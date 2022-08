"Mỹ nhân bí ẩn nhất Kbiz" Shim Eun Ha: Nhan sắc đẹp mặn mà ở tuổi 50, lui về ở ẩn hỗ trợ chồng đại gia

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu nhan sắc thuộc hàng "cực phẩm" nhất showbiz Hàn, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Son Ye Jin, Kim Hee Sun hay Lee Young Ae... Thế nhưng, ở thập niên 90, làng giải trí Hàn Quốc sở hữu rất nhiều "quốc bảo nhan sắc".

Trong đó, người được nhớ đến nhiều nhất chính là Shim Eun Ha. Nhiều người còn đặt cho Shim Eun Ha danh xưng "mỹ nhân bí ẩn nhất Kbiz". Bởi lẽ, Shim Eun Ha có cuộc sống lặng lẽ và bí ẩn hơn tất cả mỹ nhân cùng thời như Lee Young Ae hay Kim Nam Joo, Go So Young. Shim Eun Ha được công chúng Việt Nam biết đến thông qua các vai diễn trong những bộ phim đình đám 1 thời như: Cú Nhảy Cuối Cùng, Giáng Sinh Tháng Tám, Trap of Youth...

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, còn được gọi là "bảo bối điện ảnh" của Hàn Quốc, thế nhưng Shim Eun Ha lại nhanh chóng rời khỏi Kbiz sau khi kết hôn cùng ông xã đại gia. Cuộc sống hiện tại của Shim Eun Ha vẫn luôn được công chúng quan tâm.

Mối tình không kết quả cùng chồng Lee Young Ae

Sinh năm 1972, Shim Eun Ha cùng Lee Young Ae hay Go So Young từng được công nhận là "bảo vật" của điện ảnh Hàn. Dù thời gian ở trong ngành giải trí không nhiều như những mỹ nhân cùng thời nhưng, Shim Eun Ha để lại ấn tượng rất sâu đậm đối với người hâm mộ.

Shim Eun Ha bắt đầu bước chân vào ngành công nghiệp giải trí năm 1993. Cô nhanh chóng được đài MBC nhắm chúng và lập tức có vai diễn đầu tiên. Vai diễn trong bộ phim đình đám một thời "Cú Nhảy Cuối Cùng" đã giúp tên tuổi của Shim Eun Ha được công chúng biết đến rộng rãi. Người đẹp nhanh chóng được các đạo diễn và nhà sản xuất phim săn đón. Vẻ đẹp mà Shim Eun Ha sở hữu khiến công chúng mê mẩn.

Bên cạnh nhan sắc cùng tài năng diễn xuất cực đỉnh, Shim Eun Ha còn được công chúng yêu thích bởi đời tư trong sạch. Sau một thời gian ở trong ngành, Shim Eun Ha được truyền thông đưa tin hẹn hò với doanh nhân Jung Ho Young - chồng hiện tại của Lee Young Ae. Thế nhưng mối tình ấy của Shim Eun Ha lại bị mẹ cô ngăn cản, bởi bà cho rằng, 2 người có cách biệt tuổi tác lớn. Khi ấy, Shim Eun Ha mới có 26 tuổi, còn Jung Ho Young đã là ông chú tuổi U50 và từng có 1 đời vợ.

Thời điểm đó, bất chấp sự phản đối của gia đình, Shim Eun Ha vẫn quyết định lên kế hoạch kết hôn cùng bạn trai. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày trước hôn lễ, Shim Eun Ha đã đột ngột hủy hôn. Có nguồn tin cho biết, mẹ Shim Eun Ha liên tục khuyên cô bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Sau tin hủy hôn được công bố, Shim Eun Ha chỉ nói rằng, hy vọng Jung Ho Young không bị tổn thương.

Sau khi mối tình này tan vỡ, Shim Eun Ha cũng không còn mặn mà với nghiệp diễn xuất. Người đẹp quyết định sang Pháp du học một thời gian. Bộ phim "Interview" công chiếu năm 2000 chính là tác phẩm cuối cùng của Shim Eun Ha.

Rời Kbiz, hỗ trợ chồng trong sự nghiệp

Bẵng đi một thời gian, không ai còn nghe được thêm tin tức gì liên quan tới Shim Eun Ha. Việc nữ diễn viên quyết định rời khỏi ngành giải trí khiến đông đảo người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Tới năm 2005, Shim Eun Ha khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố kết hôn cùng doanh nhân Ji Sang Wook. Được biết, ông Ji Sang Wook khi ấy là một trong những cổ đông lớn của SBS - đài truyền hình nổi tiếng xứ Hàn.

Năm 2005, Shim Eun Ha kết hôn với doanh nhân Ji Sang Wook.

Nói về Ji Sang Wook, ông xã Shim Eun Ha được biết đến như một doanh nhân thành công, sở hữu khối tài sản khủng. Ngoài là cổ đông của SBS, Ji Sang Wook còn kinh doanh xe hơi và làm lãnh đạo tập đoàn linh kiện điện tử lớn nhất nhì Hàn Quốc. Không chỉ dừng lại ở đó, ông xã Shim Eun Ha còn là một nhân tài xuất chúng khi đi lên từ một giảng viên đại học.

Có thể nói sau khi kết hôn, cuộc sống của Shim Eun Ha vô cùng viên mãn. Vào năm 2016, truyền thông xứ Hàn đưa tin, khối tài sản mà Shim Eun Ha và chồng sở hữu lên tới hơn 8.5 tỷ Won (khoảng 152 tỷ đồng). Cặp đôi này cũng nắm trong tay số vàng lên tới 8.2 kg. Trong tài sản kê khai tiền gửi tiết kiệm của vợ chồng Shim Eun Ha được tiết lộ là hơn 5,9 tỷ won (khoảng 105 tỷ đồng) cùng nhiều siêu xe đắt đỏ.

Tuy nhiên, có một thời điểm, Shim Eun Ha từng vướng tin đồn tự vẫn do cuộc hôn nhân ngột ngạt. Thời điểm đó, vợ chồng Shim Eun Ha vẫn giữ im lặng. Một thời gian dài sau đó, người ta vẫn thấy vợ chồng Shim Eun Ha hạnh phúc bên nhau. Điều đó, chứng tỏ những lời đồn trên mạng đều là vô căn cứ.

Shim Eun Ha hỗ trợ chồng trong con đường chính trị.

Cuộc sống của Shim Eun Ha được cho là chỉ dành cho gia đình nhỏ. Vào năm 2016 và 2020, Shim Eun Ha mới lộ diện trước truyền thông để cùng chồng tham gia vận động tranh cử. Người đẹp lộ diện để hỗ trợ chồng trong con đường chính trị. Có thể thấy, dù đã ở tuổi U50 nhưng nhan sắc của Shim Eun Ha vẫn vô cùng tươi tắn và rạng rỡ, không hề thua kém thời khi còn nổi tiếng.

