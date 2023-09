Mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất showbiz tái xuất thất bại: Khoe mặt mộc kèm body đỉnh vẫn không ai quan tâm

Ra mắt cùng thời điểm với bom tấn Cuộc Chiến Sinh Tồn, Live Your Own Life (Chuỗi Ngày Tự Lập Của Hyo Sim) là tác phẩm tương đối kém tiếng. Trước khi ra mắt , nó được kỳ vọng sẽ cứu dỗi khung giờ phim cuối tuần đang ngày càng ít được quan tâm của đài KBS. Cụ thể, phim có khởi đầu với rating 16,5% - con số có vẻ cao nhưng thực ra lại là thấp đến đáng buồn của khung giờ vàng trên nhà đài này.

Đây là lần thứ 2 trong 4 năm qua, phim truyền hình cuối tuần của KBS ghi nhận rating ở mức 10% (những tác phẩm khác đều ghi nhận con số trên 20%). Trước đó, UEE, nữ chính của phim, từng chia sẻ kỳ vọng về việc rating Live Your Own Life sẽ vượt mốc 30% nhưng với khởi điểm thế này, giấc mộng của UEE dường như là có phần xa vời. Hiện tại, không chỉ rating phim thấp mà tác phẩm của UEE còn không được truyền thông, báo chí hay cư dân mạng quan tâm.

UEE kỳ vọng rất nhiều nhưng Live Your Own Life lại không được nhiều khán giả quan tâm

Sở dĩ Live Your Own Life được nhà đài "đặt ngôi sao hi vọng" bởi phim có sự góp mặt của UEE, người từng làm nên thành công vang dội của phim cuối tuần My only one , với rating đạt gần 50% trong năm 2019. Thêm vào đó, nội dung của Live Your Own Life cũng có phần mới mẻ hơn so với loạt phim tâm lý gia đình đã trở nên nhàm chán trên khung giờ cuối tuần của KBS thời gian gần đây.

Nội dung tác phẩm lần này xoay quanh Hyo Sim (UEE), người đã hy sinh cả tuổi trẻ để chăm sóc gia đình, hiện quyết định theo đuổi cuộc sống tự lập, sống trọn vẹn với ước mơ của riêng mình. Hyo Sim chinh phục ước mơ trở thành một huấn luyện viên của TS Fitness, trên chặng đường đó, cô gặp không ít khó khăn, rào cản.

Từng bị chê bai, miệt thị ngoại hình vì quá gầy, đến với bộ phim lần này, UEE bắt buộc phải tăng cân trở lại, thậm chí là rèn luyện để bản thân có body săn chắc, đúng chuẩn một huấn luyện viên thể hình. Và không để khán giả thất vọng, trên phim cô có dịp khoe ra hình thể cân đối, khác hẳn dáng vẻ xanh xao, gầy gò mà khán giả từng thấy ở UEE. Chưa kể ở tác phẩm này, mỹ nhân có đôi chân dài nhất showbiz còn tự tin để mặt mộc, ăn mặc, tóc tai rất đơn giản, không còn quan tâm quá nhiều đến những lời bình phẩm, chê bai của cư dân mạng về diện mạo của mình. Trong quá khứ, cũng chính vì quá áp lực với những bình luận từ khán giả nên UEE đã giảm cân quá đà, dẫn đến việc nhan sắc bị ảnh hưởng không nhỏ.

UEE đã tăng cân, hình thể vô cùng cân đối

Vào vai một huấn luyện viên thể hình không thường xuyên chăm chút vẻ bề ngoài nên cô cũng không trang điểm nhiều trên phim

Cho đến thời điểm hiện tại, rating Live Your Own Life đã tụt xuống mức 15%. Người hâm mộ thì vẫn mong chờ sự bứt phá của nó trong tương lai, để UEE có thể tỏa sáng và lấy lại vị thế của mình trong làng phim Hàn.

Nguồn ảnh: KBS