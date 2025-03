Ha Ji Won, mỹ nhân đóng vai chính Eun Sik trong "Sex Is Zero" 2 (tựa Việt: Tình Dục Là Chuyện Nhỏ), không chỉ nổi tiếng xinh đẹp, quyến rũ mà còn có làn da đẹp hàng top trong giới mỹ nhân Kbiz. Ở tuổi 47, Ha Ji Won vẫn có làn da căng bóng, không chút nếp nhăn. Đó là kết quả của việc uống 1 loại nước quen thuộc, bếp người Việt luôn sẵn.

Đó là nước chanh!

Xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Please Take Care of My Refrigerator, Ha Ji Won khiến cả ê kíp ngỡ ngàng khi tủ lạnh nhà cô chứa lượng lớn chanh vàng, chanh xanh cùng cả nước cốt chanh đã vắt sẵn.

Sau đó, người đẹp tiết lộ, cô duy trì thói quen uống nước chanh mỗi ngày suốt 15 năm qua. Vì cô uống thường xuyên nên mẹ đã vắt sẵn 2-3 bình nước cốt chanh để tủ lạnh cho con gái tiện sử dụng.

Uống nước chanh có thể hỗ trợ tăng cường sản xuất collagen trong cơ thể vì chanh chứa vitamin C, một chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Collagen là một loại protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và sức khỏe của da. Vitamin C còn có vai trò chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do có thể phá hủy collagen và elastin trong da.

Nếu bạn muốn sở hữu làn da căng mọng ở tuổi U50 như Ha Ji Won, uống nước chanh đều đặn là thói quen rất nên học hỏi. Nó không chỉ tốt cho làn da mà còn cải thiện hệ tiêu hóa, giúp nhẹ bụng, giảm mỡ rất tốt, làn da và vóc dáng cùng lúc được cải thiện để trẻ lâu.

Nhưng nếu bạn muốn công dụng phát huy nhanh và hiệu quả rõ rệt hơn trong thời gian ngắn hơn, sử dụng các sản phẩm tăng collagen có thể là gợi ý hay ho. Bạn có thể uống viên vitamin C, thực phẩm bổ sung protein, những loại nước collagen uy tín ngoài thị trường... để tăng sinh collagen hiệu quả hơn.

Gợi ý nước uống Collagen Elasten đang được giảm giá còn 2.000.000VNĐ bán tại Hasaki.

Ngoài nước chanh, mỹ nhân "Sex Is Zero" còn có những thói quen ăn uống giúp tăng sinh collagen đáng học hỏi

1. Uống sữa ong chúa

Tủ lạnh nhà Ha Ji Won có rất nhiều sữa ong chúa. Đây cũng là món ăn dưỡng nhan yêu thích của cô.

Sữa ong chúa có chứa nhiều dưỡng chất như protein, vitamin B, các axit amin và khoáng chất, có thể giúp nuôi dưỡng, tái tạo làn da. Nó còn được cho là có khả năng cải thiện độ đàn hồi của da, giảm viêm và mờ vết thâm. Sữa ong chúa cũng có thể hỗ trợ trong việc làm chậm quá trình lão hóa da nhờ vào các đặc tính chống oxy hóa của nó.

Uống sữa ong chúa thành thói quen để có được cơ thể và làn da trẻ trung như Ha Ji Won, chị em chú ý tìm sản phẩm có nguồn gốc uy tín, tránh hàng trôi nổi, tiền mất tật mang.

Gợi ý viên uống sữa ong chúa Collagen Royal Jelly HoneyLand có giá 247.000VNĐ/lọ 60 viên, đang bán tại Nhà thuốc An Khang.

2. Ăn cơm trộn dầu ôliu

Ha Ji Won thích ăn cơm trộn dầu ôliu vì đây là loại dầu giàu chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin E, polyphenol và phytosterol. Các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa của da. Dầu ôliu cũng chứa chất béo không bão hòa đơn giúp dưỡng ẩm cho da từ bên trong.

Chăm sóc da khỏe mạnh, dưỡng ẩm từ sâu bên trong là nguyên tắc hàng đầu được Ha Ji Won duy trì, bảo sao da luôn căng mướt, bất chấp tuổi U50. Bạn có thể mua dầu ôliu để ăn với cơm, bảo tồn collagen trọn vẹn cho làn da theo cách của mỹ nhân này. Miễn là dầu ôliu nguyên chất thì làn da bạn sẽ được tưới tắm trẻ trung dần lên trông thấy đó nhé!