Lưu Diệc Phi, Châu Bùi và Tóc Tiên cùng lựa chọn một thiết kế túi từ Louis Vuitton

Từ Lưu Diệc Phi đến Zendaya, Quỳnh Anh Shyn và Châu Bùi, túi Louis Vuitton Side Trunk chinh phục giới mộ điệu thông qua sự dung hòa giữa tính ứng dụng, giá trị di sản và phong cách cá nhân.

Nếu có một bài toán luôn khiến giới mộ điệu trăn trở qua mỗi mùa mốt, thì đó chính là hành trình kiếm tìm một chiếc túi đủ sức vượt khỏi dòng chảy của những xu hướng ngắn hạn. Giữa vô vàn thiết kế liên tục xuất hiện rồi nhanh chóng nhường chỗ cho những cái tên mới, chỉ số ít có thể duy trì sức hút đủ lâu để trở thành một phần của ngôn ngữ đương đại.

Trong những khoảnh khắc thời trang và street style gần đây, có thể nhận thấy điểm giao thoa phong cách đầy thú vị. Từ vẻ đẹp thanh lịch của Lưu Diệc Phi, tinh thần minimalist giàu tính thử nghiệm của Quỳnh Anh Shyn, đến phong thái sắc sảo đầy bản lĩnh của Zendaya, những cá tính tưởng như thuộc về các thế giới thẩm mỹ khác biệt, lại tìm thấy tiếng nói chung ở một thiết kế: Louis Vuitton Side Trunk.

Không xuất hiện như một chiếc IT-bag ồn ào nhất mùa này, Side Trunk lặng lẽ tạo dựng vị thế bằng chính khả năng thích ứng bền bỉ với thời gian. Đó là sự hiện diện được lặp lại qua nhiều mùa mốt mà vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn.

Đường nét cấu trúc: đương đại, mềm mại

Một thiết kế đủ linh hoạt để thích ứng với nhiều phong cách khác nhau mà không đánh mất cá tính riêng là sự dung hòa được giữa tinh thần cổ điển và nhịp sống đương đại. Dưới sự dẫn dắt của Nicolas Ghesquière, Side Trunk được xem như một cuộc đối thoại đương đại với chiếc rương hành lý, biểu tượng đã gắn liền với lịch sử hơn một thế kỷ của Louis Vuitton. Thay vì tái hiện nguyên vẹn phom vuông vức quen thuộc của những chiếc rương cổ điển, thiết kế này lựa chọn một hướng tiếp cận tinh tế hơn với độ rủ tự nhiên nhưng vẫn giữ cấu trúc rõ ràng. Chính sự cân bằng ấy đã tạo nên sức hấp dẫn đặc trưng cho Side Trunk.

Sự tinh tế ấy còn được thể hiện qua những đối thoại vật liệu đầy dụng ý. Hệ thống khóa S-Lock mang tính biểu tượng cùng các chi tiết kim loại nơi góc túi gợi nhớ đến nghệ thuật chế tác rương truyền thống. Khi đặt trên nền chất liệu da mềm hay Monogram Canvas linh hoạt, những chi tiết mang tính kiến trúc ấy lại trở nên nhẹ nhàng và hiện đại hơn bao giờ hết.

Trên tay các IT-girl: một thiết kế, nhiều bản sắc

Điều đặc sắc nhất ở Side Trunk nằm ở cách các ngôi sao và fashionista Việt Nam lẫn quốc tế đưa chiếc túi này vào đời sống hàng ngày, mỗi người tạo nên một phiên bản riêng, biến cùng một thiết kế thành những tuyên ngôn cá nhân độc đáo.

Với Zendaya, Side Trunk trở thành điểm nhấn đầy quyền lực trong những bản phối mang tinh thần thời trang trình diễn. Phiên bản Monogram Multicolore xuất hiện như một tuyên ngôn thị giác, kết nối khéo léo giữa tính thời trang cao cấp và năng lượng đường phố đương đại.

Ngược lại, Lưu Diệc Phi lựa chọn tone màu trầm với hoạt tiết cherry hoặc thiết kế đơn sắc để tôn lên vẻ đẹp thanh nhã vốn có. Cách tiếp cận này mang đến một hình dung khác về Side Trunk: mềm mại, nữ tính nhưng vẫn đủ chiều sâu để tạo dấu ấn. Đồng điệu với tinh thần ấy, Âu Dương Na Na mang đến hình ảnh trẻ trung và nhẹ nhàng hơn, phản ánh gu thẩm mỹ của thế hệ mới.

Với Châu Đông Vũ, Side Trunk lại được diễn giải theo hướng tinh giản và thanh lịch hơn. Trong khi đó, Jung Ho-yeon mang đến bản phối tiết chế với sắc đen đơn sắc, tạo cảm giác hiện đại, sắc nét nhưng không phô trương. Phiên bản màu trầm ấm hòa quyện cùng tổng thể trang phục tối màu, làm nên một diện mạo tinh giản - minh chứng cho sự bền bỉ của những tone màu đơn sắc trong thời trang cao cấp.

Tại Việt Nam, Tóc Tiên và Châu Bùi là hai hình mẫu tiêu biểu cho khả năng biến hóa của thiết kế này. Nếu Tóc Tiên khai thác tinh thần cá tính và phóng khoáng thông qua nhiều phiên bản khác nhau của Side Trunk hay mẫu Slim Trunk với thiết kế tương tự nhưng mỏng hơn, thì Châu Bùi lại đưa Side Trunk phối cùng những outfit nhiều layer, nơi chiếc túi trở thành mắt xích kết nối toàn bộ tổng thể.

Harper's Bazaar Việt Nam

Ở một sắc thái khác, Quỳnh Anh Shyn và AMEE mang đến những cách tiếp cận trẻ trung hơn. Một bên giàu tính thử nghiệm và đầy màu sắc, một bên ngọt ngào, năng động, phản ánh tinh thần pop-culture đương đại.

Khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa đeo vai, đeo chéo hoặc cầm tay giúp Side Trunk dễ dàng thích ứng với nhiều bối cảnh khác nhau, từ môi trường công sở, những buổi gặp gỡ thường nhật cho đến các sự kiện buổi tối.

Điều gì giúp Side Trunk vượt ra khỏi vòng đời của một IT-bag?

Trong thời đại mà các xu hướng được hình thành và đổi thay không ngừng, vòng đời của một chiếc IT-bag cũng trở nên ngắn đi. Thế nhưng, Side Trunk dường như đi theo một quỹ đạo khác. Kể từ lần đầu xuất hiện trên sàn diễn Cruise 2023, thiết kế này không chỉ duy trì sức nóng mà dần khẳng định vị thế trong danh sách những mẫu túi đáng đầu tư của giới giám tuyển.

Sức hấp dẫn ấy đến từ sự song hành giữa hai giá trị: tính di sản và tính ứng dụng. Với không gian chứa đồ hợp lý, chất liệu có khả năng phát triển vẻ đẹp theo thời gian cùng hệ thống dây đeo linh hoạt, Side Trunk đáp ứng được những nhu cầu sử dụng thực tế mà vẫn giữ nguyên giá trị thẩm mỹ. Bởi vậy, Side Trunk không đơn thuần là một món phụ kiện xa xỉ, mà còn đại diện cho tư duy đầu tư vào sản phẩm thời trang ngày nay: lựa chọn những thiết kế mang dấu ấn di sản, phản ánh bản sắc cá nhân và đủ sức đồng hành qua nhiều mùa mốt mà không đánh mất tính thời đại.