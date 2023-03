Giải mã loạt chi tiết khó hiểu ở The Glory 2: Rợn người khoảnh khắc bà đồng bị "quật", chuyện gì đã xảy ra?

Lý do bà đồng chết

Bà đồng là cánh tay đắc lực giúp gia đình Yeon Jin kinh doanh phi pháp. Nhân vật này chủ yếu chỉ "buôn thánh bán thần" để lừa tiền thiên hạ. Nắm bắt được vấn đề, Dong Eun đã tiếp cận, ban đầu là chỉ muốn bà đồng diễn cảnh bị So Hee nhập hồn để doạ nạt Yeon Jin nhưng cái kết là bà ta thực sự bị nhập. Bằng chứng là khi bà đồng nhắc lại câu chuyện mà chỉ có So Hee và Yeon Jin mới biết, đó là khi So Hee bị Yeon Jin ép cởi áo trên sân thượng. Cuối cùng, nhân vật này đã bị thần linh "quật", mất đi mạng sống vì làm quá nhiều chuyện ác. Khoảnh khắc này Yeon Jin vô cùng sợ hãi còn Dong Eun thì nhận ra bao năm qua hoá ra So Hee vẫn ở cạnh bảo vệ mình.

(Ảnh: Netflix)

Mẹ Yeo Jeong xuất hiện đúng lúc Dong Eun định tự sát

Ở gần cuối phim, sau khi làm xong mọi việc, Dong Eun đã chọn cho mình một chỗ rất "riêng tư" để kết thúc tất cả. Chẳng ai ngờ lúc này người xuất hiện và cứu cô lại là mẹ Yeo Jeong. Bà cầu xin Dong Eun hãy sống tiếp và cứu lấy con trai mình khỏi địa ngục. Nhưng lý do tại sao mẹ Yeo Jeong lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Chắc chắn không phải là tình cờ!

Lý do có lẽ là bởi mẹ Yeo Jeong đã theo dõi cô "con dâu" này từ lâu, thậm chí còn tìm hiểu cả So Hee để biết Dong Eun đã phải trải qua những gì. Khoảnh khắc này, bà cũng đang đi theo Dong Eun và phát hiện ra người duy nhất có thể cứu con trai mình lại đang muốn tự kết liễu cuộc đời.

(Ảnh: Netflix)

Tại sao Jae Joon lại lên công trình của Ha Do Young sau khi tai nạn xe?

Đây là một câu hỏi rất lớn đối với khán giả của The Glory, khi mà Jae Joon sau khi bị thương khá nặng do tai nạn xe lại không chết ngay mà còn mò đường lên công trình xây dựng. Chính vì pha "mò đường" này mà sau đó Jae Joon đã bị Do Young kết liễu không một dấu vết. Dĩ nhiên không có chuyện một người đang bị thương, mắt gần như không thấy đường lại vô thức đi được lên tầng lầu của một công trình đang xây dựng. Tất cả là do chính Do Young sắp đặt để có thể chấm dứt mọi mối hoạ xoay quanh con gái mình.

(Ảnh: Netflix)

Yeo Jeong nổi điên trên toà khi kẻ giết bố bị tuyên án tử hình

Khoảnh khắc Yeo Jeong đối diện với tên sát nhân biến thái trên tù, dù hình phạt hắn phải nhận đã đủ thích đáng nhưng Yeo Jeong vẫn mất kiểm soát. Điều khiến anh phát điên không phải việc bản án cuối cùng ra sao mà do hành động của tên sát nhân: lấy chiếc bút để gãi vết thương và mỉm cười một cách đầy thoả mãn. Hắn ta không hề hối lỗi, thậm chí là không mảy may quan tâm đến phiên toà này cũng như nạn nhân đã mất. Điều này khiến Yeo Jeong không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ.

(Ảnh: Netflix)

(Ảnh: Netflix)

Dong Eun và Yeo Jeong làm việc ở nhà tù

Ở hồi kết của phim, câu chuyện trả thù của riêng Yeo Jeong được tua nhanh nhưng cũng mang tới một cái kết thích đáng cho kẻ sát nhân biến thái. Ban đầu Yeo Jeong không thể làm bác sĩ trong trại giam nơi kẻ thù ở vì anh là con trai nạn nhân. Dong Eun đã tận dụng mối quan hệ sẵn có để Yeo Jeong có thể làm bác sĩ ở một trại giam khác rồi mới chuyển tên sát nhân tới đó. Ở đây, Yeo Jeong không tự mình ra tay mà tiếp cận tất cả những người xung quanh kẻ thù, như bạn tù hay cai ngục,… để từng bước khiến hắn đau khổ. Trong phim cũng có đoạn thoại rằng kẻ sát nhân sẽ phải sống ngày ngày trong lo lắng và cảnh giác, vì ko biết nước mình uống, đồ mình ăn, hay bạn tù đang có âm mưu gì với mình.

(Ảnh: Netflix)

Cái thai của So Hee

Gần 20 năm, cái xác của cô gái So Hee xấu số vẫn được giữ đông vì mẹ cô muốn tìm cách trả thù cho con gái. Đáng nói hơn là khi chết, So Hee lại đang mang thai. Chi tiết này không chỉ giúp Yeon Jin có cho mình một cái cớ để bào chữa (Yeon Jin từng khai rằng So Hee tự tử vì có thai chứ không phải do cô giết hại) mà còn là câu chuyện về luật nhân quả. Cái thai trong bụng So Hee là của Jae Joon. Và bao năm qua, kẻ khao khát được làm bố của Ye Sol hoá ra cũng là kẻ tiếp tay cho sát nhân giết hại con mình (đứa con trong bụng So Hee). Sau cùng, Jae Joon không thể làm bố Ye Sol, âu cũng là cái giá thích đáng mà anh ta phải trả.

(Ảnh: Netflix)

Tổng hợp