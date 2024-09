"Tìm kiếm tài năng Âm Phủ" - Phim kinh dị hài hước nhưng lại cười ra nước mắt

Không uổng công chờ đợi suốt 4 năm với hai năm phát triển kịch bản, "Tìm Kiếm Tài Năng Âm Phủ" sở hữu một concept rất độc lạ, sáng tạo. Vẫn là khai thác chủ đề về những truyền thuyết đô thị và thế giới bên kia, một chủ đề quá quen thuộc trong các bộ phim kinh dị Châu Á, tuy nhiên bỏ qua yếu tố tâm linh ma quỷ rùng rợn, jumpscare, bộ phim dựng lên một chương tìm kiếm tài năng cho ma mới và màn trình diễn của họ là phải hù doạ người sống, hay nói cách khác là "Âm phủ Got’s Talent".

Với cốt truyện độc lạ đó, đạo diễn Hsu mang đến cho chúng ta một điểm nhìn mới mẻ từ thế giới bên kia, người xem như được bước vào vũ trụ của người chết. Ở đó cũng có đủ "hỉ nộ ái ố", cũng phải cống hiến cho tư bản, cũng nỗ lực phấn đấu "hù doạ" người sống để có giấy thông hành như "visa" để sống ở âm phủ. Hơn hết, "Tìm kiếm tài năng âm phủ" còn lồng ghép những mạch cảm xúc sâu lắng vào phim, mỗi linh hồn ở địa ngục đều có những câu chuyện riêng đầy cảm động, đầy chật vật đề tồn tại.

Nhiều khán giả khi xem poster và trailer đã dự đoán phim sẽ hơi kiểu Dark Comedy còn dư âm tháng cô hồn nhưng suốt 1 tiếng 50’ bộ phim mang tới những mảng miếng nhẹ nhàng nhưng cũng siêu lầy, vừa phải, rất duyên và đặc biệt tươi sáng. Đặc biệt những màn hù ma không thể lầy hơn - hù là phải bưng cả dàn ekip, set up cả một đường dây để hù sao cho người sống muốn chết đi sống lại. Tóm lại là hài, lầy, lạ.

Cười ra nước mắt với thông điệp ý nghĩa cuối phim "It’s ok not be ok"

"Tìm kiếm tài năng âm phủ" dễ dàng đánh lừa khán giả với nhịp điệu khá nhanh và nhiều miếng hài lúc đầu nhưng lại cực sâu lắng ở cuối phim, khiến cảm xúc vỡ oà. Thông điệp bộ phim khiến bản thân tôi phải ngẫm lại rất nhiều rằng: it's ok not to be okay - bạn không cần là người giỏi nhất, không cần là một ai đó lớn lao bởi mỗi người đều có vị trí, một nơi mình thuộc về.

Nhân vật chính - Newbie đến với thế giới người chết và phát hiện ra mình chỉ có 28 ngày để sống tiếp, không có sự lựa chọn, cô buộc tham gia chương trình để tìm kiếm cơ hội không bị tan biến. Bất tài, vô dụng, ngây thơ nhưng Newbie vẫn được một "ông bầu" Makoto và một diva ma máu mặt Catherine thu nạp về huấn luyện. Bằng sự ăn may, sự vụng về nhưng hơn cả là nỗ lực để chứng minh bản thân, cô cũng đã có vài màn trình diễn ấn tượng dưới âm phủ. Ám ảnh chứng minh bản thân chảy trong máu cô, lúc còn sống cô đã luôn cố gắng trở thành phiên bản "tiêu chuẩn" như bao đứa trẻ khác, hoàn thành gần hết những checklist trong cuộc đời như giảm cân, có bạn trai, đậu đại học… Cô không ngừng đặt cho bản thân những tiêu chuẩn, để rồi checklist cuối cùng là làm một đứa con ngoan thì lỡ dở. Đến khi chết, cô mới hiểu thật ra bố mẹ cô vốn dĩ không cần một đứa con xuất sắc, họ chỉ cần một đưa con ngoan. Là đủ.

Điều đặc biệt tài năng của đạo diễn Hsu khi ông thành công xây dựng bối cảnh phim như một xã hội thu nhỏ dưới âm phủ: có nhiều kẻ đam mê danh vọng, nổi tiếng, đố kỵ, yêu - ghét, hậm hực, yêu thương đều có đủ. Ở đó cũng tồn tại những tiêu chuẩn: bất kỳ ai được cho là bất tài, vô dụng, không "hù" được đều bị đào thải. Bối cảnh đó càng làm nổi bật được thông điệp cuối cùng của bộ phim "It's ok not be ok", đừng quá khắt khe với bản thân, bạn không cần lúc nào cũng là người xuất chúng, thế giới rộng lớn vậy sẽ có một chỗ cho chúng ta.

Sự kết hợp không thể ăn ý hơn của dàn cast: Newbie - Diva Catherine chúng mình có nhau

Được mang về bằng màn phát hiện không mấy tình cờ của Makoto, Newbie gặp vị mentor là ma nữ máu mặt ở âm phủ, người dương gọi bà như một truyền thuyết đô thị - Catherine. Đây cũng là nút thắt ban đầu của bộ phim, bằng cách gộp hai người thành một đội để làm bật tính cách, câu chuyện của mỗi người: một người trò "chiếu mới", tâm hồn mong manh, không có tài năng, làm đâu hỏng đó, với một mentor dày dặn kinh nghiệm, nhưng ghét thay đổi, lạnh lùng, khó mở lòng với người mới vì "trauma" với người học trò cũ. Tuy nhiên xuyên suốt trại huấn luyện "ma đáng sợ" của Catherine, cả hai người đều bắt đầu cởi mở và thấy bản thân mình trong nhau: Catherine bằng kinh nghiệm của mình giúp Newbie thêm tự tin về bản thân mình, tìm kiếm một vị trí cho cô ấy, còn Newbie giúp Catherine nhìn thấy bản thân ngày xưa, từ đó có thể mở lòng với mọi người và học cách thay đổi.

Đặc biệt diễn xuất của hai thầy trò Sandrine Pinna và Vương Tịch rất tròn trịa nên mối quan hệ mentor - newbie được khắc hoạ thêm sống động, tình cảm: một người đi trước rất đỗi săn sóc và một người mới rất chịu cố gắng. Nhất là những cảnh hai người đồng lòng mặc đồng phục sinh đôi để "biểu diễn", cuộc trò chuyện của họ như hai thầy trò, hai chị em thân thiết, cả hai có một sự tương đồng và gắn kết về cảm xúc một cách lạ kỳ.

Có thể nói, "Tìm kiếm tài năng âm phủ" là bộ phim hài kinh dị đáp ứng đủ tiêu chí cả về giải trí lẫn thông điệp. Mọi thứ của bộ phim đều làm rất tròn trịa, đủ, từ concept mới mẻ, ý tưởng về một thế giới bên kia đầy sáng tạo, dàn diễn viên cực tròn vai, đến cách lồng ghép những mạch cảm xúc sâu lắng về sự nỗi sợ, hối tiếc, tình bạn và gia đình, và rồi truyền tải thông điệp "It's ok to not be ok" đầy ý nghĩa - tất cả được thể hiện bằng những cảnh quay, kỹ thuật tuyệt đẹp. Cuối cùng, chúng ta có một bộ phim hài kinh dị thật "ấm lòng".

Dead Talents Society (Tìm kiếm tài năng Âm Phủ) Đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.