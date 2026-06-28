Hành động nhìn phát ngại của thần tượng 10 triệu fan, đẹp trai cỡ nào cũng không mê nổi

Nam ca sĩ này đang làm gì vậy?

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng chia sẻ đoạn clip ghi lại phần biểu diễn của Martin (CORTIS) tại một sân khấu gần đây. Trong tiết mục, nam idol diện trang phục tối màu, liên tục thực hiện nhiều động tác tương tác với máy quay, kết hợp cùng biểu cảm gương mặt mạnh và cách di chuyển dứt khoát trên sân khấu.

Martin gây chú ý vì biểu cảm trên sân khấu

Đáng chú ý, đoạn clip gây bàn tán chủ yếu vì một số khoảnh khắc như động tác đưa tay xuống phần hông, ngửa người về phía sau rồi chuyển sang biểu cảm trực diện với ống kính, khiến nhiều khán giả cho rằng màn trình diễn nhạy cảm và dễ gây tranh cãi. Chỉ sau thời gian ngắn được lan truyền, video này đã được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Trên mạng xã hội, phần lớn bình luận không đồng tình với cách thể hiện của Martin.

Trên mạng xã hội, phần lớn bình luận không đồng tình với cách thể hiện của Martin. Nhiều người cho rằng loạt động tác của nam idol bị quá đà, tạo cảm giác lố lăng khi đặt trong bối cảnh sân khấu idol, nhất là khi Martin sinh năm 2008 vẫn đang ở độ tuổi rất trẻ và tệp fan chính của nhóm rất đông trẻ vị thành niên.

Một số ý kiến nhận xét phần trình diễn đáng lẽ có thể gây chú ý bằng visual, thần thái hoặc năng lượng sân khấu, nhưng lại bị kéo lệch sang tranh cãi vì những khoảnh khắc thiếu tiết chế. Không ít khán giả cho rằng cách biểu diễn này không giúp Martin trông cá tính hơn, mà ngược lại khiến hình ảnh của anh trở nên kém tinh tế trong mắt công chúng.

Bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận người hâm mộ lên tiếng bênh vực Martin

Bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận người hâm mộ lên tiếng bênh vực Martin. Theo các fan, những động tác này nằm trong concept biểu diễn mà CORTIS theo đuổi từ khi ra mắt và không phải là điều quá xa lạ với các nhóm nam theo phong cách hip-hop. Một số ý kiến cũng cho rằng việc chỉ nhìn vào một vài khoảnh khắc ngắn được lan truyền trên mạng xã hội có thể khiến màn trình diễn bị nhìn nhận khác so với khi theo dõi toàn bộ tiết mục.

Thực tế, phong cách trình diễn của Martin cũng như CORTIS từ khi debut vốn đã mang màu sắc phóng khoáng, nổi loạn và giàu năng lượng

Thực tế, phong cách trình diễn của Martin cũng như CORTIS từ khi debut vốn đã mang màu sắc phóng khoáng, nổi loạn và giàu năng lượng. Nhóm theo đuổi hình ảnh chịu ảnh hưởng từ hip-hop, skate-punk và Y2K với những bộ trang phục oversized, sagging pants, phụ kiện cá tính và lối trang điểm mang đậm tinh thần đường phố. Trên sân khấu, các thành viên thường sử dụng nhiều biểu cảm gương mặt, tương tác trực diện với máy quay và thực hiện các động tác mạnh để tạo điểm nhấn cho từng phần trình diễn.

CORTIS muốn giữ lại sự mộc, tự nhiên và có phần thô ráp trong cả âm nhạc lẫn cách thể hiện trên sân khấu, thay vì xây dựng hình ảnh quá an toàn khuôn mẫu của nhiều nhóm idol

Martin và các thành viên nhiều lần nhấn mạnh rằng CORTIS muốn giữ lại sự "rawness" - cảm giác mộc, tự nhiên và có phần thô ráp - trong cả âm nhạc lẫn cách thể hiện trên sân khấu, thay vì xây dựng hình ảnh quá an toàn hay được trau chuốt theo khuôn mẫu của nhiều nhóm idol truyền thống. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp CORTIS tạo bản sắc riêng ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Tuy nhiên, chính phong cách này cũng khiến nhóm nhiều lần trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Không chỉ riêng Martin, nhiều sân khấu trước đây của CORTIS cũng từng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều, từ cách tạo dáng, biểu cảm, trang phục cho đến năng lượng biểu diễn.

CORTIS cũng từng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều, từ cách tạo dáng, biểu cảm, trang phục cho đến năng lượng biểu diễn.

Mỗi lần nhóm xuất hiện, những đoạn fancam hay video ngắn đều nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều cuộc thảo luận từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen dành cho cá tính và khả năng làm chủ sân khấu, cũng có không ít ý kiến cho rằng một số màn trình diễn của nhóm khá táo bạo so với hình ảnh idol Kpop thông thường.

Ra mắt chưa lâu, CORTIS hiện được xem là một trong những nhóm nam tân binh nổi bật nhất của thế hệ thứ 5 Kpop. CORTIS nhanh chóng cho thấy sức hút của một tân binh nổi bật khi đạt 10 triệu follower Instagram sau khoảng 6 tháng, TikTok vượt 14 triệu người theo dõi.

CORTIS hiện được xem là một trong những nhóm nam tân binh nổi bật nhất của thế hệ thứ 5 Kpop

Không chỉ có danh xưng “đàn em BTS”, nhóm còn ghi dấu bằng EP đầu tay Color Outside the Lines vượt 600 triệu stream Spotify, doanh số khoảng 2,1 triệu bản và từng lọt Billboard 200. Những ca khúc như GO! , Fashion hay What You Want giúp CORTIS định hình màu sắc trẻ, phóng khoáng, đồng thời khiến các sân khấu và hoạt động trình diễn của nhóm liên tục kéo theo thảo luận trên mạng xã hội.

Martin là một trong những thành viên được chú ý nhiều nhất khi giữ vai trò nhóm trưởng và sở hữu chiều cao nổi bật

Trong đội hình CORTIS, Martin là một trong những thành viên được chú ý nhiều nhất khi giữ vai trò nhóm trưởng và sở hữu chiều cao nổi bật. Không chỉ có độ nhận diện cao nhờ ngoại hình, nam idol sinh năm 2008 còn được xem là hạt nhân sáng tạo của nhóm khi tham gia vào quá trình viết nhạc, sản xuất và định hình màu sắc âm nhạc từ trước khi ra mắt.

Chính vì đảm nhận vai trò dẫn dắt trong nhóm, cộng thêm lượng người theo dõi lớn và tần suất được nhắc tên cao, mọi khoảnh khắc của Martin trên sân khấu đều dễ trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm và bàn luận. Hiện đoạn clip của Martin vẫn tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút hàng loạt bình luận.

Ảnh: X