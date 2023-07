Tập buồn nhất King the Land: Yoona bị ép đi xa, phải chia cắt với Lee Jun Ho

Những giờ phút ngọt ngào, vui nhộn của King the Land - Khách Sạn Vương Giả có lẽ sẽ khép lại ngay từ tập 14 này. Chuyện tình của Lee Jun Ho và Yoona trong phim chính thức bước vào giai đoạn thử thách, thậm chí bị chia xa đôi bờ.

King the Land tập 14 chắc chắn sẽ khiến người xem phải "ôm tim" vì hồi hộp khi tin tức về mối tình của Gu Won (Lee Jun Ho) và Sa Rang (Yoona) bị phanh phui trên mặt báo. Không chỉ tập đoàn King mà cả nước đều biết thiếu gia tài phiệt đời thứ 3 đã có bạn gái. Tuy vậy lúc này, gương mặt và danh tính của Sa Rang vẫn được làm mờ.

Sau khi tin tức nổ ra, Sa Rang lập tức chạy đến bên Gu Won, song cô không quá lo sợ mà chỉ hơi rối bời. Nam chính King the Land sau đó đã biết được từ miệng thư ký No rằng đây rất có thể là "chiêu bài" của người chị Hwa Ran nhằm hạ bệ anh. Ngay cả chủ tịch cũng đã nghi ngờ điều này ngay khi bài báo thứ 2 ra mắt.

Trong bài báo tiếp theo, gương mặt của nữ chính King the Land được tiết lộ. Điều này khiến tinh thần Sa Rang bị ảnh hưởng không ít, nhưng cô được 2 cô bạn động viên và vẫn đi làm. Tại khách sạn King, Sa Rang được Gu Won bênh vực và bảo bọc, cũng như các đồng nghiệp của cô đều không vì tin hẹn hò mà quay lưng với cô. Thế nhưng tất nhiên chủ tịch có thái độ hoàn toàn khác.

Chủ tịch Gu đã đến hỏi thẳng Hwa Ran chuyện này, mắng cô và khẳng định sẽ không cho cô thừa kế tập đoàn. Dù vậy, ông không hoàn toàn ủng hộ Sa Rang và Gu Won đến với nhau. Chủ tịch đã đích thân hẹn gặp nữ chính King the Land, không ép cô chia tay mà chỉ ra lệnh cho cô đi đến nơi khác ở một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống.

Vào lúc này, Gu Won cũng phải đi công tác nước ngoài 3 tuần. Khi Gu Won vắng mặt, Sa Rang đã được chuyển đến làm việc tại King Tourist Hotel. Tại đây, cô gặp lại cô đồng nghiệp cũ nhiều năm trước, người tiết lộ rằng đây là nơi dành cho các nhân viên bị vứt bỏ. Đến nơi chẳng khác gì "lãnh cung", Sa Rang vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan và cung cách làm việc mọi khi, đợi ngày được trở về.

King the Land tập 14 khép lại khi Gu Won về nước và nhận "hung tin". Cuối cùng anh đã biết Sa Rang đến King Tourist Hotel làm việc, nhưng trên đường đi thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện - mẹ của Gu Won. Liệu sự xuất hiện bất thình lình của Han Mi So sẽ thay đổi cục diện King the Land thế nào?

Ảnh: JTBC