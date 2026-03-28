Danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới do TC Candler bình chọn năm 2026 vừa công bố tên YUNA (ITZY). Sở hữu đôi mắt to tròn, ngũ quan sắc nét cùng khí chất trong trẻo, mỹ nhân sinh năm 2003 từ lâu đã khẳng định vị thế visual top đầu Kpop gen 4. Tuy nhiên, với nhan sắc bùng nổ và tài năng nổi bật, YUNA đã phải qua 4 năm dài chật vật trước khi chính thức hồi sinh mạnh mẽ nhờ một cú hích từ nhóm và màn ra mắt solo ấn tượng.

YUNA (ITZY) lọt top 100 đề cử Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới (Ảnh: TC Candler)

Ngay từ trước khi ra mắt, YUNA đã lọt vào mắt xanh của công chúng khi xuất hiện chớp nhoáng trong teaser của BTS. Năm 2019, YUNA chính thức debut cùng ITZY. Cô nàng thu hút được lượng fan khổng lồ nhờ vẻ ngoài rạng rỡ. YUNA cùng ITZY ghi điểm nhờ khả năng làm chủ sân khấu và xử lý mượt mà các vũ đạo khó nhằn. Ngay sau khi debut, ITZY càn quét loạt giải thưởng tân binh, tạo dấu ấn qua loạt hit Dalla Dalla, ICY, Not Shy và đỉnh cao là siêu hit WANNABE cùng vũ đạo lắc vai gây bão toàn mạng xã hội.

Vóc dáng của YUNA cũng là đề tài được bàn tán xôn xao (Ảnh:IG)

Vóc dáng của YUNA cũng là đề tài được bàn tán xôn xao. Đặt biệt là sân khấu cover U-Go-Girl tại KBS Song Festival 2022. Vóc dáng đồng hồ cát siêu thực cùng thần thái rực rỡ giúp cô gắn liền với danh xưng thánh body xứ Hàn.

Thế nhưng, ngoại hình quá mức hoàn hảo lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi. Vòng hông quyến rũ khiến YUNA vấp phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ hoặc lạm dụng phụ kiện độn dáng. Từ một biểu tượng sắc đẹp, cô phải đối mặt với không ít bình luận tiêu cực, thậm chí bị gán mác là người đẹp giả dối.

YUNA vấp phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ hoặc lạm dụng phụ kiện độn dáng (Ảnh:IG)

Những ồn ào cùng định hướng âm nhạc thiếu bứt phá từ công ty chủ quản khiến sức hút của ITZY lẫn cá nhân YUNA dần hạ nhiệt. Suốt 4 năm qua, dù hội tụ đủ cả sắc vóc vạn người mê lẫn kỹ năng biểu diễn trọn vẹn, nữ thần tượng vẫn ngậm ngùi chịu cảnh hụt hơi giữa dàn sao trẻ liên tục vươn lên. Sự nghiệp của visual đỉnh cao tưởng chừng cứ thế chững lại, cho đến khi cú lội ngược dòng của ca khúc That’s A No No bất ngờ xuất hiện.

Ca khúc That's A No No bất ngờ viral giúp tên tuổi ITZY và YUNA được chú ý lại (Ảnh: ITZYofficial)

Bắt nguồn từ đêm mở màn chuyến lưu diễn thế giới TUNNEL VISION tại Seoul. Lần đầu tiên sau 6 năm, ca khúc b-side That’s A No No thuộc album It’z Me phát hành năm 2020 được nhóm mang lên sân khấu biểu diễn trực tiếp. Ca khúc này bất ngờ bùng nổ nhờ kỹ năng lôi cuốn cùng vũ đạo sắc bén mang đúng thương hiệu ITZY. Hàng loạt fancam nhanh chóng viral khắp cõi mạng. Các video về màn trình diễn này của ITZY thu hút về một lượng views khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn.

Màn trình diễn That's A No No của ITZY thu hút về một lượng views khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn

That’s A No No còn tạo ra trào lưu nhảy cover lan rộng, thu hút dàn sao Kpop đình đám như Jihyo, Momo (TWICE), Hanbin (TEMPEST), Zhang Hao, Hyeongjun, Lee Chaeyeon đồng loạt bắt trend. Hiệu ứng dây chuyền này giúp ca khúc lội ngược dòng ngoạn mục, lọt thẳng top 100 Realtime Chart Melon và trở thành bài hát được nghe nhiều nhất của ITZY trên Spotify.

Sự bùng nổ đúng lúc của ITZY đã trở thành bàn đạp truyền thông cực kỳ vững chắc cho màn debut solo của YUNA vào ngày 23/3. Phát hành mini-album đầu tay Ice Cream, YUNA trở thành thành viên thứ hai sau YEJI đánh lẻ.

YUNA debut solo với ca khúc chủ đề Ice Cream

Ca khúc chủ đề Ice Cream lập tức gây sốt nhờ giai điệu pop nhanh, dồn dập và tràn đầy năng lượng thanh xuân. Không lạm dụng nốt cao chót vót, bài hát tập trung vào sự biến hóa linh hoạt giữa cách hát ngọt ngào và phần rap cá tính. Nội dung truyền tải thông điệp mạnh mẽ, khắc họa một cô gái bề ngoài ngọt ngào nhưng nội tâm sắc sảo và độc lập. Ice Cream chính là tuyên ngôn về một nữ thần tượng quyến rũ, tươi mới và kiêu hãnh.

Ca khúc solo của YUNA có màn khởi đầu ấn tượng khi hạ cánh thẳng ở vị trí #1 Bug Real-time Chart tại Hàn Quốc (Ảnh: ITZYofficial)

Tận dụng sức nóng rực rỡ từ hiệu ứng của nhóm, ca khúc solo của YUNA có màn khởi đầu ấn tượng khi hạ cánh thẳng ở vị trí #1 Bug Real-time Chart tại Hàn Quốc, xuất sắc vượt qua bức tường thành BTS. Dù nhạc số khả quan, tình hình tiêu thụ album vật lý lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Với vỏn vẹn 59 nghìn bản, đây là mức doanh số ngày đầu thấp nhất trong lịch sử các nữ idol nhà JYP Entertainment khi ra mắt solo.

YUNA nhận được sự chú ý nhiều hơn sau 4 năm lận đận (Ảnh:JYPE)

Dẫu thành tích bán đĩa chưa thực sự bùng nổ trọn vẹn như kỳ vọng. Thế nhưng, không thể phủ nhận sự viral của ITZY và màn ra mắt cá nhân đã giúp YUNA nhận được sự chú ý nhiều hơn sau 4 năm lận đận. Với tài năng và nhan sắc ngày càng thăng hạng, mỹ nhân 23 tuổi đang được kỳ vọng sẽ sớm bật lên xứng tầm với những gì cô đang sở hữu.