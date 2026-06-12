Nam ca sĩ bị cả nước ghét vì dám cưới quốc bảo nhan sắc: Body U50 “thần sầu” đang viral mạng xã hội

Từng bị chê không xứng với Kim Tae Hee, Bi Rain chứng minh phong độ chưa từng hết "hot" bằng một body đáng ngưỡng mộ khi đã 44.

Showbiz Hàn không thiếu những quý ông lịch lãm, nhưng để tìm được một ngôi sao tiệm cận ngưỡng 50 vẫn duy trì được độ hot đỉnh cao cả về danh tiếng lẫn sắc vóc, thì một trong những cái tên đầu tiên được gọi là Bi Rain. Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ phô diễn hình thể săn chắc trong một show thực tế đang viral trên mạng xã hội. Chứng kiến phong độ thần sầu này, công chúng lại được dịp đào lại câu chuyện tình kinh điển năm xưa - thời điểm anh từng bị xem là kẻ thù quốc dân vì dám chinh phục "nữ thần" hoàn hảo Kim Tae Hee.

Đoạn clip đang viral khi Bi Rain giới thiệu về tuổi tác trong khi khoe thân quá phong độ (Nguồn: TikTok).

Bén duyên từ năm 2011, Bi Rain là người trúng tiếng sét ái tình và chủ động theo đuổi đàn chị hơn mình 2 tuổi. Tuy nhiên, thời điểm công khai mối quan hệ vào năm 2013, chuyện tình của họ lại vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận. Dù được xem là biểu tượng và là người mở đường cho làn sóng Hallyu lan rộng khắp châu Á, Bi Rain vẫn bị coi là "không có cửa" trước một Kim Tae Hee quá hoàn hảo - từ nhan sắc quốc bảo, học vị danh giá cho đến gia thế trâm anh thế phiệt.

Hình tượng bad boy cũng khiến nam ca sĩ từng bị vợ cự tuyệt lúc ban đầu vì e ngại. Thế nhưng, sự kiên trì của Bi Rain đã chiến thắng mọi định kiến và lời dè bỉu. Cặp đôi chính thức về chung nhà vào năm 2017 bằng một đám cưới siêu tối giản, kín tiếng và giữ vững cuộc sống hôn nhân viên mãn cho đến tận bây giờ.

Ông xã Kim Tae Hee từng bị xem là "tội đồ" khi chinh phục nữ thần của hàng triệu người.

Nhiều năm trôi qua, Bi Rain đã dùng chính cuộc sống hôn nhân viên mãn và phong độ đỉnh cao của mình để chứng minh công chúng năm xưa đã lầm về anh. Mới đây, khi tham gia show truyền hình thực tế Crazy Tour với tư cách anh cả của nhóm (cùng diễn viên Kim Mu Yeol, thành viên WINNER Lee Seung Hoon và YouTuber Pani Bottle), Bi Rain lại một lần nữa được chú ý.

Một đoạn video trích từ chương trình đang viral trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm của Bi Rain gặp gỡ một nhóm nam giới phương Tây. Hai nhóm lúc này đang cùng cởi áo khoe ngực trần và bắt đầu chào hỏi, trao đổi tuổi tác. Khung hình ngay lập tức gây sốt khi Bi Rain - người sở hữu gương mặt trẻ trung cùng vóc dáng lực lưỡng, tự tin giới thiệu mình đã 44 tuổi.

Sự tương phản hiện lên cực kỳ rõ nét khi đặt cạnh những người đàn ông phương Tây râu ria, dạn dầy sương gió. Ông xã Kim Tae Hee hóa ra lại là người lớn tuổi nhất trong khung hình. Khoảnh khắc này không chỉ khiến các chàng trai bản địa ngỡ ngàng mà còn khiến netizen bàn tán xôn xao về khả năng "hack tuổi" thượng thừa của nam giới châu Á mà Bi Rain chính là đại diện tiêu biểu.

Ở ngưỡng tuổi U50, Bi Rain thực sự là một "của hiếm" của làng giải trí châu Á nhờ duy trì được lối sống kỷ luật siêu nghiêm ngặt. Bước sang tuổi 44, khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã dần lui về hậu trường hoặc chấp nhận sự tàn phá của thời gian, nam tài tử vẫn tích cực chạy show solo, đóng phim và không ngại tham gia các thử nghiệm đầy thử thách kích thích dopamine như Crazy Tour.

Ngay từ thời trẻ, Bi Rain đã kiến tạo nên một tiêu chuẩn hình thể biểu tượng cho cả châu Á nhờ những màn "xé áo" khoe cơ bụng 6 múi cuồn cuộn dưới mưa. Đến thời điểm hiện tại, "ông hoàng" năm nào vẫn giữ vững phong độ cơ bắp đáng kinh ngạc đó. Trên show mới, Rain được giới thiệu là người đàn ông trụ cột của nhóm và "ám ảnh với việc tập thể dục", nam ca sĩ thẳng thắn để lại một tuyên ngôn truyền cảm hứng mạnh mẽ: "Không có thời gian đi tập à? Tất cả chỉ là những lời dối trá".

Để duy trì được khối cơ bắp sắc nét và dẻo dai ở độ tuổi trung niên, Bi Rain tuân thủ lịch trình tập luyện khắc nghiệt lên đến 6 tiếng mỗi ngày, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nâng tạ, các bài tập nhảy giải phóng hình thể và kỹ thuật boxing chuyên sâu. Dù có niềm đam mê lớn với ẩm thực và luôn tự tin tuyên bố "Cứ tin tôi ở khoản ăn uống", ngôi sao sinh năm 1982 vẫn kiểm soát cực kỳ thận trọng lượng calo nạp vào cơ thể để siết cơ, không cho phép mỡ thừa xuất hiện.

Sự quyến rũ, tận tụy và hào quang của một ngôi sao làm chủ cơ thể chính là câu trả lời đanh thép nhất cho lý do vì sao sau bao nhiêu năm, anh vẫn là người đàn ông xứng đáng đứng bên cạnh "quốc bảo nhan sắc" Kim Tae Hee.

Ảnh: Internet, FBNV