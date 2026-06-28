Ngỡ ngàng trước vòng 1 khác lạ của công chúa showbiz, 2 năm đi hát lột xác thành mỹ nhân quyến rũ

Chỉ một đoạn clip sân khấu, nữ ca sĩ đã khiến mạng xã hội xôn xao vì diện mạo thay đổi quá rõ.

Ahyeon gây chú ý với outift gợi cảm

Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Ahyeon (BABYMONSTER) được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Chỉ trong vài chục giây xuất hiện trên sân khấu, nữ idol sinh năm 2007 đã trở thành tâm điểm nhờ visual sắc nét, thần thái tự tin và khả năng làm chủ ống kính.

Đoạn video gây chú ý của Ahyeon

Trong lần biểu diễn này, Ahyeon diện bộ outfit đen cúp ngực đính kết lấp lánh, kết hợp găng tay dài và mái tóc xoăn buông nhẹ. Thiết kế ôm sát cơ thể giúp tôn vóc dáng, đặc biệt làm nổi bật đường cong và vòng một của nữ idol dưới hệ thống ánh sáng sân khấu. Cùng với biểu cảm cuốn hút và năng lượng trình diễn mạnh mẽ, Ahyeon gần như chiếm trọn sự chú ý trong nhiều góc quay.

Ahyeon gây chú ý trên sân khấu vì diện mạo khác hẳn các tạo hình trước đây

Tuy nhiên, chính bộ trang phục này cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều khán giả khen Ahyeon ngày càng ra dáng ngôi sao sân khấu, sở hữu visual sáng camera, thần thái nổi bật và đủ sức hút để không bị lu mờ giữa đội hình BABYMONSTER. Không ít ý kiến cho rằng hình ảnh trưởng thành giúp cô phù hợp hơn với phong cách mạnh mẽ mà nhóm đang theo đuổi.

Ở chiều ngược lại, nhiều netizen lại bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng outfit có phần quá gợi cảm so với độ tuổi của Ahyeon. Thiết kế cúp ngực với phần cổ áo cắt khá sâu khiến vòng một của nữ idol trở thành tâm điểm trong nhiều khoảnh khắc, làm dấy lên tranh luận rằng ê-kíp đang xây dựng hình ảnh trưởng thành quá nhanh cho một thành viên sinh năm 2007, mới chỉ bước qua giai đoạn đầu sự nghiệp.

Với một bộ phận khán giả, thiết kế ngắn và có phần gợi cảm như lần này là chưa thực sự phù hợp. Họ cho rằng Ahyeon vốn đã nổi bật nhờ visual, thần thái và kỹ năng trình diễn nên không cần thay đổi hình ảnh theo hướng táo bạo quá sớm.

Trang phục của Ahyeon cũng là đề tài bàn tán

Trong khi đó, một bộ phận khán giả lại cho rằng các sân khấu Kpop hiện nay vốn ưu tiên những thiết kế ôm dáng, bắt sáng và mang hơi hướng gợi cảm, đặc biệt với concept cá tính mà BABYMONSTER theo đuổi. Vì vậy, việc Ahyeon xuất hiện trong hình ảnh trưởng thành hơn là điều không quá bất ngờ

Visual sáng, vocal mạnh nhưng Ahyeon vẫn chưa thoát khỏi tranh cãi

Trước khi gây chú ý vì outfit gợi cảm, Ahyeon vốn gắn liền với hình ảnh trẻ trung, năng động và đúng với lứa tuổi. Dù BABYMONSTER theo đuổi màu sắc girl crush mạnh mẽ, nữ idol sinh năm 2007 thường xuất hiện với những tạo hình cá tính nhưng không quá táo bạo. Chính vì vậy, màn xuất hiện lần này với phong cách trưởng thành và quyến rũ hơn hẳn khiến không ít khán giả bất ngờ, đồng thời làm dấy lên những cuộc tranh luận về định hướng hình ảnh của cô.

Ahyeon vốn gắn liền với hình ảnh trẻ trung, năng động và đúng với lứa tuổi nên việc xuất hiện với hình ảnh trưởng thành hơn khiến nhiều khán giả ngạc nhiên

Ahyeon, tên đầy đủ là Jung Ahyeon, sinh năm 2007, là một trong những thành viên nổi bật nhất của BABYMONSTER trực thuộc YG Entertainment. Ngay từ giai đoạn tiền debut, cô đã được xem là "át chủ bài" của nhóm nhờ sở hữu visual sắc sảo, thần thái sân khấu cuốn hút cùng khả năng hát, rap và nhảy khá toàn diện.

Ahyeon còn được người hâm mộ gọi là "công chúa YG thế hệ mới" nhờ vị trí nổi bật trong BABYMONSTER và sự kỳ vọng lớn từ công ty. Ngay từ thời còn là thực tập sinh, cô đã gây chú ý với visual sắc sảo, thần thái sang chảnh và khả năng trình diễn toàn diện. Chính vì vậy, Ahyeon nhiều lần được ví là "Jennie thế hệ mới" hay "Jennie thứ hai" của YG.

Ahyeon là thành viên chủ chốt được ví như át chủ bài của BABY MONSTER

Bên cạnh nhan sắc được đánh giá là nổi bật nhất nhì thế hệ idol Gen 5, Ahyeon còn được biết đến như một trong những giọng ca triển vọng của Kpop. Cô sở hữu chất giọng sáng, nội lực, cột hơi tốt và khả năng xử lý những nốt cao ấn tượng.

Bản cover Dangerously khi còn là thực tập sinh từng gây sốt trên mạng xã hội, giúp Ahyeon nhận về hàng chục triệu lượt xem cùng vô số lời khen từ khán giả quốc tế. Sau khi debut, nữ idol tiếp tục đảm nhận nhiều đoạn cao trào trong các ca khúc của BABYMONSTER và được xem là main vocal của nhóm.

Ahyeon từng gây bão với bản cover Dangerously khi còn là thực tập sinh

Tuy nhiên, đi cùng sự nổi tiếng là áp lực và những tranh cãi ngày càng nhiều. Thời gian gần đây, Ahyeon liên tục trở thành chủ đề bàn luận khi nhiều khán giả cho rằng chất giọng của cô không còn giữ được độ dày và sự ổn định như thời thực tập sinh.

Phong độ của Ahyeon gần đây luôn bị đặt nhiều dấu hỏi

Một số sân khấu live gây ý kiến trái chiều vì cách xử lý nốt cao bị nhận xét gồng, chói và thiếu cảm giác thoải mái. Sự thay đổi này khiến không ít người tiếc nuối, nhất là khi vocal từng được xem là điểm mạnh nổi bật nhất của Ahyeon.

Nữ thần tượng luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện

Chính vì vậy, mỗi lần Ahyeon xuất hiện, công chúng không chỉ chú ý đến visual hay phong cách thời trang mà còn đặc biệt quan tâm đến phong độ trình diễn. Điều đó cho thấy nữ idol đang là một trong những gương mặt thu hút sự chú ý lớn nhất của BABYMONSTER, nhưng cũng đồng thời phải đối mặt với những tiêu chuẩn và kỳ vọng khắt khe từ khán giả.

Ảnh: X