Mỹ nhân đẹp nhất thế giới phải chịu đau 30 lần để có đôi chân cực phẩm đang viral cõi mạng

Sau thành công của siêu phẩm Mask Girl, tên tuổi Nana nhanh chóng phủ sóng khắp châu Á. Với vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút cùng vóc dáng tượng tạc, cựu thành viên After School từng xuất sắc vượt qua hàng loạt "bóng hồng" xinh đẹp để đứng đầu 2 năm liên tiếp Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler - trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ bình chọn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi mỹ nhân sinh năm 1991 luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện tại sự kiện. Mới đây, khoảnh khắc nữ diễn viên tham dự Baeksang 2025 cũng viral khắp cõi mạng với đôi chân không thể xuất sắc hơn.

Đôi chân đang chiếm sóng MXH của Nana tại Baeksang 2025. (Nguồn: x_peoples)

Nana gây ấn tượng ngay từ khi xuất hiện với giao diện cá tính, sang chảnh trong outfit full đen. Khác biệt hoàn toàn với những bộ váy dài thướt tha thường thấy tại các lễ trao giải Hàn Quốc, nữ diễn viên khoác lên mình bộ bodysuit ngắn được thiết kế kiểu dáng vest, phần áo xẻ ngực sâu cùng thắt lưng eo, khoe trọn body mảnh mai và đặc biệt là đôi chân dài bóng mịn, thẳng tắp. Việc phối cùng giày cao gót càng giúp nữ diễn viên "hack" chiều cao trông thấy. Kiểu tóc bob Pháp được uốn xoăn nhẹ nhàng, kết hợp với màu son đỏ càng làm nổi bật visual sắc bén, cuốn hút của Nana.

Đôi chân cực phẩm đang khiến MXH chao đảo mấy ngày vừa qua của Nana. Độ mịn màng, bóng khỏe của "cặp kiếm" thon dài thẳng tắp khiến ai nấy nhìn vào cũng phải trầm trồ.

Xuất thân từ người mẫu, việc Nana sở hữu đôi chân nuột nà cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trước khi tạo nên khoảnh khắc hot đình đám này, body của mỹ nhân đẹp nhất thế giới từng phủ kín nhiều hình xăm cá tính, và đôi chân cũng không ngoại lệ. Người đẹp chia sẻ đã phải trải qua tổng cộng hơn 30 buổi xóa xăm đau đớn. Có thể thấy, chân của nữ diễn viên hiện tại đã hầu như sạch bong, chỉ còn lại 1 hình xăm rõ nét ở phần cổ chân.

Đôi chân của Nana từng có rất nhiều hình xăm. Có lẽ, cũng vì vậy mà trước đó, nữ diễn viên nhiều lần diện trang phục khoe chân nhưng không bùng nổ như khoảnh khắc lộ chân nuột nà tại Baeksang năm nay.