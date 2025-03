Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) mới lên sóng chương ba (từ tập 9 đến tập 12) với sự xuất hiện của một nhân vật mới do Kim Seon Ho đảm nhận. Dù trước đó được giới thiệu chỉ là cameo của phim nhưng theo những diễn biến hiện tại thì Kim Seon Ho đảm nhận một nhân vật thuộc tuyến chính, thay thế cho Park Bo Gum và Lee Jun Young của hai chương đầu. Thậm chí còn có nhiều lời đồn đoán rằng Kim Seon Ho sẽ là người nên duyên với IU ở tập cuối của phim.

Kim Seon Ho và IU

Hiện chưa biết câu chuyện của Kim Seon Ho trong phim sẽ diễn ra theo chiều hướng nào nhưng những hình ảnh về màn xuất hiện của anh đã trở thành chủ đề cực kỳ hot trên mạng xã hội vì diện mạo xấu chưa từng thấy. Không chỉ để tóc xoăn dài, đeo kính cận, Kim Seon Ho còn nuôi râu, gương mặt lúc nào cũng u ám như "mất sổ gạo". Được biết nhân vật của anh là một họa sĩ, có lẽ vì vậy nên đạo diễn cố tình để cho Kim Seon Ho nuôi tóc dài trên phim cho giống... dân làm nghệ thuật.

Tạo hình của Kim Seon Ho gây chú ý

Ngay sau khi Kim Seon Ho xuất hiện trên phim, cư dân mạng lập tức gọi tên một nam MC, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam là... Trấn Thành. Rất nhiều topic hot, trêu đùa rằng Trấn Thành đã sang Hàn, đóng chính trong bom tấn nhà Netflix. Lý do là bởi Kim Seon Ho để tóc dài, nuôi râu, đeo kính cận trông tương đối giống tạo hình của Trấn Thành ở bộ phim nổi tiếng Cua Lại Vợ Bầu. Chưa kể biểu cảm thẫn thờ, thần thái mệt mỏi của hai nhân vật ở hai bộ phim trông cũng na ná nhau, khiến khán giả lại càng nhớ tới Trấn Thành khi xem When Life Gives You Tangerines.

Trấn Thành và Kim Seon Ho là... nạn nhân của tóc dài

Khán giả đồng loạt gọi tên Trấn Thành

Hiện không chỉ Kim Seon Ho mà tạo hình một thời của Trấn Thành cũng bất ngờ viral trở lại. Cua Lại Vợ Bầu có lẽ cũng là phim mà Trấn Thành xuất hiện trong tạo hình xấu nhất sự nghiệp. Vào vai một thanh niên kém cỏi, đến cả người mình yêu cũng không giữ nổi nên Trấn Thành đã xuất hiện với diện mạo này để khiến nhân vật trở nên trào phúng hơn. Tuy nhiên ở giai đoạn sau của phim, anh có màn lột xác với kiểu tóc mới chính bởi vậy nhiều cư dân mạng cũng đồng loạt... "xin vía" Trấn Thành cho Kim Seon Ho để mỹ nam họ Kim sớm được cắt tóc, cạo râu trong phim.

Trấn Thành trong Cua Lại Vợ Bầu nổi tiếng một thời

Về phần Kim Seon Ho, When Life Gives You Tangerines đánh dấu sự trở lại của anh sau một thời gian dài vắng bóng màn ảnh vì lùm xùm đời tư. Tuy vấp phải khá nhiều phản ứng tiêu cực trong lần trở lại này, đa phần do những ảnh hưởng từ hiểu lầm trong quá khứ, nhưng không thể phủ nhận việc Kim Seon Ho thể hiện rất tốt vai diễn, là một nhân tố thú vị, rất đáng mong chờ trong giai đoạn cuối của When Life Gives You Tangerines.

Nguồn ảnh: Tổng hợp