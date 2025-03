Sau thành công vang dội với vai diễn Woo Young Woo trong Extraordinary Attorney Woo (2022), Park Eun Bin trở thành cái tên được săn đón hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Không chọn cách an toàn với những vai diễn dễ dàng, nữ diễn viên sinh năm 1992 đã khiến khán giả bất ngờ khi quyết định thử thách bản thân với bộ phim kinh dị tâm lý Hyper Knife. Vai diễn lần này không chỉ là một cú lột xác mạnh mẽ mà còn khẳng định rõ nét hơn nữa tài năng và sự linh hoạt trong diễn xuất của cô. Một lần nữa, Park Eun Bin lại chứng minh rằng cô hoàn toàn xứng đáng với vị trí nữ diễn viên xuất sắc nhất hiện nay.

Hành trình sự nghiệp và những cột mốc đáng nhớ

Park Eun Bin sinh năm 1992 tại Seoul, Hàn Quốc. Bắt đầu sự nghiệp từ khi mới 5 tuổi, cô đã sớm bộc lộ tài năng qua những vai diễn nhí đáng yêu và gây được thiện cảm trong lòng khán giả. Năm 1998, cô ra mắt chính thức với bộ phim truyền hình White Nights 3.98, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình diễn xuất chuyên nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ.

Lớn lên cùng ánh đèn sân khấu, Park Eun Bin không ngại thử sức với những vai diễn đa dạng. Năm 2012, cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong Operation Proposal, bộ phim tình cảm lãng mạn về chàng trai quay ngược thời gian để giành lại tình yêu từ thời niên thiếu. Dù không quá thành công về mặt thương mại, tác phẩm này đã giúp Park Eun Bin chứng minh được tiềm năng diễn xuất của mình.

Park Eun Bin hồi nhỏ

Khán giả bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cô nhờ vai diễn Song Ji Won trong Age of Youth (2016-2017). Nhân vật là một cô gái vui tươi, lạc quan nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Sự hóa thân đầy tự nhiên và duyên dáng của Park Eun Bin đã tạo nên thiện cảm lớn đối với khán giả trẻ.

Từ năm 2019, Park Eun Bin có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Trong Hot Stove League, cô vào vai Lee Se Young, quản lý đội bóng chày Dreams. Bộ phim không chỉ đạt rating cao mà còn giành được giải Phim truyền hình xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 56. Cũng nhờ vai diễn này, cô được vinh danh ở các giải thưởng lớn, khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí.

Hot Stove League

Năm 2020, cô tham gia Do You Like Brahms? với vai diễn Chae Song Ah, một nghệ sĩ vĩ cầm đam mê. Không ngại thử thách, Park Eun Bin đã thực sự học chơi violin để thể hiện chân thật nhất nhân vật. Đến năm 2021, cô tiếp tục gây ấn tượng mạnh với vai thái tử Lee Hwi trong The King's Affection, một bộ phim cổ trang mà cô phải che giấu thân phận nữ nhi để lên ngôi. Vai diễn đầy thử thách này giúp Park Eun Bin nổi tiếng khắp châu Á, đánh dấu thêm một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của Park Eun Bin phải kể đến vai diễn Woo Young Woo trong Extraordinary Attorney Woo (2022). Nhân vật nữ luật sư mắc chứng tự kỷ với trí tuệ thiên tài đã được cô thể hiện vô cùng xuất sắc, chiếm trọn tình cảm của khán giả toàn cầu. Vai diễn này giúp cô giành giải Daesang (Giải thưởng cao nhất) tại Baeksang Arts Awards 2023, khẳng định vị thế của một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện nay.

Park Eun Bin trong vai Woo Young Woo

Màn trình diễn "điên loạn" gây ám ảnh trong Hyper Knife

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Park Eun Bin bất ngờ trở lại màn ảnh với một hình tượng hoàn toàn khác biệt trong bộ phim Hyper Knife. Trong tác phẩm này, cô vào vai Jung Se Ok, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh thiên tài từng bị tước giấy phép hành nghề sau một biến cố đau lòng. Không chịu khuất phục, Jung Se Ok tiếp tục thực hiện các ca mổ phi pháp trong bóng tối, đánh đổi tất cả để bảo vệ những gì cô tin tưởng.

Bộ phim gây chú ý khi Park Eun Bin thể hiện một nhân vật đầy phức tạp, vừa mong manh vừa dữ dội. Ánh mắt cô chất chứa sự đau khổ, điên cuồng lẫn tuyệt vọng khi cầm trên tay con dao phẫu thuật. Cảnh cô đối mặt với người thầy cũ Choi Deok Hee (Sul Kyung Gu thủ vai) sau 6 năm xa cách, với lời nói lạnh lùng "Tôi không ở đây để tha thứ", khiến khán giả nghẹt thở vì sự căng thẳng đến tột cùng.

Xem phim, khán giả thậm chí còn cho rằng mình bị Park Eun Bin "tẩy não" khi không ai có thể ghét được nhân vật của cô - một bác sĩ sát nhân. Chỉ trong 2 tập đầu, nhân vật này đã giết tới 2 người, liên tục gây ám ảnh với giọng nói, tiếng cười đôi khi rất... biến thái. Thế nhưng không ai có thể ghét được Se Ok, tất cả nhờ màn trình diễn quá hoàn hảo, cuốn hút của Park Eun Bin Sự quyết liệt và tinh tế trong từng biểu cảm giúp cô tạo nên một Jung Se Ok vừa đáng sợ vừa đáng thương. Đây được đánh giá là một trong những vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Park Eun Bin, chứng minh rằng cô không ngại thử thách và luôn muốn vượt qua giới hạn bản thân. Với Hyper Knife, Park Eun Bin tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của mình, trở thành một trong những diễn viên xuất sắc nhất mà màn ảnh Hàn Quốc từng sản sinh.