Rima Thanh Vy gần đây được nhiều khán giả quan tâm khi liên tục xuất hiện trong những hình ảnh diện trang phục truyền thống Thái Lan. Lý do là bởi nữ diễn viên trẻ chuẩn bị tái xuất trong dự án phim kinh dị Cô Dâu Ma, một tác phẩm hợp tác Việt - Thái. Mới đây nhất, phim đã tung teaser poster và trailer, hé lộ thêm nhiều tình tiết hấp dẫn xoay quanh đám cưới rùng rợn của cô dâu Yến (Rima Thanh Vy) trên đất Thái. Không còn úp mở danh tính chú rể, JJ Krissanapoom - nam thần Thái Lan đã chính thức lộ diện trong vai vị hôn phu bí ẩn Bank, sánh đôi cùng Rima Thanh Vy trong tác phẩm kinh dị Việt - Thái này.

Teaser trailer Cô Dâu Ma

Trong đoạn trailer chính thức, Rima Thanh Vy hóa thân thành một cô gái Việt Nam tên Yến chuẩn bị kết hôn với Bank - chàng đại gia người Thái điển trai, ấm áp. Cặp đôi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho hôn lễ tại quê hương của Bank ở Chiang Mai. Nhưng thay vì một đám cưới cổ tích, Yến lại dấn thân vào hành trình kinh hoàng đầy ám ảnh khi những hồn ma dường như xuất hiện để cảnh báo về những điều đen tối ẩn sau vẻ hào môn lộng lẫy của nhà chồng cô.

Đoạn trailer mở đầu với bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc của Yến khi cô được đón tiếp rất nồng hậu tại nhà chồng tương lai nhưng bình yên hết sớm, Yến nhanh chóng phải đối diện với những hiển tượng quỷ dị và nghi thức đáng sợ.Phân cảnh kinh dị nhất trong đoạn trailer phải kể đến khoảnh khắc Yến bị cả gia đình Bank giữ chặt tay chân để thả những con sâu sống đang bò lúc nhúc vào miệng. Câu thoại ngắn ngủi của Yến “Em cũng không biết có chuyện gì sẽ xảy ra với em đâu” khiến khán giả càng rùng mình, lạnh gáy khi đoán định về những tình huống bất thường sẽ xảy ra với cô gái Việt nơi đất khách quê người.

Trước dự án phim Cô Dâu Ma, Rima đang là cái tên được kỳ vọng ở dòng phim kinh dị Việt sau thành công từ bộ phim kinh dị Cám. Tái xuất với một vai diễn đáng sợ tương tự nhưng ở bối cảnh mới, đất nước mới và phải giao tiếp bằng tiếng Thái, điều này khiến khán giả không khỏi kỳ vọng về một màn lột xác của Rima. Trong khi đó, nam chính sánh đôi với cô lần này là JJ Krissanapoom sinh năm 1996, một ngôi sao đang lên ở Thái Lan. Không chỉ sở hữu năng lực diễn xuất đầy triển vọng, chàng trai 9X còn rất đa tài khi vừa là người mẫu, vừa là thành viên của nhóm nhạc thần tượng đình đám Nine by Nine. Anh chàng được khán giả biết đến thông qua các bộ phim như: Green Fictions, Suddenly Twenty, Inhuman Kiss: The Last Breath…

Dù đa phần bối cảnh phim quay ở Thái nhưng theo như tiết lộ từ nhà sản xuất thì Cô Dâu Ma sẽ có nhiều yếu tố giao thoa văn hóa cả hai quốc gia, nhất là xoay quanh yếu tố phục trang cũng như các lễ nghi cưới hỏi. Phim cũng sẽ có khá nhiều phân cảnh lấy bối cảnh TP. Hồ Chí Minh để làm bật lên sự khác biệt giữa cuộc sống của nhân vật Yến trước và sau khi rơi vào thảm kịch.

Bên cạnh nam, nữ chính JJ Krissanapoom và Rima Thanh Vy, phim còn có sự tham gia của Jun Vũ, Công Dương, Karnpicha Pongpanit, Narupornkamol Chaisang, Duangjai Hiransri, Surasak Chaiyaat… dự kiến khởi chiếu từ ngày 15/8/2025 tại Việt Nam và phát hành tại nhiều quốc gia trên thế giới.