Mỹ nhân suýt đóng nàng tiên cá Disney, xinh hơn Halle Bailey nhưng mất vai vì lý do gì?

Dù đã chính thức công chiếu toàn cầu nhưng The Little Mermaid - Nàng Tiên Cá vẫn là tựa phim khiến khán giả tranh luận nhiều nhất thời quan gia của Disney. Việc tuyển nữ diễn viên Halle Bailey có ngoại hình khác biệt so với hình ảnh thân thuộc trong bản hoạt hinh 1989 đã đặt ra nhiều câu hỏi, khiến không ít người xem hoang mang. Thực chất trước khi Bailey được chọn, đã có rất nhiều cái tên được đoàn phim cân nhắc, trong đó có một sao nữ xinh đẹp "gây sốt" sau đây.

Trước Halle Bailey, có những gương mặt nào suýt nữa đã trở thành Ariel?

Trong thời điểm dự án Nàng Tiên Cá trở thành đề tài được bàn tán trái chiều, một bài viết trên diễn đàn Nate của Hàn Quốc đã tiết lộ nhan sắc, danh tính của một trong những ứng cử viên từng tham gia tranh vai nàng tiên cá Ariel. Cô gái này có tên Dina Denoire, sinh năm 1998 và là người Đức. Năm 2019, cô tham gia buổi tuyển chọn để vào vai nữ chính Ariel nhưng không thành.

Dina Denoire

Thời gian qua, nhan sắc của Denoire được công chúng quan tâm, trở thành đề tài "nóng sốt" trên MXH và thậm chí được khen có thần thái hơn hẳn Halle Bailey. Không phải là diễn viên chuyên nghiệp, Dina Denoire được biết đến như ngôi sao mạng chuyên đăng tải bài viết về thời trang, làm đẹp và cuộc sống thường nhật, thu về tương tác cao. Bản thân sao nữ 9X cũng có tài ca hát, thế nhưng khó có thể sánh với giọng hát khỏe khắn, bài bản của Bailey.

Nhan sắc lấy lòng công chúng của Denoire

Dù có giọng hát và nhan sắc xinh yêu nhưng Dina Denoire lại không được chọn, và sự việc được suy đoán có liên quan đến nữ ca sĩ hạng A Beyoncé. Trang Metro UK từng đưa tin rằng Beyoncé đã bằng lòng tham gia lồng tiếng cho Vua Sư Tử, đổi lại vai Ariel phải được giao cho Halle Bailey. Cả Hailey và cô chị Chloe đều được Beyoncé chiêu mộ nhờ tài ca hát trên YouTube, sau đó ký hợp đồng với công ty Parkwood Entertainment của nữ ca sĩ.

Nghi vấn Beyoncé giúp Halle Bailey có vai nàng tiên cá khiến MXH xôn xao

Ngoài ra vào năm 2019, có một nữ diễn viên đình đám khác cũng từng suýt nữa được chọn để đóng vai nàng tiên cá Ariel. Người đó không ai khác ngoài cô bạn gái của "Nhện nhí" Tom Holland - Zendaya. Ngôi sao trẻ nhất từng thắng giải Emmy được cho là đã nhận lời mời đóng Ariel từ Disney, thế nhưng sau cùng chỉ cân nhắc chứ không chấp nhận. Trả lời với Teen Vogue, Zendaya cũng khẳng định "Chúng tôi sẽ chờ xem" chứ không có khẳng định chắc chắn nào.

Zendaya cũng là ứng viên "nặng ký" được công chúng ủng hộ

Dù có rất nhiều tranh cãi xoay quanh quá trình tuyển chọn diễn viên cho vai Ariel, thế nhưng Halle Bailey sau cùng là gương mặt được Disney tin tưởng nhất. Hãng cũng khẳng định sự xuất hiện của Bailey như một phép màu, với giọng hát được đánh giá là hay nhất trong số các công chúa Disney bản người đóng trước giờ. Hiện tại Nàng Tiên Cá đã ra rạp, và được dự đoán sẽ thu về trên dưới 150 triệu USD tại riêng thị trường Bắc Mỹ sau tuần đầu tiên.

Ảnh: Disney