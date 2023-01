Mỹ nhân tuổi Mão là sao nhí thành công nhất nhì xứ Hàn: Sự nghiệp gián đoạn vì bệnh tật, cả đời làm việc thiện

Nói đến nhưng sao nữ tuổi Mão nổi danh nhất màn ảnh Hàn thì bỏ qua sao được Moon Geun Young - người mà khán giả ưu ái gọi với cái tên "em gái quốc dân". Nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ, mỹ nhân họ Moon cũng có thể coi là một trong số những sao nhí thành công nhất xứ Hàn, đáng tiếc sự nghiệp của cô lại gặp không ít chông gai.



Quá khứ vẻ vang, là sao nhí nổi danh nhất xứ Hàn

Moon Geun Young bắt đầu đóng phim từ năm 1999, khi mới chỉ 12 tuổi. Một năm sau đó, cô xuất hiện trong bộ phim Trái Tim Mùa Thu của đàn chị Song Hye Kyo. Thành công vang dội của tác phẩm này đã giúp Moon Geun Young trở thành một trong số những sao nhí sáng giá nhất xứ Hàn thời điểm đó. Cho đến nay, khoảnh khắc nhân vật của cô khóc khi nhìn bố mẹ và anh trai ra nước ngoài vẫn là một trong số những cảnh phim kinh điển của truyền hình Hàn. Dù xuất hiện không nhiều vì chỉ đảm nhận vai diễn thời trẻ của Song Hye Kyo nhưng Moon Geun Young lại lấy đi không ít nước mắt của khán giả bởi diễn xuất đầy cảm xúc. Gương mặt đáng yêu, mộc mạc, đôi mắt to tròn, ngây thơ cũng cũng là điều khiến cô tạo được dấu ấn đậm nét sau 1 năm làm nghề.



Sau thành công của Trái Tim Mùa Thu, Moon Geun Young trở thành cái tên "đắt show", liên tục nhận phim mới. Đến năm 2008, Moon Geun Young có vai chính đầu tiên với tư cách diễn viên trưởng thành ở Họa Sĩ Gió. Thành công vang dội của bộ phim cổ trang này đã giúp Moon Geun Young trở thành diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc nhận Daesang danh giá tại lễ trao giải thưởng phim truyền hình SBS. Cũng từ đây, Moon Ga Young đều đặn đóng chính ở loạt dự án đình đám, sự nghiệp lên rất nhanh dù mới ở ngưỡng tuổi 20.

Biến cố bệnh tật khiến sự nghiệp gián đoạn

Tưởng đâu sẽ cứ vậy mà thuận lợi thăng tiến, nào ngờ may mắn lại chẳng hề mỉm cười với cô gái nhỏ. Vào năm 2017, Moon Geun Young bất ngờ tiết lộ mình đang bị bệnh chèn ép khoang nguy hiểm. Căn bệnh gây chấn thương do mô mềm sưng, tụ máu, thường xuất hiện ở khu vực chân, tay. Ngay lập tức, nữ diễn viên hủy mọi lịch trình, trải qua 4 ca phẫu thuật. Khi sức khỏe đã phần nào bình phục thì nhan sắc lại chẳng được như xưa, cô tăng cân và trở nên già hơn tuổi do ảnh hưởng của bệnh.

Nhìn những hình ảnh của Moon Geun Young sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, khán giả không khỏi xót xa, nhất là khi vết sẹo dài trên cánh tay bao năm không thể xóa mờ. Được biết chứng chèn ép khoang mà cô gặp phải là căn bệnh hiếm, thường chỉ gặp ở tuổi trung niên trong khi cô còn khá trẻ.

Moon Geun Young bị tăng cân mất kiểm soát vì chữa bệnh

Từ khi ở ẩn để chữa bệnh cho đến nay, danh tiếng của Moon Ga Young giảm sút rất nhiều. Cô cũng gần như không nhận phim mới, tác phầm gần nhất là Catch the Ghost, ra mắt năm 2019. Gần đây, Moon Geun Young được biết đến với vai trò mới, khi cô chuyển hướng sang làm đạo diễn với bộ phim đầu tay là Abyss ra mắt vào năm ngoái.

Mỹ nhân nhân cách vàng, dành cả cuộc đời để làm việc thiện

Không chỉ phim ảnh, Moon Geun Young còn được khán giả biết đến và yêu mến bởi thường xuyên làm việc thiện. Danh hiệu "em gái quốc dân" có được không đơn giản chỉ vì thành tích sự nghiệp hay nhan sắc trong trẻo mà còn bởi tấm lòng nhân hậu và rộng lượng của cô.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, mới chỉ vào nghề 5, 6 năm, Moon Geun Young đã quyên tặng gần 100 triệu won cho Đọc sách buổi sáng, một tổ chức phi lợi nhuận khuyến khích việc đọc sách. Cụ thể, cô quyên 4.3 triệu won vào năm 2005, 4 triệu won vào năm 2006 và 70 triệu won vào năm 2007. Thời điểm này vì còn nhỏ tuổi nên Moon Geun Young chỉ có thể âm thầm đóng góp thông qua sự hỗ trợ của mẹ. Đến mãi sau này, khi tổ chức này tiết lộ thông tin, khán giả mới biết nhà tài trợ vàng mang tên Ryu Seon Young (tên mẹ cô) thực chất chính là Moon Geun Young.

Chưa dừng lại ở đó, Moon Geun Young còn từng quyên tặng khoảng 300 triệu won cho một trung tâm dạy học trẻ em nghèo ở Haenam; 200 triệu won cho một lớp dạy trẻ em nghèo miễn phí mà Bae Yo Seop thành lập; 930 triệu won cho Cộng đồng tấm lòng Hàn Quốc, mạng lưới toàn cầu của 16 tổ chức quỹ phi lợi nhuận và cô là người quyên góp nhiều nhất; 100 triệu won và quyên tặng sách để xây dựng thư viện Hàn Quốc cho thanh niên Hàn du học ở Sydney; xây dựng Trung tâm trẻ em Haenam được sử dụng như là phòng học cho trẻ em nghèo,... Đó chỉ là những lần mà các tổ chức thiện nguyện công khai danh tính của cô dù Moon Geun Young không hề muốn công khai. Được biết cô còn âm thầm làm từ thiện rất nhiều, ngay cả khi bản thân cũng mắc bệnh và gặp khó khăn.

Nguồn ảnh: Naver