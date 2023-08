Mỹ nhân Hàn gây sốt MXH vì quá xinh ở phim mới: Chỉ thay đổi kiểu tóc mà nhan sắc "lên hương"

Thời điểm hiện tại, Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mỳ 2 đang là bộ phim Hàn được quan tâm bậc nhất. Ở mùa mới, tác phẩm này tiếp tục có sự tham gia của nữ diễn viên xinh đẹp Kim Se Jeong.

Với những ai từng xem mùa đầu, tin rằng họ sẽ nhận ra tạo hình của nhân vật Do Ha Na (Kim Se Jeong) có một chút sự thay đổi. Cụ thể, phần tóc mái bị bỏ đi và chính điều này đã giúp nữ diễn viên được nâng tầm nhan sắc.

Kim Se Jeong ở mùa 1 và mùa 2 của phim Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mỳ

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đang dành những lời khen ngợi cho vẻ ngoài của mỹ nhân sinh năm 1996:

- Tươi như hoa luôn ấy.

- Chị không những xinh mà diễn cũng rất đỉnh nhé mọi người.

- Phần 2 bỏ mái thưa nhìn xinh lắm.

- Thay đổi kiểu tóc thôi mà xinh hẳn lên so với mùa trước. Đúng là tinh hoa hội tụ.

Không chỉ xinh đẹp, diễn xuất của Kim Se Jeong cũng thu về những phản hồi tích cực từ khán giả

Nói thêm về Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mỳ 2, đến với bộ phim, khán giả sẽ tiếp tục theo chân các thành viên trong đội diệt quỷ trên hành trình chống lại cái ác của họ. So Moon (Cho Byeong Kyu) và Do Ha Na sẽ có thêm đồng đội mới, đó là anh chàng Na Jeok Bong (Yoo In Soo) vui vẻ, nhiệt huyết. Tuy nhiên, những con quỷ mà họ phải đối mặt cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Bộ phim Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mỳ 2 phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.