Mỹ nhân Hàn 41 tuổi tái xuất trẻ đẹp ở phim mới, thời gian bỏ quên chị rồi!

Trong danh sách hàng dài những bộ phim truyền hình lên sóng trong tháng 4 sắp tới, BoRa! Deborah là một trong số những tác phẩm được khán giả mong đợi nhất. Phim đánh dấu màn tái xuất của "mỹ nhân không tuổi" Yoo In Na sau 2 năm kể từ vai phụ ở Snowdrop và 3 năm kể từ vai chính gần nhất trong bộ phim Yêu Chàng Điệp Viên.



Hiện tại, những hình ảnh từ bộ phim BoRa! Deborah không nhiều nhưng đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ trước nhan sắc bao năm không đổi của Yoo In Na. Vốn được mệnh danh là "mỹ nhân hack tuổi", ở lần tái xuất sau một thời gian dài vắng bóng này, Yoo In Na tiếp tục khiến khán giả mê mệt trước gương mặt không hề có dấu hiệu tuổi tác của mình.

Đến thời điểm hiện tại hai poster với hai cảm xúc trái ngược của Yoo In Na là hình ảnh chính thức duy nhất mà ekip BoRa! Deborah tung ra

Nhan sắc xinh đẹp của Yoo In Na qua ống kính người đi đường...

Và ở bức hình tại buổi đóng máy Bora! Deborah

Trong Bora! Deborah, Yoo In Na vào vai "huấn luyện viên hẹn hò" Yeon Bo Ra hay còn được biết đến với cái tên Deborah. Cô là một người có sức ảnh hưởng khá lớn, được các cặp đôi vô cùng yêu thích bởi luôn đưa ra những lời khuyên chuẩn chỉnh cho chuyện hẹn hò. Thêm vào đó, Bo Ra còn là một tác giả ngôi sao sở hữu những cuốn tiểu thuyết bán chạy. Tuy nhiên, người luôn đưa ra lời khuyên về chuyện hẹn hò cũng là người rất chân thành trong mối quan hệ của mình lại có những chuyện tình không mấy thuận lợi.

Cuộc sống của Bo Ra trở nên xáo trộn bởi sự xuất hiện của Lee Soo Hyuk (Yoon Hyun Min) - một người chuyên lập kế hoạch xuất bản, nổi tiếng là gai góc nhưng rất quyến rũ, khó đoán. Không ai biết Soo Hyuk thực sự muốn gì, đôi khi anh ta tỏ ra là một người theo chủ nghĩa lý tưởng khi hẹn hò, nhưng những lúc khác, Soo Hyuk lại khẳng định mình không tin vào tình yêu. Đặc biệt, Soo Hyuk không thích Bo Ra bởi Bo Ra khiến anh khó chịu khi thể hiện rằng bản thân hiểu mọi thứ về chuyện hẹn hò. Tuy nhiên "duyên số cứ vồ lấy nhau", hai người buộc phải quen biết và khiến cuộc sống của đối phương trở nên xáo trộn.

Yoo In Ah trong clip quảng bá cho Bora! Deborah

Yoon Hyun Min sẽ là bạn diễn lần này của Yoo In Na

Yoo In Na sinh năm 1982, đóng phim đã nhiều năm nhưng chủ yếu chỉ được biết đến qua các vai phụ. Dĩ nhiên với tên tuổi của mình, cô thừa cơ hội đóng chính trong các dự án lớn, đáng tiếc những bộ phim mà cô đóng chính thường không mấy thành công. Chính bởi vậy ở độ tuổi 41, điều khán giả nhớ về Yoo In Na là các vai phụ trong loạt phim đình đám như Yêu Tinh, Gia Đình Là Số 1, Vì Sao Đưa Anh Tới,... Liệu lần tái xuất này ở Bora! Deborah với vai trò chủ chốt có giúp Yoo In Na bứt phá sự nghiệp, tìm được cho mình một vai chính làm nên thương hiệu?



Nhan sắc xinh đẹp tuổi 42 của Yoo In Na

Nguồn ảnh: ENA, Hancinema