Mỹ nhân dính cáo buộc dụ dỗ Vương tử Harry "ăn trái cấm" trong quá khứ: Chuyên thủ vai nóng bỏng, cứ đóng phim nào là phim đó bị "khai tử"

Nếu bạn nghĩ những drama xoay quanh Vương thất anh và vợ chồng Vương tử Harry - Meghan Markle đã kết thúc thì bạn đã lầm. Thời gian gần đây Vương tử Harry đã tiếp tục gây sóng gió với quyển hồi ký Spare, trong đó có tiết lộ gây sốc về việc bản thân đã mất "lần đầu" khi còn là chàng thiếu niên đôi mươi.

Vương tử Harry tiết lộ mất "lần đầu" khi còn trẻ vào tay một phụ nữ lớn hơn anh.

Ngay khi chi tiết này gây chú ý, nhiều trang truyền thông đã đề cập đến nữ diễn viên Elizabeth Hurley như "nghi phạm" chính đã dụ dỗ Vương tử Harry "ăn trái cấm" trong quá khứ.



Elizabeth Hurley bị nghi là "thủ phạm".

Sinh năm 1965, Elizabeth Hurley được biết đến như một trong những biểu tượng "bom sex" (nóng bỏng) của màn ảnh Âu Mỹ thập niên 90. Mỹ nhân người Anh dành phần lớn cuộc đời mình tại Gloucestershire - nơi mà rất nhiều thành viên Vương thất Anh định cư. Gia đình cô cũng gần gũi với Vương tộc, trong đó bố của cô là thiếu tá quân đội phụ trách mảng giáo dục.



Hurley lúc trẻ.

Nhờ vẻ ngoài quyến rũ, thu hút mà Hurley sớm được giới giải trí chú ý. Cô bắt đầu diễn xuất với phim Aria vào năm 1987, sau đó đóng vai phụ trong một loạt dự án như Passenger 57, Bedazzled, Austin Powers...



Tuy nhiên phải đến năm 1994, người đẹp nóng bỏng mới trở thành tâm điểm khi diện bộ váy đen Versace táo bạo tại họp báo Bốn đám cưới và một đám ma cạnh tài tử Hugh Grant. "Chiếc váy ấy" đã đưa tên tuổi Elizabeth Hurley lên tầm cao mới.

Bộ váy nổi tiếng làm nên tên tuổi mỹ nhân.

Tuy nhiên Hurley sớm tỏ ra mình là một "bóng hồng rắc rối" Vào năm 2000, khi phong trào đình công diễn viên đang diễn ra, cô đã trốn đi quay quảng cáo mỹ phẩm, để rồi bị nghiệp đoàn diễn viên Hollywood phạt 100 nghìn USD.



Thế nhưng điều đó không khiến Hurley phiền não, trái lại nghiệp diễn của cô vẫn tiếp diễn trơn tru. Bên cạnh điện ảnh, cô cũng đầu tư cho truyền hình, ghi dấu ấn nhờ đóng loạt phim Gossip Girl đình đám.

Cô trong Gossip Girl.

Tuy nhiên sau đó, Hurley trở thành "vận xui" khi cứ tham gia phim nào là phim ấy bị "khai tử". Cô đóng tập mở màn của Wonder Woman, sau đó cả series bị xoá sổ do không tìm được nhà phát hành. Sau đó, cô lồng tiếng 2 tập The Tomorrow People, để rồi phim cũng kết thúc sau 1 mùa. Bước sang The Royals, Hurley đóng chính nhưng không cứu được số phận của dự án. Cuối cùng là loạt phim Runaways của Marvel cũng nhanh chóng khép lại chóng vánh sau khi có Hurley góp mặt trong mùa 3 (cũng là mùa cuối).



Các vai diễn của Hurley trước giờ đều thiên về sự gợi cảm, nóng bỏng, ít khi đặt nặng về diễn xuất (hoặc có nhưng vẫn phải nóng bỏng). Với Elizabeth Hurley, việc duy trì sắc vóc luôn là ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy mà ở tuổi gần 60 như hiện tại, cô vẫn rất tươi tắn và đầy sức sống, không có dấu hiệu già đi.

Hình mẫu gợi cảm của Elizabeth Hurley.

Mặt khác về cáo buộc lấy "cái ngàn vàng" của Vương tử Harry, Elizabeth Hurley đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết: "Không, không đời nào. Tôi vô tội". Theo trang Insider, việc sống lâu năm ở khu đồng quê và gần gũi Vương thất đã vô tình khiến cô dính phải điều tiếng, và quá khứ "hoang dại" của nữ diễn viên cũng là yếu tố dẫn đến nghi vấn của truyền thông.