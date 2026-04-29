“Trùm Sò”: Khi Đức Thịnh tiếp tục trung thành với chất hài giản dị, đời thường

Bộ phim Trùm Sò hiện đang được công chiếu trên toàn quốc trong dịp nghỉ lễ 30/4. Ở Trùm Sò, Đức Thịnh không lựa chọn làm mới hoàn toàn phong cách của mình, mà tiếp tục đi theo con đường quen thuộc - khai thác chất hài giản dị, đời thường. Thay vì chạy theo những xu hướng gây cười ồn ào hay cố gắng tạo đột phá bằng các mảng miếng lạ, bộ phim giữ lại cách kể chuyện gần gũi - nơi tiếng cười đến từ những tình huống quen thuộc trong đời sống, được xử lý vừa đủ để mang lại sự dễ chịu cho người xem.

Là một đạo diễn có sự gắn bó lâu dài với dòng phim hài, Đức Thịnh cho thấy sự nhất quán trong lựa chọn của mình. Từ những tác phẩm trước như Ma Dai, Taxi, Em Tên Gì?, Già Gân, Trạng Quỳnh, Siêu Sao Siêu Ngố hay Anh Thầy Ngôi Sao, anh đều theo đuổi tinh thần giải trí nhẹ nhàng, hướng đến khán giả đại chúng. Với Trùm Sò, sự nhất quán ấy tiếp tục được duy trì, nhưng đi kèm với những điều chỉnh để phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại.

Chia sẻ về dự án, Đức Thịnh cho biết: "Tôi tìm thấy một câu chuyện rất gần với đời sống hôm nay - câu chuyện về tiền bạc, về những lựa chọn và giá trị trong xã hội hiện đại. Khi cảm nhận được sự đồng cảm với nhân vật, tôi biết mình muốn kể câu chuyện này theo cách riêng của mình".

Khi bắt tay vào thực hiện Trùm Sò, Đức Thịnh vẫn giữ lại lối kể chuyện dí dỏm, có chút châm biếm nhẹ nhàng - một phong cách quen thuộc trong các tác phẩm trước của anh. Sự lựa chọn này giúp bộ phim phát huy được thế mạnh sẵn có, đồng thời mở ra những cách thể hiện linh hoạt hơn mà không đánh mất màu sắc riêng.

Tiếng cười trong Trùm Sò đến từ những câu chuyện rất "đời": chuyện tiền bạc, những mối quan hệ "oái oăm" hay cách các nhân vật xoay xở trong những tình huống trớ trêu. Đây không phải là kiểu hài tạo bất ngờ bằng những chi tiết lạ, mà là kiểu hài dựa trên sự quen thuộc - nơi người xem dễ dàng nhận ra một phần đời sống của chính mình trong đó.

Yếu tố chất liệu dân gian cũng được khai thác theo hướng có chọn lọc. Bộ phim giữ lại những nét nền tảng, đồng thời điều chỉnh các chi tiết để phù hợp hơn với nhịp sống và cảm nhận của khán giả hiện đại. Sự thay đổi này thể hiện qua cách xây dựng tình huống, hành động nhân vật và đặc biệt là ngôn ngữ thoại - hướng đến sự gần gũi, dễ hiểu thay vì nặng tính nghiên cứu lịch sử hay tái hiện nguyên bản.

Chính vì vậy, các nhân vật trong Trùm Sò mang màu sắc bình dân, dễ nhận diện. Họ không quá đặc biệt, thậm chí có phần quen thuộc, nhưng chính sự quen thuộc ấy lại tạo nên khả năng kết nối với khán giả.

Ở vị trí đạo diễn, Đức Thịnh lựa chọn cách kể chuyện khá an toàn nhưng rõ ràng. Trùm Sò không cố gắng ôm quá nhiều yếu tố hay tạo ra những cú chuyển hướng bất ngờ, mà tập trung giữ nhịp phim ổn định, dễ theo dõi.

Các tuyến nội dung - từ hài, hành động đến cảm xúc - được phân bổ tương đối đều, không phần nào lấn át hoàn toàn phần còn lại. Điều này giúp tổng thể bộ phim giữ được sự cân bằng, phù hợp với định hướng giải trí đại chúng mà phim hướng tới.

Trong vai Trùm Sò, Đức Thịnh không lựa chọn lối diễn phô trương mà giữ nhịp khá "tỉnh". Nhân vật được thể hiện với một sự tiết chế nhất định, không cố gắng đẩy cao cảm xúc hay làm quá các tình huống hài. Chính cách diễn này giúp nhiều phân đoạn trở nên tự nhiên hơn, đặc biệt khi đặt trong những tình huống đã có sẵn yếu tố gây cười.

Từng vừa làm đạo diễn vừa tham gia diễn xuất trong Ma Dai nên đến Trùm Sò, Đức Thịnh cho biết anh có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc phân bổ công việc và duy trì sự tập trung cần thiết trên phim trường. Theo anh sự chuẩn bị về tinh thần lẫn thể lực và những cộng sự đáng tin cậy là điều quan trọng nhất để có thể đảm nhận nhiều vai trò trong một dự án.

Đức Thịnh chia sẻ: "Biên kịch Hồ Hải và Tuấn Anh là những người đã đồng hành cùng tôi từ tiền kỳ đến quá trình ghi hình, giúp tôi yên tâm hơn khi không thể trực tiếp quan sát mọi thứ từ bên ngoài".

