Mỹ nhân "Góa phụ đen" đáp trả sau khi bị chê mặc xuyên thấu lộ ngực trần phản cảm

Florence Pugh (SN 1996) là nữ diễn viên người Anh. Cô bắt đầu bén duyên với diễn xuất vào năm 2014 trong bộ phim truyền hình "The Falling". Hai năm sau, cô được công nhận về diễn xuất với vai cô dâu trẻ bạo lực trong "Lady Macbeth" - giành được Giải thưởng Phim độc lập của Anh. Năm 2018, nhận đề cử cho giải thưởng Ngôi sao đang lên của BAFTA cho vai chính trong "The Little Drummer Girl".