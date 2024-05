Thêm một bộ sưu tập đáng thất vọng từ Chanel được ra đời dưới bàn tay của Virginie Viard

Khi mà nhiều tín đồ thời trang còn chưa kịp hoàn hồn sau BST Haute Couture Xuân Hè 2024 thì Giám đốc sáng tạo Virginie Viard đã kịp cho ra đời BST Cruise 2024/2025. Show diễn được tổ chức tại Marseille, thành phố bờ biển xinh đẹp tại miền Nam nước Pháp nhưng trang phục lẫn địa điểm khiến người ta phải "Wow" vì tệ!

Đến thời điểm này thì khán giả đang rất thán phục nữ nhà thiết kế này vì phong độ giảm dần đều qua mỗi lần trình làng bộ sưu tập mới.

Một lần nữa, set design trong show diễn Chanel tạo nên nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ

Marseille, thành phố cảng lớn nhất nước Pháp và là nơi giao thoa của các nền văn hóa đương đại được Virginie Viard chọn là nơi trình làng BST nghỉ dưỡng của Chanel năm nay. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bối cảnh của show diễn này không xám xịt và ảm đạm (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) như chính thời tiết ngày hôm ấy.

Chanel tăng giá sản phẩm theo năm nhưng lại không đầu tư cho các show diễn hay làm công tác truyền thông thật chỉn chu. Điều này khiến cho nhiều tín đồ thời trang cảm thấy khó hiểu.

Đương nhiên, việc thời tiết không ủng hộ cũng chỉ là một lý do khách quan không ai muốn nhưng bối cảnh tổ chức show Chanel Cruise 2024/2025 mới là yếu tố khiến netizen chê không thương tiếc.

Một lần nữa, Virginie Viard lại sử dụng motif sàn diễn trên nóc nhà giống với BST Spring/Summer 2020 diễn ra cách đây vài năm. Điều khác biệt nằm ở việc bà đã chọn một bối cảnh nóc nhà ngoài trời thật thay vì dựng lên và lần này thì không có "vị khách không mời" nào chen ngang để gây chú ý giống như show diễn năm xưa.



Ống kính cam thường đã "bóc trần" khung cảnh ảm đạm, xám xịt của show diễn

Tuy nhiên sau đó, Chanel đã kịp thời chỉnh lại màu sắc để che đi sự u ám của thời tiết ngày hôm ấy

Nơi tổ chức show diễn cũng không hề có bất kì ấn tượng nào ngoài việc nó là sân thượng MAMO, của toà nhà Centre d'art de la Cité Radieuse, một trong những toà nhà có có lối kiến trúc đương đại quan trọng và có ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên thì những gì nhiều người cảm nhận được là sự buồn tẻ từ thời tiết, trang phục, âm nhạc cho đến sự u ám của bối cảnh "bể bơi bỏ hoang" đại trà có thể book được ở bất kì đâu.

"Did Chanel rent this location on Air BnB?" (Có phải Chanel đã thuê địa điểm này trên Air BnB không?) - một comment nhận được nhiều sự đồng tình cũng như quan tâm của người hâm mộ.

Từ phong cách "bà ngoại" cho đến sự khô khan trong việc styling trang phục

Chanel thì vẫn luôn nổi tiếng với những chất liệu dạ tweed, len đan móc, hay những phụ kiện vòng ngọc trai,... Những item vốn dĩ đã làm cho người mặc trở nên "dzừ" nay qua bàn tay sáng tạo của Virginie Viard lại càng "dzừ" thêm đôi phần. Phong cách "grandmacore" được nhà thiết kế giới thiệu đến giới mộ điệu với hàng loạt những thiết kế áo tweed thùng thình, không ôm sát cơ thể người mẫu.

Ngoài việc nhận về những ý kiến không hài lòng với thiết kế của BST thì những đôi mules bằng da đế bệt cũng được nhiều netizen cho rằng vừa làm trang phục trở nên kém sang lại vừa khá lạc quẻ với cảm hứng biển.



Công bằng mà nói, có một vài mẫu thiết kế trong BST Cruise 2024/2025 này khá đẹp (nếu được đứng riêng độc lập) nhưng nó lại bị đội ngũ stylist phá hỏng đi bằng cách mix&match vô cùng khó hiểu. Không thể phủ nhận tài năng của Virginie qua những hoạ tiết áo dây đan và các chi tiết thêu chắp vá kiểu broderie anglaise nhưng chúng vẫn chưa đủ để tạo nên một bộ sưu tập ấn tượng về mặt hình thức bên ngoài.

Virginie Viard từng nói bà rất yêu thích những cơn gió khô của vùng biển Marseille, có lẽ vì vậy mà nhà thiết kế này đã thực sự làm cho BST "khô khan" (theo nghĩa đen) kể cả về ý tưởng thiết kế lẫn cách styling cho trang phục!



Cũng may là nữ nhà thiết kế đã không tự biến mình thành một Maria Grazia Chiuri thứ hai khi bà chăm sử dụng nhiều màu sắc sặc sỡ hơn để cho BST mang rõ không khí mùa hè hay âm hưởng của miền biển Địa Trung Hải. Năng lượng của sự chuyển động cũng đã được "bà trùm Chanel" đưa vào với những hình thêu sóng nước (dù không được đẹp mắt cho lắm) hay những chiếc quần short, những chiếc quần biker.





Show diễn cũng để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ với những layout tóc và makeup không có gì đặc biệt. Ngoài những mẫu trang phục thoạt nhìn trông không khác gì đến từ những thương hiệu thời trang nhanh ra thì mẫu áo Jersy kết hợp với tweed hay thiết kế "bao tải xám" là sự tụt lùi trong chất xám sáng tạo và gu thẩm mỹ của nữ nhà thiết kế.

Cộng đồng mạng đã không tiếc lời chê BST này trên các nền tảng, bao gồm cả nền tảng insta hay Youtube của Chanel. Nhiều ý kiến cho rằng đây là nỗi thất vọng lớn với họ

Câu chuyện Chanel "xưa - nay" và Chanel tương lai sẽ ra sao?

Có thể nói, người tiền nhiệm Karl Lagerfeld tuy không phải là một người cầm kim để may lên những bộ trang phục nhưng ông lại là người dệt lên những "show diễn cõi mơ", dệt lên những "giấc mộng được mặc và sở hữu đồ Chanel" cho hàng triệu cô gái. Còn Virginie Viard lại là người mang những giấc mộng và sự bay bổng trên chín tầng mây ấy rơi thẳng về với thực tại với tốc độ nhanh chóng mặt qua từng show diễn.

Một vài show diễn BST Chanel Cruise dưới thời Karl Lagerfeld

Một số trang phục và layout makeup, làm tóc trong những show diễn Cruise ngày xưa của Chanel

Thời của Karl đã qua đi, và ông vẫn mãi luôn được nhớ đến như là một tượng đài của làng thời trang nói chung hay linh hồn của Chanel nói riêng. Tuy nhiên, cũng chính vì là người kế nhiệm một huyền thoại như vậy mà Virginie gánh một áp lực vô hình khi bị cả thế giới đem ra so sánh và mong đợi những thành quả kì công hơn.



Nữ nhà thiết kế Virginie Viard xuất thân từ xưởng may nên Chanel dưới thời kì của bà không còn được hào nhoáng và hoành tráng nữa mà thay vào đó là những sản phẩm mang đậm giá trị thủ công.

Tuy nhiên, chỉ vậy là chưa đủ, sản phẩm có kì công nhưng nhiều netizen thấy được gu thẩm mỹ của Chanel ngày càng thụt lùi. Ngoài những mẫu phụ kiện hay nước hoa luôn được các tín đồ thời trang săn đón ra thì những mẫu trang phục của Chanel không gây được ấn tượng gì đặc biệt.

Để nhận xét về cái đẹp thì "chín người mười ý", không có một khuôn mẫu nào có thể được đặt ra để làm tiêu chuẩn riêng khi nói về thời trang. Nhưng rất nhiều người đang đồng tình rằng có lẽ đã đến lúc thương hiệu trăm tuổi này cần thay máu, đưa một nhà thiết kế khác lên để làm mới những giá trị xưa cũ cũng như mang trở lại những "giấc mộng thời trang Pháp" trong lòng người hâm mộ.



https://kenh14.vn/them-mot-bo-suu-tap-dang-that-vong-tu-chanel-duoc-ra-doi-duoi-ban-tay-cua-virginie-viard-20240503152526357.chn