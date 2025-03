Một trong số những thông tin hot nhất MXH, truyền thông Hàn sáng ngày 5/3 gọi tên sự trở lại của em gái quốc dân IU sau 6 năm "mất tích" khỏi màn ảnh nhỏ. Cụ thể, mới đây cô và ekip bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) đã có mặt tại sự kiện họp báo ra mắt dự án. Ngay lập tức, những hình ảnh xinh đẹp của cô trở thành chủ đề hot gây chấn động MXH.

IU và nam chính When Life Gives You Tangerines ở họp báo phim

Xuất hiện bên cạnh bạn diễn điển trai Park Bo Gum, IU chọn một chiếc váy tone vàng nhẹ nhàng, hở vai, cộng hưởng cùng backgroud sân khấu là cánh đồng hoa cải dầu cũng màu vàng (dựa theo hình ảnh chủ đề bộ phim) khiến IU trông xinh đẹp, ngọt ngào, rực rỡ như nữ thần mùa xuân. Trang Spotvnews xứ Hàn mới đây cũng đăng tải bài viết với tiêu đề: "Nữ thần mùa xuân IU, nhan sắc rực rỡ hơn cả hoa cải dầu đảo Jeju" và nhận được sự tán thành tuyệt đối từ cư dân mạng xứ kim chi.

Nhan sắc đúng chuẩn nữ thần mùa xuân của IU ở họp báo phim When Life Gives You Tangerines

When Life Gives You Tangerines đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ của IU sau đúng 6 năm kể từ bộ phim đình đám Hotel del Luna. Suốt những năm qua, cô tập trung toàn bộ thời gian vào sự nghiệp âm nhạc, đi tour tại nhiều quốc gia và thỉnh thoảng có tái xuất với vai trò diễn viên thông qua một vài dự án phim chiếu rạp. Đang nổi đình đám với Hotel del Luna, việc bất ngờ mất tích suốt 6 năm trên màn ảnh nhỏ khiến khán giả không khỏi tiếc nuối cho IU. Chính bởi vậy sự trở lại của em gái quốc dân ở When Life Gives You Tangerines lại càng được quan tâm nhiều hơn.

IU trong When Life Gives You Tangerines

Trong lần trở lại này, IU vào vai nữ chính Oh Ae Soon, một cô gái có tính cách quyết đoán, nổi loạn, thông minh. Cô không khuất phục trước số phận, luôn hy vọng vào tương lai bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Ae Soon cũng có mơ ước trở thành một nhà thơ mặc dù cô không thể đến trường. Tình bạn, tình yêu với Gwan Sik (Park Bo Gum) - người bạn cùng Ae Soon lớn lên đã khiến cuộc đời của Ae Soon trở nên rực rỡ hơn.

IU và Park Bo Gum hứa hẹn gây bùng nổ màn ảnh nhỏ thời gian tới

IU ra mắt trong ngành công nghiệp âm nhạc vào năm 2008 và trở thành một trong những nghệ sĩ solo nữ hàng đầu của Kpop với những bài hát nổi đình đám như như Good Day, You and I, Autumn Morning,... Cô cũng sớm lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, từ tay ngang bị chê diễn đơ trở thành cái tên nổi tiếng, dần được công nhận về khả năng diễn xuất. IU từng đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình nổi đình đám như Moon Lovers, My Mister và Hotel Del Luna,...

