Sau 4 năm kể từ khi mùa 2 khép lại, Euphoria mùa 3 cuối cùng cũng đã trở lại, tiếp nối hành trình dang dở của dàn nhân vật khi họ đã bước qua ngưỡng cửa tuổi mới lớn. Nếu hai phần trước xoáy sâu vào những hỗn loạn của tuổi teen, phần phim mới được kỳ vọng sẽ khai thác những ngã rẽ trưởng thành cùng cái giá phải trả sau loạt lựa chọn trong quá khứ. Với kịch bản vốn nổi tiếng gai góc, không né tránh các vấn đề nhức nhối mà giới trẻ dễ đối mặt như tình dục, chất kích thích, tổn thương tâm lý hay khủng hoảng bản thân, mùa 3 đã nhanh chóng gây sốt, trở thành "bom tấn truyền hình”.

Bên cạnh bộ 3 hot nhất thượng hiệu là Zendaya, Sydney Sweeney và Jacob Elordi, Hunter Schafer cũng là nhân tố nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Trong phim, cô đảm nhận vai Jules Vaughn, nhân vật từng gây ấn tượng mạnh nhờ nội tâm phức tạp, vừa mong manh vừa nổi loạn. Sau những biến cố ở mùa trước, Jules tại mùa 3 tiếp tục gây sốc khi được tiết lộ đang theo học tại một trường mỹ thuật nhưng đồng thời trở thành “sugar baby” của tới 5 người đàn ông để nhận trợ cấp tài chính.

Hành trình của Jules là lát cắt tiêu biểu về một thiếu nữ đang lớn lên giữa vô vàn rối ren của cảm xúc, sự hoang mang về bản thân, những va chạm đầu đời với tình dục và cả những tổn thương từ bạo hành tâm lý. Nhân vật nhiều lần phải đối diện với những gã đàn ông lệch lạc, mang đến cho cô các vết thương sâu sắc cả về niềm tin lẫn cách nhìn nhận tình yêu.

Điều đáng chú ý là dù Jules là một nhân vật chuyển giới, Euphoria không xây dựng cô chỉ xoay quanh bản dạng giới. Bộ phim chọn cách nhìn Jules như một con người toàn diện, tập trung vào những biến chuyển nội tâm, hành trình nhận thức bản thân, cách cô học yêu, học đau và học cách tồn tại trong thế giới đầy hỗn loạn. Chính điều đó khiến Jules trở thành nhân vật có chiều sâu, vượt khỏi khuôn mẫu thường thấy trên màn ảnh.

Ngoài đời, Hunter từ lâu đã là biểu tượng thời trang thế hệ mới. Sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng mảnh mai cùng thần thái lạnh cuốn hút, nữ diễn viên luôn tạo cảm giác như bước ra từ sàn runway cao cấp. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu và những đường nét phi giới tính giúp cô mang vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn so với chuẩn Hollywood quen thuộc. Không ít tờ báo quốc tế từng ví Hunter như “yêu tinh hiện đại” hay “người ngoài hành tinh đẹp nhất thảm đỏ”, bởi nhan sắc vừa siêu thực vừa khó trộn lẫn.

Phong cách của Hunter cũng là điểm hút fan lớn. Cô biến hóa linh hoạt giữa hình ảnh high-fashion cá tính, nữ tính mềm mại hay tối giản sang trọng, nhưng luôn giữ được khí chất riêng. Chính sự độc nhẩ ấy khiến Hunter không chỉ là diễn viên được yêu thích của Euphoria, mà còn là biểu tượng thẩm mỹ mới của giới trẻ toàn cầu.

Hunter sinh năm 1998 tại Mỹ, là người mẫu, diễn viên và nghệ sĩ thị giác đang lên của Hollywood. Trước khi nổi tiếng với diễn xuất, cô đã sớm ghi dấu ấn trong làng mốt khi làm việc với nhiều thương hiệu xa xỉ lớn nhờ chiều cao nổi bật, vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt khác biệt. Hunter từng được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ người mẫu mới, đồng thời được khen ngợi là mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất hành tinh, góp phần truyền cảm hứng cho lứa nghệ sĩ chuyển giới gen Z và gen Alpbha.

Bước ngoặt sự nghiệp của Hunter đến vào năm 2019 khi cô đảm nhận vai Jules Vaughn trong series đình đám Euphoria. Dù là vai diễn lớn đầu tay, nữ diễn viên nhanh chóng gây tiếng vang nhờ lối thể hiện tự nhiên, tinh tế và giàu cảm xúc. Nhân vật Jules giúp Hunter trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới trong điện ảnh. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong các dự án lớn như The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes và nhiều chiến dịch thời trang quốc tế. Ngoài diễn xuất, Hunter còn được yêu mến nhờ tư duy nghệ thuật riêng biệt. Cô có niềm đam mê với hội họa, thiết kế và thường tham gia vào quá trình sáng tạo hình ảnh của bản thân.