Mỹ tiếp tục siết nhập cư, hàng trăm nghìn người xin thẻ xanh buộc phải về nước

Mỹ tiếp tục siết chặt nhập cư bằng quy định mới về cấp thẻ xanh.

“Bắt đầu từ bây giờ, một người nước ngoài đang tạm trú tại Mỹ nhưng muốn xin thẻ xanh phải trở về nước để nộp hồ sơ, trừ những trường hợp đặc biệt”, ông Zach Kahler, người phát ngôn của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), cho biết trong tuyên bố ngày 22/5.

“Chính sách này giúp hệ thống nhập cư vận hành đúng như mục đích của pháp luật, thay vì tạo động lực cho việc lợi dụng các kẽ hở”, ông Kahler nói thêm.

Theo các chuyên gia luật di trú, thay đổi chính sách này có thể ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người mỗi năm và tiếp tục làm giảm lượng người nhập cư hợp pháp, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tiếp tục chiến dịch siết chặt nhập cư trên diện rộng.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra hàng loạt biện pháp hạn chế mới, ảnh hưởng đến nhiều nhóm đối tượng, từ người xin tị nạn cho tới sinh viên quốc tế và lao động tay nghề cao.

Quy định mới nhìn chung áp dụng với mọi người nước ngoài nhập cảnh Mỹ bằng thị thực không định cư tạm thời, bao gồm sinh viên, người lao động theo diện visa H-1B hoặc L, cũng như khách du lịch.

Mỹ cấp khoảng 1 triệu thẻ xanh mỗi năm, dù khoảng một nửa trong số đó dành cho thân nhân nước ngoài được công dân Mỹ bảo lãnh. Các hồ sơ này vốn đã được xử lý ngoài lãnh thổ Mỹ.

Trong bản ghi nhớ giải thích thay đổi chính sách, USCIS cho biết nhân viên xét duyệt hồ sơ thường trú vẫn có thể đưa ra một số ngoại lệ.

Bản ghi nhớ yêu cầu họ “xem xét và cân nhắc mọi bằng chứng liên quan trong hồ sơ, tính đến tổng thể hoàn cảnh để xác định liệu đương đơn có phù hợp để được cấp quyền thường trú hay không”.