The Frog (Rừng Không Tiếng) là series phim Hàn mới vừa phát hành trên nền tảng Netflix vào ngày 23/8 vừa qua. Sau một ngày ra mắt, phim hiện đang là chủ đề rất được khán giả quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên khá đáng tiếc khi chất lượng kịch bản lại gây ra tranh cãi, khen chê lẫn lộn khi nhiều người cho rằng phim quá lê thê một cách không cần thiết.



Chủ đề được quan tâm nhất thời điểm hiện tại xoay quanh The Frog là sự xuất hiện của nữ chính xinh đẹp Go Min Si. Vốn dĩ mỹ nhân họ Go không hề bó buộc bản thân ở bất cứ hình tượng, dạng vai diễn nào nhưng trong các dự án phim trước, tạo hình của cô đa phần đều khá hiền lành. Đến với The Frog, khán giả được thấy một Go Min Si cá tính, nổi loạn và điên cuồng từ tạo hình đến diễn xuất.

Chính sự "điên" này đang khiến cô trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn phim ảnh Hàn. Người xem liên tục truyền tay nhau những hình ảnh trong phim của cô, vô số lời khen cho diện mạo xinh đẹp bất chấp tạo hình toàn máu me. Lối trang điểm lần này khiến cô trông trở nên sắc sảo hơn rất nhiều, nhất là ánh mắt. So với những vai diễn trước đây thì không hề ngoa khi nói, The Frog chính là bộ phim mà Go Min Si được xuất hiện với tạo hình xinh đẹp nhất.

Tạo hình xinh đẹp của Go Min Si

Dĩ nhiên xinh đẹp thôi thì chưa đủ để Go Min Si được chú ý, điều quan trọng hơn cả là diễn xuất quá đỉnh của cô trong vai Seong Ha - một người phụ nữ bí ẩn được giới thiệu là "vị khách không mời" tại nhà nghỉ của Young Ha (Kim Yoon Seok). Đằng sau vẻ ngoài thánh thiện, xinh đẹp của Seong Ah là một quỷ dữ thích giết người mỗi khi cảm thấy không vui. Và nạn nhân đầu tiên chính là đứa con trai bé bỏng của cô mà cô xuống tay chỉ vì thấy nó quá phiền. Liên tiếp sau đó là những nạn nhân bị giết hại một cách tàn độc. Dĩ nhiên không cổ súy cho tình tiết bạo lực một cách bệnh hoạn này nhưng khán giả vẫn ấn tượng và cảm thấy quá bất ngờ với màn trình diễn gây ám ảnh của Go Min Si.

Trước The Frog, Go Min Si cũng từng thử sức với dòng phim hành động, kịch tính nhưng đây có lẽ là dự án nặng đô nhất trong sự nghiệp của cô tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh mỹ nhân họ Go, phim còn quy tụ dàn diễn viên vô cùng chất lượng, bao gồm Kim Yoon Seok, Yoon Kye Sang, Lee Jung Eun,...

The Frog chia làm hai dấu mốc thời gian, vào mùa hè ở thời điểm hiện tại, Jeon Young Ha điều hành một nhà nghỉ nằm sâu trong rừng. Cuộc sống yên bình của anh bị xáo trộn bởi sự xuất hiện đột ngột của một người phụ nữ bí ẩn tên là Seong Ha. Ngược lại, dòng thời gian thứ hai diễn ra vào năm 2000, nơi Koo Sang Jun (Yoon Kye Sang) điều hành một nhà nghỉ thành công cùng vợ. Với tính cách dễ mến nhưng đôi khi quá hào phóng, Sang Jun đã tự hại chính mình khi giúp đỡ một người lạ bị mắc kẹt trong cơn mưa. Lòng tốt của anh trở thành một cơn ác mộng, đẩy gia đình vào những biến cố đau thương.

Nguồn ảnh: Netflix