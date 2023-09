Mỹ nhân từng bị ghét nhất màn ảnh sau 20 năm vẫn không chịu già, bị ép hôn 12 người vì vai diễn đổi đời

Là một trong những minh tinh tuyệt sắc nhất màn ảnh thế giới, Anne Hathaway cũng như bao diễn viên khác khi mới vào nghề, trải qua không ít khó khăn hay thậm chí những chuyện không mong muốn để có được cơ hội để đời. Nhờ sở hữu nhan sắc chuẩn công chúa, Hathaway đã được đạo diễn Garry Marshall chọn đóng vai chính - cô nữ sinh "vịt hóa thiên nga" Mia trong Nhật Ký Công Chúa của Disney. Là vai diễn đưa tên tuổi cô đến với công chúng, Mia của Nhật Ký Công Chúa còn mang đến cho bản thân nữ diễn viên hạng A ký ức không thể nào quên.

Chia sẻ với tờ L.A Times nhiều năm về trước, Anne Hathaway đã có trải nghiệm casting không mấy thoải mái cho bộ phim Nhật Ký Công Chúa 2. Đạo diễn Garry Marshall đã yêu cầu cô diễn cảnh hôn hỗ trợ cho 12 ứng cử viên vai nam chính trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tôi là một cô gái thích hôn, nhưng việc phải chạm môi 12 người vừa mới quen trong chưa đầy 10 tiếng gặp mặt thì hơi quá với tôi", Anne Hathaway cho biết. Tuy vậy, cô vẫn biết ơn đạo diễn vì đã cho mình cơ hội đóng chính Nhật Ký Công Chúa, cũng là vai diễn thay đổi cuộc đời cô.

Anne Hathaway từng hôn 12 người trong 1 buổi casting phim

Tuy nhiên đúng như những gì Anne Hathaway đã chia sẻ, Nhật Ký Công Chúa là bệ phóng hoàn hảo đưa tên tuổi cô trở thành ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hollywood. Tiếp theo đó, hàng loạt siêu phẩm khác góp phần khẳng định tên tuổi của "bóng hồng" như The Devil Wears Prada, Brokeback Mountain, Alice in Wonderland, hay Rachel Getting Married - bộ phim mang về cho cô đề cử Oscar đầu tiên.

Cho đến nay, Anne Hathaway vẫn luôn lọt top những nữ minh tinh xinh đẹp, gợi cảm và có thù lao cao nhất Hollywood. Cô là "bóng hồng" được nhiều đạo diễn lớn, chẳng hạn như Christopher Nolan ưa thích hợp tác vì có nhan sắc lẫn thực lực.

Năm 2013, Hathaway thắng Oscar hạng mục Nữ phụ nhưng lại bị chỉ trích. Khán giả không công nhận thành tựu này của cô vì cho rằng cô không xứng bằng Amy Adams. Thậm chí, trang phục, mái tóc và bài phát biểu của cô cũng bị chê giả tạo, kém ấn tượng. Chỉ sau 1 đêm, cô trở thành "nữ diễn viên bị ghét nhất màn ảnh Hollywood" thời điểm đó. Song, nữ diễn viên vẫn vực dậy đầy ngoạn mục sau sóng gió, giữ vững địa vị của mình sau xấp xỉ 20 năm làm nghề.



Hiện tại ở tuổi ngoài 40, Anne Hathaway vẫn xinh đẹp và tươi trẻ, diễn xuất càng thêm phần mặn mà. Nhiều khán giả còn đùa rằng nếu Nhật Ký Công Chúa làm phần 3, Hathaway vẫn có thể trở lại làm Mia mà không lo sợ điều gì.

