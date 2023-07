King the Land: Yoona tỏ thái độ bất ngờ khi chạm mặt vợ sắp cưới của Lee Jun Ho

King the Land - Khách Sạn Vương Giả đang bước vào giai đoạn khá gay cấn và căng thẳng, khi tình cảm của cặp đôi Yoona - Lee Jun Ho đang bước qua những "cửa ải" sóng gió. Sau pha tăng rating trở lại ở tập 12, King the Land tập 13 lại có sự sụt giảm, đạt con số 9,38% trung bình toàn quốc. Tuy vậy, đây vẫn là tín hiệu khả quan khi đã tăng trở lại so với tập phim của thứ Bảy tuần trước.

King the Land tập 13 tiếp tục "kiếp nạn" của Sa Rang (Yoona) khi đi phục vụ riêng cho chủ tịch. Sau khi nghe tin "sét đánh" rằn Gu Won (Lee Jun Ho) phải kết hôn với cô gái tên Yu Ri (cũng là con gái chủ tịch First Hotel), Sa Rang làm rơi đĩa và bị phê bình, phải lên tầng 2 phục vụ. Tại đó, Sa Rang gặp và có cuộc giằng co dở khóc dở cười với Ji Hu, con trai của Hwa Ran.

Sau khi về nhà, nữ chính King the Land buồn bã và lăn ra ngủ, khiến Gu Won lo sốt vó vì không gọi điện được. Sang ngày hôm sau, Gu Won đến tận nơi gặp Sa Rang thì lại bị Yu Ri xen vào, khiến cặp đôi chính của phim bối rối. Gu Won lúc này đã nói rõ lòng mình nhưng Yu Ri vẫn một mực muốn cưới anh, trong khi trước đó cô đã thấu hiểu và hi vọng Gu Won tìm được ý trung nhân.

Tuy vậy, Sa Rang vốn không để bụng chuyện kết hôn sắp đặt của Gu Won, vì cô tin tưởng tuyệt đối bạn trai. Cô chỉ nặng lòng về công việc phục vụ riêng cho chủ tịch, và nam chính King the Land cũng hứa rằng sẽ chỉnh đốn chuyện này.

Sau thời gian dài chuẩn bị, Gu Won chính thức đối đầu Hwa Ran trong cuộc họp cổ đông. Trong khi Hwa Ran muốn cắt giảm gần như toàn bộ phúc lợi cho nhân viên để mang về lợi nhuận 10 tỷ won hằng năm, thì Gu Won gây sốc khi cam đoan sẽ kiếm được gấp 10 lần như thế. Anh đang âm thầm tiến hành mở rộng King the Land ra khắp nơi trên thế giới, và điều này khiến chủ tịch rất mát lòng. Kết quả, Gu Won thắng. Dù thua em trai nhưng Hwa Ran vẫn rất máu chiến và hứa sẽ đáp trả.

Trở lại với Sa Rang, cô được chủ tịch nhờ trông giúp cậu cháu Ji Hu. Vì có quen biết trước đó nên chuyện này khá dễ với nữ chính King the Land. Cô và Ji Hu nhanh chóng thân thiết, cũng như giúp cậu bé trở nên tử tế hơn. Ji Hu bị mẹ la mắng nhưng đằng sau vẫn có Gu Won và Sa Rang âm thầm chăm sóc, lo lắng cho cậu.

King the Land tập 13 kết thúc với việc Gu Won gặp gỡ cô nhân viên lễ tân lâu năm để tìm hiểu về mẹ mình. Sau khi nghe cô này trải lòng, Gu Won bảo không muốn gặp mẹ mà chỉ muốn thỏa lòng tò mò. Anh có giây phút khá buồn lòng nên đã hẹn sang nhà Sa Rang ăn uống "chữa lành". Cả hai có khoảnh khắc ngọt ngào bên cửa sở nhưng không hay biết rằng, một tay săn ảnh đã chụp lại hết ảnh ôm hôn của hai người. Liệu chuyện gì sẽ ập đến với đôi trẻ ở tập sau?

Ảnh: JTBC