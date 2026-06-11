Hình ảnh mới của Song Hye Kyo khiến Suzy cũng phải cảm thán

Đây là Song Hye Kyo hay AI?

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Song Hye Kyo từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hiếm hoi có thể thách thức thời gian. Bước sang tuổi 45, minh tinh xứ Hàn không những không xuất hiện dấu hiệu lão hóa mà còn được nhận xét ngày càng nhuận sắc, rạng rỡ và cuốn hút hơn theo năm tháng.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1981 khiến mạng xã hội dậy sóng với bức ảnh chụp cận gương mặt khi tham dự bữa tiệc của Guerlain. Nữ diễn viên gây choáng ngợp với làn da gần như không tì vết, vẻ đẹp thanh tú cùng khí chất nhẹ nhàng. Khoảnh khắc này một lần nữa khẳng định vị thế "tượng đài nhan sắc", và ở tuổi 45, có lẽ khó ai địch nổi vẻ đẹp này của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo khoe ngũ quan xuất sắc không có điểm gì để chê.

Bức ảnh cận mặt mới nhất của Song Hye Kyo khiến nhiều người phải thốt lên rằng nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp "như AI" bởi từng đường nét đều hoàn hảo đến khó tin. Ở tuổi 45, làn da của minh tinh Hàn Quốc vẫn căng mướt, mịn màng và tươi trẻ. Gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi thanh tú, đôi mắt to long lanh cùng bờ môi đầy đặn tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Lớp trang điểm tông hồng đào trong trẻo càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên, từ đôi má ửng nhẹ, làn da bắt sáng căng bóng cho đến màu son bóng căng mọng đầy sức sống.

Song Hye Kyo cũng khéo léo khoe bờ vai mảnh mai và xương quai xanh quyến rũ trong thiết kế váy hai dây màu kem với phần cổ đổ mềm mại. Minh tinh xứ Hàn lựa chọn trang sức tinh giản nhưng vẫn đủ toát lên khí chất thanh lịch, gợi cảm và đẳng cấp của một biểu tượng nhan sắc hàng đầu châu Á.

Mái tóc dài nữ tính giúp diện mạo Song Hye Kyo đẹp tựa nữ thần, kiều diễm và sang trọng. (Ảnh: Instagram)

Dưới phần bình luận, Suzy cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp của đàn chị.

Trong khuôn khổ sự kiện Guerlain Spa trên con tàu xa xỉ Orient Express Corinthian, Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc đẹp không tì vết. Đại sứ toàn cầu diện trang phục đơn giản nhưng vẫn đầy khí chất, thu hút. Thậm chí, ngay cả khoảnh khắc nữ diễn viên ngồi làm tóc cũng khiến công chúng phải tấm tắc vì vẻ đẹp "lão hóa ngược", tươi tắn và rạng rỡ.

Vẻ đẹp yêu kiều, lộng lẫy của minh tinh xứ Hàn ở tuổi 45. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, loạt ảnh nghỉ dưỡng được Song Hye Kyo chia sẻ trên mạng xã hội cũng từng khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng mạnh với làn da trắng mịn cùng vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo đáng ngưỡng mộ ở tuổi 45.