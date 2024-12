Mỹ nữ mặt xinh body hot lại bị gây tranh cãi nhất Cbiz, tặng quà đồng nghiệp chỉ 10.000 đồng

Điền Hi Vi là một trong những mỹ nhân trẻ đang nhận được rất nhiều sự yêu thích trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Mỹ nữ sinh năm 1997 gây ấn tượng ngay từ những ngày đầu nhờ nhan sắc ngọt ngào, xinh như búp bê khiến dân tình khó có thể rời mắt. Đáng chú ý, dù sở hữu giao diện ngây thơ, trong sáng nhưng Điền Hi Vi từng không ít lần lọt hot topic với body vô cùng bốc lửa, "đốt mắt" người nhìn.

Điền Hi Vi là mỹ nhân Cbiz hội tụ đủ combo mặt xinh - dáng hot. (Nguồn: TikTok dautay_99)

Điền Hi Vi thu hút sự chú ý ngay khi vừa mới ra mắt với khuôn mặt xinh như búp bê, làn da trắng bóc cùng đôi mắt to tròn long lanh. Với nhan sắc quá ấn tượng, nữ diễn viên từng có không ít khoảnh khắc đẹp đến phong thần, nhất là trong những tạo hình cổ trang. Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần khiến cộng đồng mạng trầm trồ với làn da không chút khuyết điểm khi để mặt mộc.

Đường nét ngọt ngào đến làn da trắng sáng giúp Điền Hi Vi "cân đẹp" nhiều kiểu tóc và layout makeup.

Cô được mệnh danh là "búp bê cổ trang" với những tạo hình mê hoặc người xem.

Mỹ nhân Gen Z cũng từng nhiều lần gây sốt với mặt mộc đẹp không tì vết, rạng rỡ, nét nào ra nét đó. Thậm chí, nữ diễn viên cũng tự tin với nhan sắc của mình đến độ từng để mặt mộc 100% trên sóng truyền hình.

Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, Điền Hi Vi lại gây sốt với body nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy. Đặc biệt, dù sở hữu vóc dáng "mình hạc xương mai" nhưng vòng 1 của cô lại vô cùng căng đầy, hút mắt. Nữ diễn viên cũng chuộng những trang phục xẻ sâu, cúp ngực để tôn được lợi thế này.

Dù sắc vóc đỉnh không phải bàn nhưng Điền Hi Vi từng dính vào không ít thị phi. Cụ thể, tại Đêm hội Weibo 2023, nữ diễn viên từng nhận nhiều tranh cãi với món quà chỉ đáng giá 10.000 đồng dành cho đồng nghiệp (1 cây lăn lông/bụi bám lông thú cưng). Món quà này của Điền Hi Vi được cho là thiếu tinh tế, vừa không có giá trị tiền bạc lại không mang ý nghĩa gì, giống như mua để cho có. Hơn nữa, đêm hội Weibo cũng mời đến không ít tiền bối lớn, nhân vật địa vị cao trong làng giải trí nên hành động của Điền Hi Vi càng mất điểm.

Vương Tinh Việt là người bốc được món quà của Điền Hi Vi. Biểu cảm hơi sượng nhưng vẫn khen ngợi bạn diễn cũ của anh chàng khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Không những thế, Điền Hi Vi còn từng dính vào những lùm xùm liên quan đến phát ngôn. Cô từng ám chỉ Lý Lan Địch giành vai của mình dù vai diễn vốn luôn thuộc về cô bạn đồng nghiệp. Mỹ nhân sinh năm 1997 cũng lên mạng ám chỉ mình hợp vai Tang Trĩ - nhân vật do Triệu Lộ Tư thủ vai khi Vụng Trộm Không Thể Giấu trở thành cơn sốt. Những hành động này khiến Điền Hi Vi được ví như mỹ nhân nham hiểm của Cbiz khi nhiều người cho rằng cô có bản tính ghen tị, thích ganh đua nên đã sử dụng chiêu trò để hạ bệ đối thủ hơn là cạnh tranh lành mạnh.