Những ngày qua, mạng xã hội Hoa ngữ xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ Tào Cách biểu diễn trong concert. Sự việc được cho là xảy ra trong concert của Tào Cách tại Hợp Phì, thuộc tour 2026 Mở Tai Nghe Tôi Nói . Theo lịch sự kiện, đêm diễn diễn ra ngày 27/6 tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Shaoquan, Hợp Phì.

Tào Cách đang là cái tên được bàn tán trên mạng xã hội

Thông tin về sân khấu này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Thay vì được nhắc đến bằng giọng hát nội lực hay loạt bản tình ca từng làm nên tên tuổi, nam ca sĩ lại bất ngờ bị réo tên vì một màn “fan service” khiến người xem không biết nên cười hay nhăn mặt.

Trong đoạn video đang được chia sẻ rầm rộ, Tào Cách xuất hiện trên sân khấu với trạng thái khá thoải mái sau khi hoàn thành phần trình diễn. Nam ca sĩ cầm một chiếc khăn trắng, lau mồ hôi trên người rồi có hành động khiến cả khán đài lập tức chú ý. Đáng nói, chiếc khăn này được cho là đã được anh dùng để lau vùng dưới cánh tay ngay trên sân khấu.

Màn fan service lạ lùng của Tào Cách

Sau đó, Tào Cách giơ chiếc khăn lên cao, hướng về phía khán giả như muốn hỏi ai muốn nhận “món quà” này. Vài giây sau, anh ném chiếc khăn xuống khu vực fan, tạo nên khoảnh khắc vừa hài hước vừa gây tranh cãi. Phía dưới sân khấu, một số khán giả reo hò vì được tương tác trực tiếp với thần tượng.

Sau đó, đoạn clip này được chia sẻ khắp các mạng xã hội. Nhiều bình luận gọi đây là một trong những màn chiều fan “khó đỡ” nhất của Tào Cách. Có người mỉa mai rằng người khác đi concert thường nhận hoa, ảnh ký tên hoặc vật phẩm kỷ niệm, còn fan của Tào Cách lại nhận được một chiếc khăn quá mức “thân mật”. Không ít cư dân mạng còn đùa rằng người bắt được chiếc khăn chắc cũng phải phân vân không biết nên nâng niu cất giữ như kỷ vật hay lập tức né ra xa.

Hành động của Tào Cách nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Tào Cách vốn không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc Hoa ngữ. Nam ca sĩ sinh năm 1979 tại Malaysia, lớn lên trong môi trường đa văn hóa và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Anh từng theo học tại New Zealand trước khi chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Với chất giọng cao, giàu cảm xúc cùng khả năng sáng tác, Tào Cách nhanh chóng gây chú ý khi gia nhập thị trường âm nhạc Đài Loan (Trung Quốc) và trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng Mandopop/R&B.

Tào Cách là một trong những giọng ca nổi bật của dòng Mandopop/R&B tại thị trường âm nhạc Hoa Ngữ

Trong sự nghiệp, anh ghi dấu với nhiều bản hit như Superwoman , Betrayal , The Only One In The World hay Mr. Lonely . Không chỉ thành công về mặt thương mại, Tào Cách còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ phong cách âm nhạc đa dạng, kết hợp giữa pop, R&B và soul. Thời kỳ đỉnh cao, anh giành giải Nam ca sĩ tiếng Quan Thoại xuất sắc nhất tại Kim Khúc Đài Loan (Golden Melody Awards) - một trong những giải thưởng danh giá nhất của làng nhạc Hoa ngữ.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Tào Cách còn được công chúng biết đến rộng rãi qua đời sống cá nhân và các chương trình truyền hình thực tế. Anh từng tham gia nhiều show giải trí nổi tiếng, đặc biệt là chương trình về gia đình “Bố ơi mình đi đâu thế?” phiên bản Trung Quốc, nơi anh xuất hiện cùng hai con là Joe và Grace. Nhờ sự tương tác tự nhiên, gần gũi giữa các thành viên trong gia đình, hình ảnh của Tào Cách trở nên thân thiện và được khán giả yêu mến hơn, đặc biệt là với khán giả trẻ và các gia đình.

Tuy nhiên, bên cạnh những dấu ấn tích cực, sự nghiệp của nam ca sĩ cũng trải qua không ít thăng trầm vì những ồn ào đời tư và hình ảnh thiếu kiểm soát trước công chúng. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Năm 2026, anh trở lại với tour Mở Tai Nghe Tôi Nói , đi qua nhiều thành phố của Trung Quốc.

Chính vì vậy, hành động mới đây của Tào Cách trong concert khiến nhiều người ngán ngẩm. Thay vì tạo khoảnh khắc gần gũi với fan, nam ca sĩ lại bị chê khi biến sân khấu thành nơi phô diễn một chiêu trò kém duyên.

Ảnh: IG/Weibo