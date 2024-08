Shin Hyun Been và Moon Sang Min đang khiến khán giả "đứng ngồi không yên" với màn kết hợp trong Cinderella at 2AM. Những hình ảnh mới đây trong buổi họp báo ngày 22/8 cho thấy sự ăn ý và "phản ứng hóa học" của cặp đôi, hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim lãng mạn đầy cảm xúc. Bộ phim dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 24/8.

Sự chênh lệch 14 tuổi giữa Shin Hyun Been và Moon Sang Min trong Cinderella at 2AM đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường ngọt ngào và ở sự kiện họp báo gần đây đã chứng minh rằng, tuổi tác chỉ là con số.

Khác với những câu chuyện Lọ Lem truyền thống, Cinderella at 2 AM mang đến một góc nhìn hiện đại và thực tế hơn về tình yêu. Ha Yoon Seo không phải là một cô gái yếu đuối, ngược lại, cô tự tin và biết rõ mình muốn gì. Seo Joo Won cũng không phải là một chàng hoàng tử hoàn hảo, anh cũng có những lo lắng và trăn trở. Khi phát hiện ra bạn trai mình là một chaebol, Ha Yoon Seo đã quyết định chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, Seo Joo Won không dễ dàng buông tay. Anh đã cố gắng hết sức để chinh phục trái tim của cô, chứng minh rằng tình yêu của họ có thể vượt qua mọi rào cản. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ tài năng, với sự tham gia của Shin Hyun Been và Moon Sang Min. Cặp đôi này được kỳ vọng sẽ tạo nên một phản ứng hóa học bùng nổ trên màn ảnh.

Shin Hyun Been 38 tuổi, còn Moon Sang Min 24 tuổi. Cách nhau 14 tuổi nhưng chemistry của cả hai vẫn được đánh giá cao.

Shin Hyun Been không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh lịch mà còn có tài năng diễn xuất đa dạng. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Shin Hyun Been đã gặt hái được nhiều thành công và được công nhận là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Shin Hyun Been sinh năm 1986, cô có nền tảng học vấn vững chắc khi tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2010. Cô để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua nhiều bộ phim như Chiến Binh Baek Dong-soo, Lời Thú Tội, Những Bác Sĩ Tài Hoa... Shin Hyun Been đã gặt hái được nhiều thành tựu trong hoạt động nghệ thuật như Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 41, Nữ diễn viên xuất sắc nhất giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc lần thứ 13.

Sinh năm 2000, Moon Sang Min là một gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu từ năm 2018 và nhanh chóng lấn sân sang diễn xuất vào năm 2019. Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhận vai Vương Thế tử Seongnam trong bộ phim đình đám Dưới Bóng Trung Điện, tên tuổi của Moon Sang Min mới thực sự được công chúng biết đến rộng rãi. Với vẻ ngoài điển trai cùng tài năng diễn xuất ấn tượng, anh chàng nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên trẻ được yêu thích nhất hiện nay, liên tục góp mặt trong top 10 diễn viên truyền hình Hàn Quốc hot nhất tuần do Good Data Corporation bình chọn. Thành công của Dưới Bóng Trung Điện không chỉ mang đến cho Moon Sang Min danh tiếng mà còn giúp anh nhận được sự quan tâm của đông đảo nhãn hàng. Hiện tại, anh đang là gương mặt đại diện của hơn 20 thương hiệu khác nhau. Bên cạnh đó, nam diễn viên trẻ cũng liên tục nhận được nhiều lời mời đóng phim, chứng tỏ sức hút không thể phủ nhận của mình.