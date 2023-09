Màn ảnh Hàn xuất hiện một thầy giáo điển trai: Đẹp đến độ tác giả truyện tranh muốn bỏ nghề

Mới đây, MBC đã tung ra những bức hình mới của Cha Eun Woo trong bộ phim A Good Day To Be A Dog (tạm dịch: Ngày tuyệt vời để trở thành cún). Ở dự án lần này, Cha Eun Woo sẽ vào vai nam chính Jin Seo Won, một thầy giáo dạy toán cực kỳ điển trai. Anh xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và có phần lạnh lùng. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc của một tâm hồn bị tổn thương.

Một vài hình ảnh của Cha Eun Woo trong phim mới.

Hợp tác với Cha Eun Woo ở bộ phim lãng mạn mới này là Park Gyu Young. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính Han Hae Na. Vì tội lỗi tổ tiên từng mắc, gia đình của Han Hae Na phải chịu một lời nguyền qua nhiều thế hệ.

Cụ thể, Han Hae Na sẽ biến thành chó vào lúc nửa đêm trong vòng 6 tiếng đồng hồ nếu như cô hôn bất cứ người đàn ông nào. Chu kỳ này sẽ liên tục lặp lại, cho đến khi Han Hae Na hôn chính người đàn ông đó ở hình dạng chó. Trong một lần say rượu, Han Hae Na vô tình chạm môi với Jin Seo Won. Bởi thế, cô muốn tiếp cận anh để hôn thêm lần nữa. Tuy nhiên, người đàn ông này lại rất sợ chó.

Cha Eun Woo nên duyên với Park Gyu Young ở A Good Day To Be A Dog

Nói thêm về bộ đôi diễn viên chính, cả hai đều là những gương mặt nổi bật tại màn ảnh Hàn ngữ. Cách đây không lâu, Park Gyu Young đã gây ấn tượng với khán giả thông qua bộ phim Celebrity. Còn Cha Eun Woo, anh là cái tên quá đỗi quen thuộc với những ai yêu điện ảnh Hàn. Nam diễn viên từng để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua các bộ phim "Người đẹp Gangnam", "Vẻ đẹp đích thực" và "Hòn đảo ma quái".

Bên cạnh vai trò diễn viên, Cha Eun Woo còn được nhắc tới với vai trò ca sĩ. Anh là thành viên của nhóm nhạc Astro và được xem như là một trong những sao nam đẹp sở hữu gương mặt hoàn hảo nhất Kpop. Nhan sắc của Cha Eun Woo hoàn hảo tới nỗi hồi năm ngoái, từng có một tác giả truyện tranh tên Joana "không tin anh có thật".

Cha Eun Woo sở hữu gương mặt hoàn hảo.

Người này chia sẻ: "Khi một người đẹp như Cha Eun Woo tồn tại, tôi thấy việc vẽ vời chẳng còn ý nghĩa. Có lẽ tôi sẽ ngưng vẽ manhwa. Cha Eun Woo trông như bước ra từ truyện tranh. Chàng trai này làm tôi chẳng còn hứng thú với các nhân vật ảo nữa".

Bộ phim A Good Day To Be A Dog do Cha Eun Woo và Park Gyu Young đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 10 tới.