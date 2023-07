Mỹ nhân Góa phụ đen mặc như không tại sự kiện thời trang

Trang Daily Mail ngày 5-7 ngợi ca vẻ đẹp của Florence Pugh bằng loạt ảnh cô thoải mái tạo dáng tại sô diễn Valentino Haute Couture thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Nữ diễn viên 27 tuổi thu hút ống kính cánh săn ảnh, khi thoải mái phô diễn vẻ đẹp hình thể.

Đầm mỏng manh, bồng bềnh theo gió của Florence Pugh

Nữ diễn viên mặc mà như không

Cô gặt hái nhiều thành công trong năm 2022

Cô chọn mốt thả rông vòng một, mặc bảo hộ cho phần dưới và khoác lên mình bộ đầm chất liệu mỏng manh, tung bay theo làn gió như muốn thoát khỏi người cô. Florence Pugh trông cá tính với tóc ngắn, nhuộm hồng, trang điểm vừa phải và phụ kiện phù hợp.

Trước đó, Daily Mail từng thông tin rằng thu nhập của cô tăng vọt. Minh tinh này đã kiếm được 1 triệu bảng Anh vào năm 2022. Những bộ phim cô tham gia diễn hoặc lồng tiếng như "Don’t Worry Darling", "Puss In Boots: The Last Wish" đạt doanh thu cao đã giúp tăng thu nhập của mỹ nhân này.

Hóa đơn thuế của cô là 109.000 bảng Anh, tăng từ con số 23.500 bảng Anh cho thấy sự thành công của minh tinh này. Trong năm 2023, những phim Florence Pugh góp mặt có: "A Good Person", "Oppenheimer", "Dune: hành tinh cát - phần hai".

Florence Pugh đã tham gia hơn 27 phim trong đó có " Góa phụ đen ". Cô cũng từng được một đề cử Oscar.

Ngoài Florence Pugh, sự kiện còn có nhiều người nổi tiếng khác tham gia cùng với những người mẫu trình diễn trong sô Valentino Haute Couture.

Một số mẫu trình diễn trong sô Valentino Haute Couture

Những bộ đầm cắt xẻ táo bạo