Mỹ nhân khiến netizen "truy lùng danh tính" vì quá xinh, xuất hiện vài phút trên phim mà gây sốt MXH

Sau khi Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 (The Uncanny Counter 2) khép lại, ngoài chuyện cái kết không được như mong đợi ra thì còn một chủ đề gây sốt mạng xã hội, đó là danh tính của người đảm nhận vai Jade - con gái Wigen. Ở hồi kết của phim, Jade chỉ xuất hiện thoáng qua trong vài phút, ở phân cảnh gặp gỡ So Moon (Jo Byung Gyu) tại Đức, sau đó được So Moon đưa tới gặp mẹ.

Dù chỉ xuất hiện vài phút nhưng cái tên Jade lập tức gây sốt mạng xã hội bởi nhan sắc quá thu hút của cô. Đặc biệt trong khoảnh khắc Jade khóc vì hạnh phúc vì gặp lại mẹ, đôi mắt xanh long lanh của sao nữ khiến khán giả "phát sốt".

Người đảm nhận vai Jade là Angelina Sergeyevna Danilova, một ca sĩ, người mẫu, diễn viên người Nga đang hoạt động tại Hàn Quốc. Cô ra mắt với tư cách ca khi khi phát hành đĩa đơn kỹ thuật số As You Are vào ngày 17 tháng 1 năm 2020. Về sự nghiệp diễn xuất, trước Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 , cô mới chỉ góp mặt trong duy nhất một tác phẩm là Still Loving You , năm 2016, thời điểm cô là một du học sinh tại Hàn. Angelina cho biết thêm, bản thân từ một sinh viên đại học bình thường bỗng nhiên được chú ý nhờ mạng xã hội: "Ai đó đã đăng ảnh của tôi lên blog, sau đó cư dân mạng Hàn Quốc bắt đầu vào SNS của tôi và để lại bình luận".

Sở hữu chiều cao 1m76 cùng nhan sắc cuốn hút, xinh đẹp, gương mặt đậm chất Đông Âu, Angelina Danilova có lợi thế khi trở thành người mẫu. Cô thường xuyên tham gia các tuần lễ thời trang, chụp ảnh tạp chí, đóng quảng cáo và có mặt trên nhiều chương trình truyền hình đình đám của Hàn Quốc. Khán giả hi vọng Angelina Danilova sớm có cơ hội phát triển nhiều hơn ở lĩnh vực diễn xuất bởi khả năng diễn xuất khá ấn tượng của cô.

Những hình ảnh ngoài đời của Angelina Danilova:

Nguồn ảnh: Instagram nhân vật