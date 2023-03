Ngỡ ngàng trước chi phí báo thù của Song Hye Kyo ở The Glory, tới quá nửa là để "bao nuôi" một người

1. Tiền thuê phòng trong khu nhà giàu: khoảng 4,5 triệu won

2. Tiền điện nước: khoảng 1 triệu won

3. Xe cho Kang Hyeon Nam: Hyundai NF Sonata Transform (mẫu năm 2008) / Giá xe cũ hiện tại khoảng 2,5 triệu won

4. Lương của Hyeon Nam: 30 triệu won bao gồm 2 triệu won/tháng (mức lương tối thiểu năm 2023 ở Hàn) + tiền làm thêm giờ tần suất cao (khoảng 3 triệu won/tháng x 10) = 30 triệu won

5. Tiền ăn uống của Hyeon Nam: khoảng 364.800 won

6. Chi phí đổ xăng cho xe của Hyeon Nam: khoảng 2,5 triệu won

7. Vé xe buýt theo dõi Choi Hye Jeong (vì ở khu sân bay): khoảng 10,000 won

8. Máy ảnh và thẻ nhớ: Máy ảnh ước tính khoảng 1,5 triệu won; thẻ SD 167,800 won

9. Điện thoại: Khoảng 1,35 triệu won (tính trong khoảng 3 tháng sử dụng)

10. Giá chất cấm của Sa Ra: 924,600 won

11. In bảng tên của Park Yeon Jin: 5,140 won (Bao gồm phí đặt qua mạng và phí vận chuyển)

12. Chi phí in ảnh dán tường, in ảnh gửi đi các nơi: khoảng 15,000 won

13. Phí giao hàng: Khoảng 120,000 won

14. Chi phí cho mẹ nhập viện tâm thần: khoảng 600,000 won mỗi tháng (được nhà nước hỗ trợ và ở bệnh viện có chi phí thấp)

Tổng số tiền được tính (2 tháng theo thời gian xuất hiện trong phim) = 1,2 triệu won

15. Phí làm lễ gọi hồn Yoon So Hee: Giá cả có thể chênh lệch rất lớn tùy chỗ, tạm tính 20 triệu won

16. Tặng hoa cho thầy giáo chủ nhiệm cấp 3: Khoảng 55,000 won

17. Phong bì tiền mặt thuê giang hồ xử cấp dưới của cảnh sát Shin: khoảng 2,5 triệu won

18. Xét nghiệm ADN: 150,000 won (150,000 won/người/300,000 won nếu để biết cả cha lẫn con)

Ngoài ra còn có những khoảng Dong Eun không cần chi trả, bao gồm

1. Chi phí du học của con gái Hyeon Nam: Tiền của Lee Sa Ra

2. Chi phí mua thuốc để tráo thuốc nhỏ mắt của Jeon Jae Joon

3. Phí mua nhà xác: Tiền của Joo Yeo Jeong

4. Chi phí an táng Yoon So Hee: Tiền của Ha Do Young

Tổng kết: Chi phí ước tính vào khoảng 70 triệu won, chưa bao gồm các phụ phí khác và chênh lệch giá cả. Con số này đổi ra tiền Việt là khoảng 1,26 tỷ đồng và tới quá nửa con số này dùng để chi trả cho người bạn đồng hành Kang Hyeon Nam.

Nguồn: Lạc Sâu Bích