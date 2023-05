Mỹ nhân được mong chờ nhất phim Hàn hiện tại: Từng bị loạt công ty từ chối nay đóng toàn bom tấn xịn

See You In My 19th Life (Hẹn Gặp Em Ở Kiếp Thứ 19) là một trong số những tựa phim Hàn được mong chờ nhất mùa hè năm nay. Mới đây đài tvN đã xác nhận phim sẽ sớm lên sóng vào giữa tháng 6, trên khung giờ vàng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật. Phim thuộc thể loại tình cảm, viễn tưởng, xoay quanh chuyện tình yêu của một cô gái sống qua nhiều kiếp và luôn nhớ về quá khứ của mình. Sau khi kiếp 18 bị gián đoạn bởi một tai nạn thảm khốc, sang kiếp thứ 19, cô quyết định tìm cách để kết nối lại với những người ở kiếp trước.



Đảm nhận vai nữ chính trong phim Ban Ji Eum là nữ diễn viên Shin Hye Sun. Khán giả vô cùng mong chờ màn tái xuất này và tin chắc rằng Shin Hye Sun chính là mỹ nhân bước ra từ trong truyện tranh. Ở cô sở hữu đủ mọi tố chất của Ji Eum trong nguyên tác: thông minh, hóm hỉnh với vẻ đẹp thanh thuần nhưng lại mang chút u uất do luôn chịu ám ảnh bởi những câu chuyện trong tiền kiếp. Chỉ với vài hình ảnh đầu tiên được hé lộ, khán giả đã rất thích thú với tạo hình của Shin Hye Sun, nhất là ở việc cô để tóc mái ngang cho vai diễn, điều mà trước đây hiếm khi thấy mỹ nhân họ Shin làm. Khán giả cũng hi vọng được thấy nhiều hơn nữa những tạo hình thú vị của cô khi nhân vật Ban Ji Eum sẽ sống qua nhiều kiếp, nhiều cuộc đời và thời đại khác nhau.

Tạo hình giản dị nhưng cũng rất xinh đẹp của Shin Hye Sun

Dự án đánh dấu màn tái xuất sau 3 năm vắng bóng

See You In My 19th Life cũng là dự án đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ của Shin Hye Sun sau 3 năm dài đằng đẵng không có tác phẩm mới. Thành công vang dội từ Mr. Queen tưởng đâu sẽ là bước đệm vững chắc để Shin Hye Sun tận dụng và phát triển sự nghiệp, ai ngờ suốt 3 năm qua, cô lại chẳng hề nhận phim mới khiến khán giả không khỏi tò mò. Vốn nổi tiếng bởi có mắt chọn kịch bản cực tốt, khán giả tin chắc rằng See You In My 19th Life là một kịch bản rất hấp dẫn mới khiến Shin Hye Sun gật đầu nhận lời sau thời gian dài vắng bóng như vậy.



Sánh đôi cùng Shin Hye Sun lần này là Ahn Bo Hyun, một sao nam nổi tiếng bởi lối diễn linh hoạt. Tuy nhiên so với Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun lại bị cho là không phù hợp với hình tượng nhân vật. Bởi theo nguyên tác từ webtoon, nhân vật Moon Seo Ha có vẻ ngoài nhợt nhạt, gợi lên cảm giác yếu đuối thế nhưng Ahn Bo Hyun lại nổi tiếng bởi sự nam tính và thân hình rắn rỏi, cơ bắp. Được biết Ahn Bo Hyun đã giảm tới 8 cân vì vai diễn này nên có lẽ khi lên phim, cảm giác "sai lệch hình tượng" sẽ không nhiều.

Shin Hye Sun và Ahn Bo Hyun đảm nhận vai trò chính trong phim

Shin Hye Sun: Có kiên trì ắt sẽ có thành công

Shin Hye Sun sinh năm 1989, dù từ nhỏ đã mê làm diễn viên nhưng đến năm 23 tuổi cô mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Khởi đầu muộn, hành trình làm nghề của Shin Hye Sun cũng chẳng mấy thuận lợi. Cô không ngừng tìm kiếm vai diễn mới, nỗ lực cống hiến qua từng tác phẩm nhưng suốt 5 năm đầu sự nghiệp, Shin Hye Sun vẫn không được chú ý, cô cứ quanh quẩn với những vai phụ, vai phản diện không được khán giả yêu mến. Chưa kể gia đình cô còn không hề ủng hộ con gái theo công việc gian truân và dễ dính thị phi này.

Nữ diễn viên 8X từng thừa nhận dù rất đam mê diễn xuất nhưng cô không biết làm cách nào để bắt đầu gia nhập làng phim ảnh. Dù từng theo học chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh của Đại học Sejong nhưng những năm đầu sự nghiệp, cô bị không ít công ty giải trí và các nhà sản xuất phim từ chối. Có lẽ cũng bởi ngày đó Shin Hye Sun không có quan hệ, ngoại hình cũng chẳng phải xuất chúng.

Sau một thời gian dài nỗ lực tìm kiếm cơ hội, cuối 2012, Shin Hye Sun có được vai diễn đầu tiên, là nhân vật phụ trong School 2023, có cơ hội làm việc chung với hàng loạt ngôi sao đình đám như Jang Nara, Choi Daniel, Lee Jong Suk, Kim Woo Bin... Sau School 2013, phải tới một năm sau đó, cô mới may mắn được góp mặt trong hai bộ phim khác là Angel Eyes và High School King of Savvy.

Từ 2014 đến 2016, Shin Hye Sun tiếp tục đảm nhạn vai phụ, thậm chí là vai phản diện trong loạt phim như Tuổi Thanh Xuân, She Was Pretty và sau đó là Huyền Thoại Biển Xanh - bộ phim nổi tiếng của Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun. Dù chỉ toàn đảm nhận vai phụ nhưng mỹ nhân họ Shin luôn liên tục cải thiện kỹ năng diễn xuất, làm mới bản thân. Cô cho thấy năng lực vượt trội của mình, có thể cân đẹp mọi dạng vai, từ bi đến hài, từ đáng thương đến đáng ghét.

Sự biến hóa tài tình, nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô giành được vai chính trong My Golden Life, một bom tấn rating màn ảnh Hàn với thành tích cao nhất lên tới 47,5%. Tác phẩm này đã mở ra một chặng đường huy hoàng mới cho Shin Hye Sun, giúp cô được biết đến với tư cách "nữ hoàng rating thế hệ mới". Liên tiếp sau đó, cô có vai chính trong loạt phim như Still 17, The Hymn of Death, Angel's Last Mission: Love và một lần nữa bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp nhờ bộ phim hài cổ trang, xuyên không Mr. Queen.

My Golden Life

Mr. Queen

Không thị phi, ồn ào, không đời tư gây sốc, âm thầm và bền bỉ theo đuổi đam mê của mình là những gì mà khán giả thấy trên chặng đường làm nghề của Shin Hye Sun. Hi vọng sau 3 năm nghỉ ngơi, sự trở lại của cô ở See You In My 19th Life sẽ một lần nữa đưa Shin Hye Sun đến với những đỉnh cao mới của sự nghiệp!

Nguồn ảnh: tvN