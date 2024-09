Mỹ nhân đẹp nhất phương Đông từng suýt trượt đại học chỉ vì răng xấu

Củng Lợi là một nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Cô chính là "nàng thơ" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu - nam đạo diễn tài năng của nền điện ảnh Trung Quốc, trong một loạt phim nổi tiếng quốc tế từ những năm 1990 đến 2000. Ảnh hậu này thậm chí còn được báo chí phương Tây mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất phương Đông".

Củng Lợi là người châu Á thứ hai trong lịch sử giành được giải Volpi Cup cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venezia với màn thể hiện xuất sắc của cô trong tác phẩm Thu Cúc Đi Kiện. Nhiều tác phẩm có sự góp mặt của Củng Lợi cũng được đánh giá rất cao như: Cao Lương Đỏ, Lồng Đèn Đỏ Treo Cao, Hoàng Kim Giáp... Cô được công nhận là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng nhất và xuất sắc nhất trong lịch sử.

Củng Lợi hồi trẻ

Và Củng Lợi ở tuổi U60 tại liên hoan phim Cannes 2024



Tuy nhiên ít ai biết được rằng, Củng Lợi từng suýt trượt đại học chỉ vì... hàm răng không được đẹp. Cụ thể vào năm 1983, khi ấy Củng Lợi đang là học sinh cuối cấp, giống như bạn bè đồng trang lứa đã tham gia kỳ thi đại học.

Củng Lợi từ nhỏ đã mơ ước trở thành diễn viên. Vì vậy, dù bị gia đình phản đối theo nghiệp diễn, cô vẫn quyết tâm theo con đường mình đã chọn. Sau cùng, cô đăng ký vào ngành nghệ thuật tại Đại học Sư phạm Sơn Đông và Đại học Sư phạm Khúc Phụ.

Tuy nhiên, do không có kinh nghiệm, nên trong lần đâu tham gia kỳ thi năng khiếu của các trường nghệ thuật, Củng Lợi đã không may bị trượt. Sau một năm ôn tập lại, Củng Lợi lại tiếp tục đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành nghệ thuật của Đại học Sư phạm Sơn Đông nhưng may mắn một lần nữa không mỉm cười với nữ diễn viên.

Trượt 2 lần liên tiếp vào các trường nghệ thuật chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt vào người nữ diễn viên tài năng này. Đúng lúc này, một vị ân nhân xuất hiện.

Củng Lợi từng 2 lần trượt ĐH

Bạn bè đã nói với Củng Lợi rằng, muốn đăng ký vào trường học nghệ thuật, cần phải có sự hướng dẫn của giáo viên chuyên nghiệp mới có khả năng đỗ. Và thế là, Củng Lợi đã tìm mọi cách để liên lạc với Doãn Thái Vi từ Đoàn kịch Quân đội Tế Nam. Sự chân thành của Củng Lợi để theo nghề đã khiến Doãn Thái Vi cảm động và Thái Vi đã đồng ý giúp đỡ Củng Lợi trong việc diễn xuất.

Với sự giúp đỡ của Doãn Thái Vi, vào năm 1985, Củng Lợi đã tham gia kỳ thi đại học lần thứ ba. Nhưng vì 2 lần thất bại trước đó, lần thi đại học thứ ba, Củng Lợi rất thiếu tự tin, cô định chọn tiếp trường Đại học Sư phạm Sơn Đông. Biết vậy, Doãn Thái Vi tức giận nói: "Học trò của tôi dạy, sao mà có thể chọn trường như thế? Nếu đăng ký thì phải thi vào Học viện Hý kịch Trung ương".

Và thế là Củng Lợi đã nghe theo tiền bối của mình. Dù thể hiện rất tốt, nhưng sau hoàn thành xong bài thi, giám khảo đã nói với Củng Lợi rằng bộ răng của cô không đẹp, có thể gây ra những hiệu ứng không tốt trong lúc diễn xuất.

Đến lần thi thứ 3, Củng Lợi bị ban giám khảo nhắc khéo vì bộ răng không được đẹp của mình có thể cản trở sự nghiệp diễn xuất

Nghe thấy vậy, cô cảm thấy rất buồn. Nhưng với thành tích chuyên môn rất tốt, cuối cùng Củng Lợi vẫn được Học viện Hý kịch Trung ương tuyển thẳng bất chấp quy tắc và đứng ở vị trí thứ ba. Và trải qua nhiều nỗ lực, cô đã đạt được loạt thành tựu ấn tượng cũng như chỗ đứng không thể xoay chuyển tại C-biz.

Theo Sohu