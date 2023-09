Mỹ nhân sang chảnh nhất phim Hàn một thời: “Lão hóa ngược” quá đỉnh sau 10 năm, mất sự nghiệp vì phốt oan

Cách đây 8 năm, Go Joon Hee từng là cái tên nổi đình đám bởi màn phô diễn nhan sắc quá đỉnh ở bộ phim She Was Pretty. Năm đó, từ thời trang sang chảnh đến kiểu tóc ngắn cá tính của Go Joon Hee đều gây sốt mạng xã hội, thậm chí trở thành hot trend được nhiều người trẻ học theo. Đáng tiếc, đó cũng là cú hích đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp của cô gái tài năng.

Sự nghiệp vừa tỏa sáng thì bị dập tắt vì bê bối oan

Go Joon Hee sinh năm 1985 bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật vào năm 2001, khi mới 16 tuổi. Những năm đầu sự nghiệp, Go Joon Hee được biết đến với tư cách người mẫu, phải tới năm 2003, cô mới chính thức bén duyên với phim ảnh nhờ vai khách mời ở bộ phim X-Man. Dù là tay ngang nhưng diễn xuất của Go Joon Hee khá ổn, tuy nhiên sau nhiều năm làm nghề, cô chủ yếu đóng những vai phụ mờ nhạt. Phải tới khi quyết định cắt phăng mái tóc dài thành kiểu tóc pixie cá tính, đổi gu ăn mặc, kiểu tóc sang phong cách cá tính, sắc sảo, Go Joon Hee mới bất ngờ được chú ý. Thậm chí cô còn được gọi với cái tên "yêu nữ hàng hiệu" nhờ màn lột xác ở She Was Pretty. Go Joon Hee cũng được mệnh danh là nữ diễn viên mặc đồ phong cách nhất Hàn Quốc, nhận giải Best Female Fashionista in TV nhờ bộ phim này và giải Style Icon tại lễ trao giải Style Icon Awards.

Go Joon Hee ở She Was Pretty

Sau sự thành công vang dội của She Was Pretty , Go Joon Hee nổi đình nổi đám và nhận ngay vai chính trong hai bộ phim là Untouchable và Possessed. Không may là cả Untouchable và Possessed đều trở thành "bom xịt" với mức rating không mấy ấn tượng.

Dĩ nhiên, chuyện đóng bom xịt không phải lý do khiến Go Joon Hee từ bỏ diễn xuất, vấn đề lớn nhất mà cô gặp phải là vô tình bị đẩy vào vào bê bối chấn động của Seungri và CLB Burning Sun. Thời điểm năm 2019, Go Joon Hee bị cho là có liên quan đến các hoạt động môi giới bán hoa và buôn bán chất kích thích của Seungri cho nhóm khách VIP. Tình hình tệ hơn khi xuất hiện đoạn hội thoại tiết lộ một nữ diễn viên đã không kịp về phục vụ khách sộp vì đang ở New York, đúng thời điểm Go Joon Hee đang xuất ngoại. Dĩ nhiên Go Joon Hee tích cực phủ nhận mọi cáo buộc, thậm chí là đệ đơn kiện 12 cư dân mạng đã tung tin đồn về mình. Đáng buồn hơn khi thời điểm này, công ty chủ quản lại quyết định bỏ rơi Go Joon Hee, khiến cô khổ sở với những lời phỉ báng vô căn cứ từ cư dân mạng. Phải tới 8 tháng sau, Go Joon Hee mới tìm được công ty quản lý mới và tiếp tục tự đứng lên bảo vệ mình.

Nữ diễn viên và Seungri từng quen biết

Go Joon Hee chia sẻ: "Khi ấy tôi suy nghĩ rất đơn giản: 'Mình chỉ là nạn nhân. Tại sao họ lại đòi hỏi mình phải giải thích tất cả mọi thứ? Tôi chẳng có gì để thú nhận cả. Tôi có biết gì đâu mà giải thích'. Lúc đấy tôi tức điên lên được". Cô cũng quyết định không xóa bức hình chụp ở New York trên trang cá nhân để khẳng định bê bối không liên quan gì đến mình.

Bê bối từ trên trời rơi xuống đã khiến Go Joon Hee mất trắng mọi thứ. Cô phải từ bỏ vai diễn ở bộ phim Perfume và cũng không thể nhận thêm bộ phim nào từ đó đến nay.

Visual xuất sắc ở tuổi U40

Không còn đóng phim nhưng Go Joon Hee vẫn hoạt động tích cực ở vai trò người mẫu. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe những hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh và vô cùng trẻ trung ở độ tuổi 38.

Ngắm nhìn vẻ đẹp kiêu kỳ, trẻ trung của Go Joon Hee, khán giả không khỏi tiếc nuối khi cô không còn đóng phim nữa. So với hình ảnh thời She Was Pretty, thậm chí là cách đây 10 năm mới thấy nhan sắc của Go Joon Hee gần như chẳng thay đổi gì. Thậm chí khi diện những trang phục trẻ trung, hack tuổi, trông cô còn trẻ hơn thời cách đây 10 năm.

Những hình ảnh hiện tại của Go Joon Hee:

Nguồn ảnh: Hancinema