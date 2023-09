Mỹ nam Reply 1988 phát tướng tới khó nhận ra, tăng cân quá đà đến nỗi đạo diễn phim từng phải bó tay

Cách đây 8 năm, Go Kyung Pyo từng trở thành cái tên nổi đình đám nhờ góp mặt trong bộ phim Reply 1988 . Trong phim, anh vào vai cậu bạn Sun Woo ấm áp, học giỏi, vô cùng hiếu thảo và có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Dễ hiểu khi Sun Woo trở thành mối tình đầu của Duk Sun, bởi sự tử tế, ấm áp của cậu khiến đến khán giả cũng phải rung động.

Vai diễn Sun Woo ấm áp đã giúp Go Kyung Pyo có cú bứt phá lớn nhất trong sự nghiệp, tên tuổi nhờ vậy cũng được biết đến nhiều hơn bao giờ hết. Sau bộ phim này, Go Kyung Pyo cũng có thể coi là nam diễn viên chăm chỉ bậc nhất trong dàn cast Reply 1988 khi liên tục nhận tác phẩm mới, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Anh không "ngán" bất cứ dạng vai nào, đóng cả những vai diễn nhỏ nhất và cũng liên tục làm mới hình ảnh của bản thân.

So với Park Bo Gum hay Hyeri, sự nghiệp phim ảnh của Go Kyung Pyo có phần "đồ sộ" hơn hẳn. Tuy vậy các tác phẩm mà anh đóng chính lại không quá thành công về mặt danh tiếng do kịch bản không thực sự xuất sắc. Điều này dẫn đến việc nhắc tới Go Kyung Pyo, khán giả vẫn thường chỉ nhớ đến Reply 1988 năm nào. Riêng tại Việt Nam, khán giả còn nhớ đến anh thông qua phim điện ảnh Bỗng Dưng Trúng Số. Đây là một tác phẩm bất ngờ tạo thành hiện tượng cực hot ở phòng vé Việt, dù nó không quá thành công ở quê nhà.

Bỗng Dưng Trúng Số

Trong năm nay, Go Kyung Pyo mới chỉ có một bộ phim lên sóng là D.P 2 , ngoài ra anh còn đang ghi hình 2 tác phẩm là No Secret và Amazon Bow Master . Nhìn những hình ảnh gần đây nhất của Go Kyung Pyo, khán giả không khỏi bất ngờ vì anh ngày càng tăng cân. Dường như nam diễn viên không thể kiểm soát được vấn đề cân nặng của mình.

Còn nhớ cách đây gần 1 năm, Go Kyung Pyo từng có một màn lột xác bất ngờ, đóng vai sát nhân ở bộ phim Connect, thời điểm đó anh cũng đã tương đối thừa cân. Thậm chí việc Go Kyung Pyo tăng cân còn từng khiến đạo diễn bất lực vì ban đầu hình dung của ông về vai sát nhân biến thái là một người có thân hình gầy gò. Vì Go Kyung Pyo không thể giảm cân nên đạo diễn Connect mới đành quyết định đổi luôn giao diện sát nhân trong phim.

Những hình ảnh hiện tại của Go Kyung Pyo

Go Kyung Pyo ở buổi đọc kịch bản phim Amazon Bow Master

Nguồn ảnh: Hancinema