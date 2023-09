Review Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý: Búp bê cổ trang quá xinh nhưng có hay bằng bản gốc?

Một lần lên nhầm kiệu hoa, số phận của hai nữ tử hoàn toàn thay đổi

Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý kể về cuộc đời của hai người con gái Lý Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn. Lý Ngọc Hồ xuất thân từ võ quán Dương Uy, từ sớm đã có hôn ước với Viên Bất Khuất. Thế nhưng năm xưa khi nhà họ Viên gặp nạn, Viên Bất Khuất muốn đến nương nhờ cha vợ, cha của Lý Ngọc Hồ lại cho người đánh và đuổi chàng đi.

Giờ đây khi Viên Bất Khuất trở thành một đại tướng quân được Hoàng thượng coi trọng, chàng muốn cưới Lý Ngọc Hồ. Dẫu vậy vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, Lý Ngọc Hồ cảm thấy bản thân chẳng khác nào phải nhảy vào hố lửa. Nàng nhất quyết không muốn thành hôn, nhưng vì song thân phụ mẫu, cuối cùng Lý Ngọc Hồ vẫn phải đồng ý mặc hỷ phục, lên kiệu hoa về nhà chồng.

Điền Hi Vi vào vai Lý Ngọc Hồ

Về phần Đỗ Băng Nhạn, cô là một tài nữ nổi danh của gia tộc họ Đỗ ở Dương Châu. Dẫu vậy, một cô gái xuất chúng như vậy lại phải kết hôn với Tề Thiên Lỗi, kẻ được biết đến như một "con ma bệnh" đoản mệnh, không thể sống quá 25 tuổi. Nhà họ Tề tin rằng việc "xung hỷ" sẽ giúp sức khỏe của Tề Thiên Lỗi khá hơn, vì thế họ đã thuyết phục nhà họ Đỗ gả con gái.

Nhà họ Lý vốn không được giàu có như nhà họ Đỗ. Tuy nhiên, cha của Lý Ngọc Hồ vẫn muốn con gái phải xuất giá một cách thật khí thế. Do đó, ông ta cố tình cho người may y phục và chọn kiệu hoa giống y hệt với Đỗ Băng Nhạn, đợi lúc kiệu hoa nhà họ Đỗ đi qua nhà mình thì sẽ lập tức cùng khởi hành.

Vai Đỗ Băng Nhạn được giao cho mỹ nhân trẻ Bạch Băng Khả

Bởi việc này, hai đội rước dâu đồng hành cùng một đoạn đường. Về sau vì trời mưa mà cùng trú trong miếu Tiên Nữ, lại bởi sợ toán cướp đánh đến nên lên nhầm kiệu hoa trong lúc vội vã. Thế là, Lý Ngọc Hồ cuối cùng được gả cho Tề Thiên Lỗi, còn Đỗ Băng Nhạn trở thành phu nhân tướng quân.

Vốn ôm tâm lý giúp Đỗ Băng Nhạn chịu khổ mà tới nhà họ Tề, thế nhưng ở nơi đây, Lý Ngọc Hồ đã tìm thấy tình yêu định mệnh. Lý Ngọc Hồ là con người ngây ngô, đơn giản. Trong khi đó, Tề Thiên Lỗi lại hết mực nhạy bén, tài giỏi. Dù Lý Ngọc Hồ cố gắng che giấu thân phận cũng chẳng thể qua mắt Tề Thiên Lỗi.

Hai cặp đôi trong phim Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Tuy nhiên, chàng chẳng những không vạch trần mà còn giúp nàng che giấu. Ở chiều ngược lại, Lý Ngọc Hồ cũng sát cánh bên người thương, giúp chàng phá vỡ âm mưu của gã anh họ độc ác Kha Thế Chiêu.



Về phần Đỗ Băng Nhạn, cô bỏ trốn khỏi phủ tướng quân, một mình một ngựa ra biên cương tìm Viên Bất Khuất. Trên đường đi, Đỗ Băng Nhạn gặp nạn lại vô tình được sư phụ của Tề Thiên Lỗi cứu giúp, còn trở thành con nuôi của ông.

Hai người cùng nhau vào doanh trại cứu chữa cho binh lính bị thương. Tại đây, cuối cùng cô cũng gặp được Viên Bất Khuất. Vốn dĩ, Đỗ Băng Nhạn muốn nói hết toàn bộ sự tình cho anh nghe. Thế nhưng, hai người vừa gặp nhau đã đêm về thao thức.

Đỗ Băng Nhạn và Viên Bất Khuất trong phim

"Búp bê cổ trang" Điền Hi Vi khoe sắc, cùng Ngao Thụy Bằng mang tới tiếng cười cho khán giả

Trong dàn diễn viên của Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Điền Hi Vi là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Đảm nhận vai Lý Ngọc Hồ, cô mang đến hình ảnh một thiếu nữ ngây thơ, đơn thuần nhưng lại rất trượng nghĩa.

Dù là khi tức giận, ngượng ngùng hay vui vẻ, Lý Ngọc Hồ luôn thể hiện nét dễ thương khiến người xem yêu thích. Thực tế, đây là dạng vai sở trường của Điền Hi Vi, vì thế cô không gặp nhiều khó khăn.

Phân cảnh đáng yêu của Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng

Nên duyên với Lý Ngọc Hồ do Điền Hi Vi thủ vai là Tề Thiên Lỗi của Ngao Thụy Bằng. Trong phim, diễn viên 27 tuổi đã có màn thể hiện không tệ. Anh cùng với Điền Hi Vi tạo được phản ứng hóa học tốt, qua đó đem lại sự ngọt ngào và tiếng cười cho khán giả.



Về phần mỹ nhân trẻ Bạch Băng Khả, cô từng phải nhận những lời chê bai về nhan sắc và biểu cảm ngay khi phim mới lên sóng. Lý do là bởi trong tập 1, ở phân cảnh nhân vật Đỗ Băng Nhạn do cô đảm nhận có cuộc trò chuyện với Lý Ngọc Hồ, mỹ nhân 2001 này đã làm không tốt. Đáng nói hơn, nhan sắc của cô cũng bị chê là thua kém nhiều so với bạn diễn.

Cảnh Viên Bất Khuất và Đỗ Băng Nhạn nói rõ lòng mình với đối phương

Tuy nhiên bỏ qua chuyện đó, ở những tập tiếp theo, những gì Bạch Băng Khả mang đến là tương đối ổn. Cô thể hiện được hình ảnh của một Đỗ Băng Nhạn dịu dàng nhưng cũng dũng cảm, mạnh mẽ, đặc biệt là sự chuyển biến từ một nàng tiểu thư khuê các điển hình đến một y sư đắc lực, người thậm chí còn có thể đưa ra chủ ý trên giúp Viên Bất Khuất đánh trận.

Cuối cùng là Triệu Thuận Nhiên trong vai Viên Bất Khuất. So với các nhân vật khác, ở 8 tập đầu tiên, đất diễn của anh chưa nhiều bằng. Tuy nhiên, có thể nói rằng nam diễn viên khá hợp vai. Nhìn vào Viên Bất Khuất của Triệu Thuận Nhiên, khán giả thấy được một vị tướng quân giỏi giang, trung can nghĩa đảm và hết mực trọng tình, trọng nghĩa.

Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý có hay bằng bản gốc?

Ai cũng biết Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý do Huỳnh Dịch, Nhiếp Viễn, Sư Tiểu Hồng và Tiếu Lý Lâm đóng chính là một tác phẩm kinh điển, được ra mắt trước và gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. Chính vì thế khi đặt hai phiên bản lên bàn cân so sánh, bản remake khó tránh khỏi việc bị đánh giá một cách khắt khe hơn.

Sự xuất sắc của bản gốc là điều chẳng có gì cần bàn cãi. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý như là chính nó chứ không phải bản làm lại của bất cứ tác phẩm nào, có lẽ bạn sẽ thấy bộ phim này cũng rất dễ thương và giàu tính giải trí.

Về diễn xuất, rõ ràng chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều ở dàn diễn viên của phim bởi lẽ ngoài Điền Hi Vi, cả ba cái tên còn lại đều là những gương mặt không quá nổi tiếng. Thế nhưng tựu trung lại, chỉ cần "dễ tính" hơn với dàn cast, đây thực sự là một bộ phim đáng theo dõi, nhất là với những ai chưa xem bản gốc.

Bộ phim Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý hiện đang được chiếu trên Youku.