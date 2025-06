Diễn viên Việt Nam đóng phim Hàn Quốc không hiếm, có những người còn xây dựng sự nghiệp nhiều năm ở xứ người nhưng để nổi tiếng, trở thành cái tên được truyền thông săn đón thì Hà Hoàng Hải Yến (tên tiếng Hàn: Ha Ji Eun) là trường hợp đầu tiên và hiếm hoi. Cho đến nay, hơn 10 năm kể từ thời điểm Hải Yến nổi tiếng tại Hàn vẫn chưa có diễn viên người Việt nào xây dựng được sự nghiệp ổn định tại xứ người như cô.

Nhan sắc xinh đẹp của Hà Hoàng Hải Yến

Hà Hoàng Hải Yến đến Hàn lập nghiệp từ năm 2005 và vì sở hữu ngoại hình xinh đẹp nên cô nhanh chóng được chú ý, rẽ hướng sang làm nghệ thuật. Lúc này, cô lấy tên tiếng Hàn là Ha Ji Eun để hoạt động nghệ thuật. Lý do có cái tên này cũng vì Hải Yến thích nhân vật Ji Eun của Song Hye Kyo trong bộ phim nổi đình đám Full House và ước mơ được đóng những nhân vật tương tự như mỹ nhân họ Song. Cái tên "vía" và câu chuyện về nó đã giúp cô nhanh chóng được chú ý tại Hàn. Chỉ một thời gian ngắn sau khi sang Hàn, cô lập tức được ra mắt trong bộ phim truyền hình của đài KBS - Flowers for My Life (Tình Yêu Nở Muộn), một tác phẩm có diễn viên hạng A nổi tiếng Cha Tae Huyn tham gia. Từ đó, Hải Yến thường xuyên có cơ hội xuất hiện trong các dự án phim, show truyền hình của hai đài quốc gia là SBS và KBS.

Hình ảnh của Hải Yến trong một bộ phim Hàn

Ban đầu, khi đóng phim Hàn Quốc, cô được giao những vai nhỏ là nhân vật người Việt Nam và có lời thoại bằng tiếng Việt. Về sau, khi đã có nhiều kinh nghiệm, diễn xuất tiến bộ và vốn tiếng Hàn cũng tăng lên, Hải Yến có nhiều vai diễn lớn. Đặc biệt, cô còn từng có cơ hội đảm nhận vai chính trong phim truyền hình The Wind Blows, điều mà cho đến nay chưa có diễn viên Việt Nam nào làm được (Việt Nam từng có những diễn viên đóng chính phim Hàn nhưng là phim điện ảnh chiếu rạp).

Hải Yến từng có cơ hội đóng chính phim Hàn Quốc

Không chỉ đóng phim, Hải Yến thậm chí còn từng tham gia nhóm nhạc nữ 4 thành viên có tên M.I.S.O và là thành viên xinh đẹp nhất, được chú ý nhất. Thời điểm những năm 2010, cô sở hữu lượng hâm mộ khá đông đảo, là người Việt Nam hiếm hoi tại Hàn có một lượng người hâm mộ riêng. Nữ diễn viên cũng thường xuyên có dịp phủ sóng các đài lớn khi tham gia các buổi talk show về cuộc sống của người Việt Nam tại Hàn.

Hải Yến (váy hồng) là thành viên nổi bật nhất trong nhóm nhạc của mình

Nhan sắc xinh đẹp của Hải Yến khi xuất hiện trên chương trình Global Talk Show của đài quốc gia KBS với tư cách khách mời

Sự nghiệp tuy không quá rực rỡ nhưng Hải Yến cũng là người Việt hiếm hoi ít nhiều có tiếng nói tại Hàn. Đáng tiếc khi sự nghiệp của cô không kéo dài. Năm 2010, Hải Yến trúng tuyển vào khoa Quản trị kinh doanh của Đại học nữ Hanyang và nhập học vào tháng 3 cùng năm. Vào tháng 12/2011, cô gây sốc khi tuyên bố kết hôn. Theo nhiều thông tin thì nữ diễn viên về chung một nhà với một người đàn ông người Việt. Kể từ đó trở đi, Hải Yến dừng mọi hoạt động nghệ thuật, thậm chí người hâm mộ còn không thể tìm kiếm bất cứ thông tin nào về cô trên các nền tảng MXH khiến nhiều người rất tò mò của cuộc sống của Hải Yến hiện tại.