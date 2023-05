Lee Do Hyun được mai mối lấy vợ Việt Nam, tỷ suất người xem liền lập kỷ lục mới

Sau màn bứt phá tỷ suất người xem ở tập vừa qua, tập 10 của The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi tiếp tục có sự bùng nổ. Từ con số 9,44%, tỷ suất người xem toàn quốc ở tập 10 tiếp tục tăng lên mức 9,96%, ghi nhận đỉnh cao mới của bộ phim sau hơn 2/3 chặng đường. Như vậy, The Good Bad Mother đã chính thức tiến vào danh sách 10 phim có tỷ suất người xem cao nhất mọi thời đại của đài JTBC, tạm thời xếp hạng 9 trên Đôi Mắt Lấp Lánh.

Sau nhiều tập phim tràn đầy bi kịch và nước mắt, The Good Bad Mother cho khán giả "thở một tí" với tập 10 tràn đầy hơi thở tình yêu. Kang Ho (Lee Do Hyun) và Mi Joo (Ahn Eun Jin) có nhiều tương tác ngọt ngào, lãng mạn. Trong một cảnh khi Mi Joo bị tên khách làm móng quấy rối, Kang Ho đã che chắn cho cô và còn giúp cô né xe máy trên đường. Kang Ho bị thương nhẹ ở đầu nhưng vụ va chạm đã khiến ký ức cũ của anh ùa về, dẫn đến nụ hôn khiến Mi Joo rung động.

Kang Ho cũng đã thú nhận mình thích Mi Joo, khiến cô ngại ngùng không thôi. Tuy nhiên cặp đôi chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi bà Young Soon (Ra Mi Ran) quyết định dẫn Kang Ho đi xem mắt. Cả làng đã ùa vào giúp anh "tút" lại diện mạo để chuẩn bị lấy vợ.

Điều thú vị là ở đoạn giữa của tập 10 The Good Bad Mother, Young Soon và hội hàng xóm đã tìm được đối tượng ưng ý cho Kang Ho. Đặc biệt, cô gái này là người Việt Nam, từng làm điều dưỡng và là bạn học cũ của Andrea (anh chàng ngoại quốc làm việc tại trại heo của Young Soon). Việc Lee Do Hyun sắp sửa lấy vợ Việt Nam trong tập 10 lần này khiến khán giả dở khóc dở cười.

Thế nhưng việc xem mắt đã dẫn đến nhiều tranh cãi giữa 2 mẹ con nam chính. Kang Ho mong muốn làm công tố viên thay vì tiếp quản trại heo, đồng thời cũng tránh né chuyện đi xem mắt. Trong khi đó, Young Soon lại tiếp tục vấp vào sai lầm cũ - ép con làm theo ý mình. Hai nhân vật của The Good Bad Mother rơi vào trạng thái không vui ở đoạn kết.

Ngoài ra, Mi Joo cũng đã chính thức tiết lộ cho mẹ mình nghe chuyện Kang Ho chính là bố của 2 đứa trẻ sinh đôi, và quyết định sang nhà Kang Ho để nói chuyện.

Là tập phim không có quá nhiều bi kịch nhưng The Good Bad Mother đã chính thức bước vào giai đoạn kịch tính. Mi Joo đã lựa chọn "chơi bài ngửa" để giành lại Kang Ho, trong khi đó Young Soon nôn nóng muốn lập gia đình cho con. Về phía chủ tịch Song, hắn đang dự tính đến tận nơi để "xử lý" Kang Ho thay vì giao phó cho 2 thuộc hạ. Ngoài ra, cô gái tên Soo Hyun rời đi cùng con đã qua đời dưới làn nước sâu, khiến cuộc chiến giữa các phe phái quyền lực và cả Kang Ho càng trở nên gay cấn và đáng sợ.

Ảnh: JTBC