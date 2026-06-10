Năm 2050, thế giới mỗi ngày có thể ghi nhận gần 100.000 người mắc ung thư

Các chuyên gia cảnh báo rằng, thế giới có thể bị quá tải bởi các trường hợp ung thư vào năm 2050. Và các bệnh viện sẽ thiếu tới 100 triệu nhân viên chăm sóc

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Lancet Oncology và trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), cho biết các chính phủ trên toàn thế giới cần tăng số lượng bác sĩ và y tá chuyên khoa ung thư.

Các chuyên gia cho biết thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực ung thư, với dự kiến thiếu hụt 100 triệu nhân viên vào năm 2050.

Cuộc khủng hoảng nhân lực diễn ra trong bối cảnh gánh nặng ung thư toàn cầu tiếp tục gia tăng do dân số già hóa và tuổi thọ ngày càng cao. Các nhà nghiên cứu dự báo tỷ lệ mắc ung thư sẽ tăng từ 165 lên 200 ca/100.000 dân vào năm 2050, tương đương mức tăng 21%.

Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, thế giới sẽ ghi nhận khoảng 35,3 triệu ca ung thư mới và 18,5 triệu ca tử vong mỗi năm vào giữa thế kỷ này. Các tác giả nhận định ung thư đang trở thành một "đại dịch thầm lặng" với gần 100.000 ca mắc mới mỗi ngày trên toàn cầu.

Thế giới mỗi ngày có thể ghi nhận gần 100.000 người mắc ung thư vào năm 2050 - The Guardian

Giáo sư Mark Lawler, chuyên gia y tế số tại Đại học Queen's Belfast và đồng tác giả nghiên cứu, cho rằng những con số trên là hồi chuông cảnh báo đối với mọi quốc gia.

"Chúng ta đang đối mặt với viễn cảnh số ca ung thư tăng thêm 15 triệu trường hợp trong khi nguồn nhân lực chăm sóc ung thư lại thiếu hụt tới 100 triệu người. Không thể phủ nhận rằng đây là lời cảnh tỉnh dành cho tất cả chúng ta, bất kể đang sống ở đâu", ông Mark Lawler nói tại ASCO.

“Sự thiếu hụt lớn nhất sẽ xuất hiện ở đội ngũ điều dưỡng (khoảng 65 triệu người) và bác sĩ chẩn đoán (khoảng 16 triệu người), đe dọa làm quá tải hệ thống y tế khi gánh nặng ung thư toàn cầu tiếp tục gia tăng", Hiệp hội công bố.

Báo cáo cũng cho thấy gần một nửa bác sĩ ung thư đang cân nhắc rời bỏ nghề, trong khi khoảng 1/4 hối tiếc về lựa chọn sự nghiệp của mình.

Các chuyên gia cảnh báo sự mất cân đối này có thể đẩy nhiều hệ thống y tế vào tình trạng quá tải và khiến hàng triệu người bệnh phải chờ đợi lâu hơn để được chẩn đoán, điều trị.

Việc chẩn đoán tất cả những người mắc ung thư đã là một vấn đề nan giải trên toàn thế giới. Nếu không được chẩn đoán, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân sẽ thấp hơn nhiều.

Theo báo cáo, hiện nay trên toàn thế giới cứ ba trường hợp ung thư thì có một trường hợp chưa được chẩn đoán, và ở một số khu vực tại châu Phi, tỷ lệ người mắc ung thư chưa được chẩn đoán có thể lên tới 60%.

Tại các quốc gia có thu nhập cao, tỷ lệ sống sót sau ung thư đã tăng đáng kể trong những thập kỷ gần đây, chủ yếu là nhờ các phương pháp điều trị mới và những cải tiến trong việc phát hiện sớm.

Mặc dù tỷ lệ sống sót sau ung thư ở các nước có thu nhập cao được dự đoán sẽ vượt quá 60% vào năm 2050, báo cáo cho biết cuộc khủng hoảng nguồn nhân lực cũng sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia này, làm suy yếu khả năng cải thiện kết quả điều trị.

Nhiều bệnh nhân sẽ không được chẩn đoán hoặc điều trị kịp thời do thiếu bác sĩ

Tiến sĩ Hedvig Hricak, đồng chủ nhiệm báo cáo và là chủ tịch danh dự tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York, cho biết: “Sáng kiến toàn cầu của chúng tôi đưa ra một lời cảnh báo rõ ràng: nếu không hành động khẩn cấp để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, chúng ta có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ung thư chưa từng thấy trước đây.”

“Chúng tôi kêu gọi các chiến lược cụ thể cho từng quốc gia, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả hơn, chuyển giao nhiệm vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo/y tế kỹ thuật số, cùng với nền giáo dục sẵn sàng cho tương lai và nguồn tài chính mạnh mẽ, bền vững thông qua quan hệ đối tác công tư.”

Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự dự kiến. Chúng bao gồm việc triển khai các kế hoạch kiểm soát ung thư quốc gia lồng ghép phát triển nguồn nhân lực; đầu tư vào công nghệ, giáo dục và giữ chân nhân viên; mở rộng quan hệ đối tác khu vực và quốc tế; và cung cấp đủ kinh phí cho những nỗ lực dài hạn này.

Theo báo cáo, đầu tư vào nguồn nhân lực chuyên về ung thư ngay bây giờ có thể ngăn ngừa 170 triệu ca tử vong do ung thư từ năm 2030 đến năm 2050 và mang lại lợi ích kinh tế ròng khoảng 120 nghìn tỷ đô la (89 nghìn tỷ bảng Anh) .

Một đồng tác giả khác của báo cáo, Tiến sĩ Peter Kingham, giám đốc chương trình nghiên cứu và đào tạo ung thư toàn cầu của Memorial Sloan Kettering, cho biết việc tập trung vào phòng ngừa ung thư là rất quan trọng, chẳng hạn như thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh hơn và chống lại lối sống ít vận động.

Tuy nhiên, ông cho rằng cần phải hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhân lực, bởi vì dân số toàn cầu ngày càng tăng và già đi đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người mắc bệnh ung thư hơn bao giờ hết.

“Ung thư về cơ bản là một căn bệnh của tuổi già,” ông nói. “Khi tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng lên và các bệnh như HIV được quản lý như bệnh mãn tính chứ không phải bệnh nan y, ngày càng nhiều người trên thế giới sống đủ lâu để đối mặt với nguy cơ ung thư.”

“Sự thay đổi về nhân khẩu học này không phải là một thất bại – nó phản ánh những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực y tế toàn cầu, nhưng nó đòi hỏi một phản ứng tham vọng tương đương trong việc điều trị ung thư", Tiến sĩ Peter Kingham nói.

Theo Telegraph, The Guardian