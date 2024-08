Ma Da là bộ phim Việt đang nhận về những thành tích không ai ngờ tới sau khi ra rạp 1 tuần. Cụ thể Ma Da là phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất trong một ngày (15,3 tỷ đồng), doanh thu cao nhất cuối tuần đầu tiên (46,9 tỷ đồng), doanh thu cao nhất tuần đầu tiên (80 tỷ đồng), bán được 600.000 vé trong 77 tiếng và bán được 1.000.000 vé trong 1 tuần.

Ngoài ra, Ma Da cũng là bộ phim điện ảnh Việt đầu tiên khởi chiếu thêm 3 quốc gia Úc, Hàn và New Zealand cùng lúc với thị trường trong nước, đạt được doanh thu cao. Ở Hàn Quốc, Ma Da vượt qua 10.000 lượt khán giả chỉ trong 2 ngày khởi chiếu, lọt top 7 phim nước ngoài có doanh thu cao nhất trong 2 ngày khởi chiếu. Tại Úc và New Zealand, phim cũng lọt vào Top 20 phòng vé tuần trong 3 ngày khởi chiếu với trên 5.000 đã bán ra. Dự án điện ảnh do Việt Hương đóng chính cũng chiếm top 1 Box Office tại các cụm rạp Sunshine Village Cinemas Melbourne và Hoyts Wetherill Park Sydney.

Ma Da lập liên tiếp kỷ lục khủng

Bộ phim cũng đang đứng top 1 phòng vé Việt với hơn 81 tỷ đồng

Ma Da là một trong những đề tài tâm linh Việt Nam gần như được tương truyền trong dân gian từ nhiều đời, cũng là một lời cảnh báo với những người sinh sống ở các vùng sông nước cẩn thận, bảo vệ bản thân mình hơn. Bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên ở những vùng gần sông hồ đều từng nghe người lớn dặn rằng, "Không được tắm sông, coi chừng ma da kéo giò." Những lời truyền miệng đó cứ vậy trở thành một nỗi ám ảnh kéo dài suốt bao thế hệ. Và đây cũng là lần đầu tiên câu chuyện tâm linh này được lấy cảm hứng cùng với nghề vớt xác người gặp nạn trên sông kể lại trên màn ảnh rộng.

Nghệ sĩ Việt Hương với vai diễn bà Lệ, mẹ đơn thân, làm nghề vớt xác người trên sông và gánh "nghiệp" dẫn đến con gái duy nhất – bé Nhung (Dạ Chúc thủ vai) bị "ma da" bắt "thế mạng. Đây là vai diễn được coi là nặng ký, lăn xả không ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân trong suốt 30 năm làm nghề của Việt Hương. Trong phim, bà Lệ là một người mạnh bạo, cá tính, có phần hơi thô kệch như một người đàn ông nên Việt Hương cố gắng hóa thân trọn vẹn nhất. Nữ nghệ sĩ tập tành từ dáng đi, hút thuốc, lái vỏ lãi. Đây không phải chuyện dễ dàng với sức lực của một phụ nữ mà lại không sống ở vùng sông nước từ nhỏ.

Ngoài ra, việc ngâm nước sông lạnh suốt nhiều giờ đồng hồ liên tục gần 35 ngày ở rừng ngập mặn tại mảnh đất cuối bản đồ hình chữ S, Năm Căn (Cà Mau) là điều mà ai cũng phải nể ở Việt Hương. Ở phim này, lần đầu tiên, Việt Hương trải nghiệm lái vỏ lãi và học từng chi tiết về việc vớt xác người từ các "sư phụ". Ít ai biết rằng, Việt Hương đã có cơ hội tiếp xúc với những người chuyên vớt xác người trên sông trong chương trình Người bí ẩn vào năm 2018.

Nữ nghệ sĩ Việt Hương xúc động cho biết: "Đây là một vai diễn mà Hương đau cùng nhân vật, đau với người thân đang ở trên bờ chờ đợi được, trông ngóng người gặp nạn được trở về trọn vẹn. Nỗi đau này, dù chỉ là diễn xuất thể hiện lại nhưng Hương vẫn không thoát nổi cảm xúc của mình, nỗ lực hết mình trong việc giúp đỡ, kiếm xác người trên sông, dẫu đây là… xác giả ".

Ma Da đang khởi chiếu toàn quốc.