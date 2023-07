Mỹ nam bị tẩy chay vì khen Địch Lệ Nhiệt Ba: Gần 10 năm nhan sắc không đổi, hết thời phải đi bán hàng online

Màn ảnh Hoa ngữ có không ít những trường hợp đáng tiếc, khi diễn viên có đủ tài, thừa nhan sắc nhưng dần dần chìm vào lãng quên và bị "đào thải". Thịnh Nhất Luân là một trong những cái tên có số phận như thế, khi bộ phim giúp anh nổi tiếng lại không thể vận vào đời, giúp anh "thăng chức" dù có ngoại hình không kém cạnh bất kì tiểu sinh nào.

Sinh năm 1990, Thịnh Nhất Luân không học bất kì trường lớp diễn xuất nào. Những năm đại học, Thịnh Nhất Luân theo học khoa mỹ thuật và theo đuổi công việc thiết kế thời trang. Cho đến năm anh 22 tuổi, một dự án phim ngắn tên Hiệu ứng kính tượng, bắt đầu "bén duyên" với diễn xuất.

Tuy nhiên phải đến năm 2015, Thịnh Nhất Luân mới bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ đóng chính phim cổ trang hài Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Trong phim, anh vào vai thái tử "vô tri" Tề Thịnh, vai diễn có gương mặt "đờ đẫn" nhưng không khỏi gây cười. Sau vai Tề Thịnh, tên tuổi của Thịnh Nhất Luân nâng lên tầm cao mới, giúp anh nhận được nhiều lời mời "béo bở".

Thịnh Nhất Luân tiếp tục đóng nhiều vai nam chính hài hước nhưng lại khá "chìm" so với các bạn diễn nữ, đơn cử là trong Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới. Năm 2017, anh hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - She Was Pretty bản Hoa ngữ. Đây cũng là thời điểm nam diễn viên gặp sự biến động lớn trong sự nghiệp.

Lý Huệ Trân Xinh Đẹp đã giúp Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Thị hậu Kim Ưng năm đó, thế nhưng lại nhận về sự tẩy chay chưa từng có. Nhiều người cho rằng mỹ nhân Tân Cương là "Thị hậu bơm nước", có chiến thắng vô lý trước nhiều đối thủ thực lực như Tôn Lệ. Đó là thời gian Địch Lệ Nhiệt Ba chìm trong biển chỉ trích của khán giả, và rất hiếm có đồng nghiệp nào lên tiếng bênh vực cô. Tuy nhiên, Thịnh Nhất Luân lại chính là người đó, khi anh thẳng thắn đăng trạng thái khen ngợi, khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba xứng đáng nhờ tài năng sẵn có.

Thế nhưng chính lời khen dành cho bạn diễn đã khiến Thịnh Nhất Luân bị mắng chửi lây. Sau ngày hôm đó, danh tiếng của chàng Tề Thịnh bị "lật xe" hoàn toàn. Đó cũng là cột mốc cho thấy sự tụt dốc đầy đáng tiếc của Thịnh Nhất Luân về sau. Anh chỉ có thể đóng vai phụ hoặc cameo trong các dự án phim với thời lượng ít ỏi, dù cho nhan sắc của Thịnh Nhất Luân vẫn thu hút như vậy.

Từ một trong những tiểu sinh 9X tiềm năng và được săn đón nhất, Thịnh Nhất Luân gần như trở về với con số 0 trong chưa đầy 10 năm làm nghề. Trong vài năm trở lại đây, ngoài việc tham gia phim ảnh "cho vui", mỗi năm được 1-2 bộ thì Thịnh Nhất Luân còn "lấn sân" bán hàng online, thế nhưng cũng khó có được thành công. Nhiều lần anh phải thức livestream đến tận 1 giờ sáng nhưng sức bán không lớn.

Gần đây nhất, Thịnh Nhất Luân trở lại màn ảnh với vai Tề Thịnh trong Thái Tử Phi Thăng Chức Ký phần 2 - Lang Quân Không Như Ý. Anh chia sẻ rằng cảm giác khá kỳ lạ khi giờ đây phải đóng vai cha của nữ chính, song cũng là trải nghiệm hiếm có. Ở tuổi ngoài 30, Thịnh Nhất Luân vẫn là chàng Tề Thịnh năm đó từng yêu Bồng Bồng, thế nhưng địa vị và sự nghiệp đã khác rất xa.