Live concert Hà Nội Bình Yên - món quà âm nhạc sáng tạo, giàu bản sắc

Live concert Hà Nội Bình Yên diễn ra tại Nhà Bát Giác - không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Viết Thành

Live concert Hà Nội Bình Yên do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Công an thành phố tổ chức, mang ý nghĩa là nhịp cầu cảm xúc, khẳng định hình ảnh Hà Nội - trái tim của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Viết Thành

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đông đảo công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Đưa nghệ thuật đỉnh cao đến với cộng đồng

Với quy mô mở, miễn phí cho công chúng và được tổ chức ngay tại không gian phố đi bộ, Hà Nội Bình Yên cho thấy nỗ lực của thành phố Hà Nội trong việc đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với đời sống. Đây là một món quà âm nhạc đặc biệt - nơi những thanh âm tinh tế trở thành cầu nối đưa khán giả trở về với sự an yên trong tâm hồn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà tặng hoa các đơn vị tổ chức, nghệ sĩ. Ảnh: Viết Thành

Không chỉ dừng lại ở một buổi biểu diễn, chương trình còn hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà Bát Giác trở thành một “sân khấu nghệ thuật đích thực”, một điểm hẹn văn hóa quen thuộc giữa lòng Thủ đô; qua đó góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo, văn hiến và mến khách.

Tên gọi Hà Nội Bình Yên không chỉ mang ý nghĩa biểu đạt cảm xúc, mà còn là thông điệp xuyên suốt của chương trình. Đó là một Hà Nội không chỉ giữ vai trò trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, mà còn là “ngôi nhà tinh thần” - nơi mỗi người, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn mong được trở về. Trong không gian ấy, khán giả có thể tìm thấy sự thân thuộc, những ký ức dịu dàng và cảm giác bình yên giản dị nhưng sâu sắc - điều làm nên bản sắc rất riêng của Hà Nội.

Đồng Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc - nghệ sĩ violin Anh Tú dẫn dắt chương trình. Ảnh: Viết Thành

Giữ vai trò đồng Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc và solist chính là nghệ sĩ violin Anh Tú - người được giới chuyên môn và công chúng yêu mến mệnh danh với nhiều danh xưng ấn tượng như “phù thủy violin”. Đồng hành cùng anh là nghệ sĩ opera Việt Dung. Xuyên suốt chương trình, tiếng đàn violin của nghệ sĩ Anh Tú đã dẫn dắt cảm xúc khán giả qua nhiều cung bậc, từ những giai điệu sâu lắng về Hà Nội, đến những bản tình ca da diết, rồi bùng nổ với các tác phẩm quốc tế và violin rock đầy ngẫu hứng.

Chương trình quy tụ hơn 100 nghệ sĩ trong dàn hợp xướng, ban nhạc và múa, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ Lưu Quang Minh. Sự tham gia của các giảng viên, nghệ sĩ từ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và nhiều đơn vị nghệ thuật góp phần tạo nên một tổng thể biểu diễn quy mô, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, bên cạnh tham gia bảo đảm an ninh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an thành phố Hà Nội còn trực tiếp biểu diễn. Hình ảnh người chiến sĩ trong màu áo xanh hòa mình trên sân khấu nghệ thuật mang đến thông điệp sâu sắc về sự gắn kết giữa trách nhiệm và sáng tạo, giữa bảo vệ và cống hiến, để đem lại sự bình yên cho cuộc sống.

Hà Nội Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối

Chương trình mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc về Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Chương trình mở đầu hào hùng, rực rỡ với bản mashup Tiến Về Hà Nội và Công An Thủ Đô Vì Bình Yên Cuộc Sống quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, ca sĩ và dàn hợp xướng biểu diễn. Những giai điệu mang âm hưởng sử thi được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, hợp xướng và múa, tái hiện một Hà Nội vừa cổ kính, vừa năng động trong nhịp phát triển mới.

Tiết mục mở màn vừa tạo ấn tượng thị giác và thính giác mạnh mẽ vừa mang ý nghĩa biểu tượng, khẳng định Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự tin, đoàn kết và đầy khát vọng. Đây cũng là lời chào gửi tới hàng nghìn khán giả, mở ra hành trình âm nhạc nhiều tầng cảm xúc.

Phần đầu tiên đưa khán giả trở về với những giai điệu lãng mạn, quen thuộc về Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ violin Anh Tú, tiếng đàn khi da diết, khi sâu lắng như kể lại câu chuyện của phố cổ, của hồ Hoàn Kiếm, của những mùa thu Hà Nội trong tiết mục mashup Em Ơi Hà Nội Phố và Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh mang đến hai ca khúc quen thuộc về Thủ đô là Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Nồng Nàn Hà Nội vừa trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn giữ được tinh thần lãng mạn vốn có.

Diva Mỹ Linh mang đến những bản tình ca Hà Nội giàu cảm xúc. Ảnh: Viết Thành

Sự xuất hiện của diva Mỹ Linh trở thành điểm nhấn đặc biệt. Với chất giọng giàu nội lực và cảm xúc, nữ ca sĩ mang đến những bản tình ca Hà Nội đã đi vào lòng công chúng, khắc họa một Hà Nội vừa bình yên, vừa đầy chất thơ là Nhớ Về Hà Nội và Hương Ngọc Lan.

Ở chương này, âm nhạc đóng vai trò như “cánh cửa ký ức”, giúp mỗi người tìm lại những lát cắt thân quen của Thủ đô. Đó có thể là nỗi nhớ của người con xa xứ, là tình yêu của người đang sống giữa lòng thành phố, hay đơn giản là cảm giác bình yên khi nghĩ về “nhà”.

Nếu chương I là ký ức Hà Nội, thì chương II mở rộng biên độ cảm xúc sang những khúc tình ca Việt Nam. Nghệ sĩ violin Anh Tú tiếp tục mang đến những bản nhạc khiến người nghe tràn đầy khát khao yêu thương Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa và Tái Sinh.

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Viết Thành

Trên sân khấu Nhà Bát Giác, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp mang đến một nguồn năng lượng mới, mạnh mẽ và đầy cảm xúc cho ca khúc Chiếc Khăn Piêu và Thì Thầm Mùa Xuân. Sự mạnh mẽ của rock kết hợp với nét trữ tình của ballad, tạo nên trải nghiệm mới mẻ, thể hiện một Hà Nội không chỉ trầm lắng mà còn đầy sức sống, cá tính.

Chính vì thế, chương II mang ý nghĩa kết nối giữa các thế hệ, giữa những phong cách âm nhạc và giữa những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu.

Ở chương III, không gian âm nhạc được mở rộng ra thế giới với những bản tình ca bất hủ. Nghệ sĩ violin Anh Tú – "linh hồn" của chương trình – đưa khán giả du hành qua nhiều nền âm nhạc khác nhau bằng những bản phối tinh tế với các tiết mục: mashup nhạc Nga Đôi Bờ và Tình Ca Du Mục; A Time For Us; mashup Lambada, Rivers Of Babylon và Cheri Cheri Lady.

Từ những giai điệu cổ điển đến các tác phẩm hiện đại, từ sự nhẹ nhàng sâu lắng đến những đoạn cao trào bùng nổ, tất cả tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc.

Vì thế, ý nghĩa của những phần trình diễn trong chương III không chỉ nằm ở sự đa dạng âm nhạc, mà còn thể hiện hình ảnh Hà Nội - một thành phố hội nhập, cởi mở, sẵn sàng đón nhận tinh hoa văn hóa thế giới nhưng vẫn giữ vững bản sắc riêng, theo tinh thần Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối.

Âm nhạc lan tỏa thông điệp hòa bình

Cao trào của chương trình là phần Grand Finale, âm nhạc lan tỏa thông điệp hòa bình.

Chương trình có sự phối hợp của nhiều lực lượng. Ảnh: Viết Thành

Trong phần này, với vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc, nghệ sĩ violin Anh Tú và nghệ sĩ opera Việt Dung cùng nhau làm nên một kỷ lục hết sức xúc động. Lần đầu tiên trong lịch sử, tại sân khấu ngoài trời ở Nhà Bát Giác, hàng nghìn người cùng hòa giọng, hát vang câu hát đẹp nhất về Hà Nội: “Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng, của hôm nay và mai sau”.

Điểm nhấn đặc biệt của live concert Hà Nội Bình Yên là trong phần kết chương trình, khi toàn bộ không gian Nhà Bát Giác đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ hàng nghìn chiếc điện thoại và nến điện hòa cùng giai điệu Heal The World, tạo nên một khung cảnh lung linh, giàu tính biểu tượng và đầy nhân văn. Tiếng vĩ cầm của nghệ sĩ Anh Tú da diết vang lên những thanh âm dịu dàng nhất, thiết tha nhất. Heal The World là lời kêu gọi đầy xúc động về tình yêu thương, sự đoàn kết và trách nhiệm chung của nhân loại. Khi hàng nghìn người cùng cất tiếng hát, ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại sự đồng điệu của trái tim.

Đông đảo công chúng Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước thưởng thức chương trình. Ảnh: Viết Thành

Ngay sau đó, chương trình khép lại bằng Nối Vòng Tay Lớn với phần trình diễn của các nghệ sĩ và khán giả. Trong ánh sáng bừng lên, nghệ sĩ đứng giữa vòng tay của khán giả, tiếng violin cuồng nhiệt của nghệ sĩ Anh Tú hòa cùng giọng hát cộng hưởng, tạo nên hình ảnh biểu tượng của sự đoàn kết.

Khoảnh khắc hàng nghìn người nắm tay, hòa chung một giai điệu khép lại live concert Hà Nội Bình Yên và lan tỏa thông điệp sâu sắc: Hà Nội - Việt Nam - và thế giới có thể được kết nối bằng tình yêu, bằng nghệ thuật và bằng khát vọng hòa bình.

Xuyên suốt chương trình, từng tiết mục đều được xây dựng như một “lớp trầm tích cảm xúc”, từ ký ức, tình yêu đến khát vọng hòa bình. Đặc biệt, sự tham gia của các chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội trong vai trò nghệ sĩ càng làm nổi bật thông điệp: Nghệ thuật không tách rời cuộc sống, mà chính là một phần của trách nhiệm, cống hiến và tình yêu con người.

Hà Nội Bình Yên là một không gian nghệ thuật mang chiều sâu, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa. Từ vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của Thăng Long ngàn năm văn hiến đến nhịp sống hiện đại, tất cả được dệt nên như một “dải lụa thời gian” bằng âm nhạc.

Thông qua chương trình, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm sáng tạo, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Thành phố Vì hòa bình - nơi mỗi người đều có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Với quy mô tổ chức công phu, nội dung nghệ thuật đặc sắc và thông điệp giàu tính nhân văn, live concert Hà Nội Bình Yên trở thành dấu ấn đáng nhớ trong đời sống văn hóa Thủ đô, góp phần vun đắp hình ảnh một Hà Nội vững bước trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc.

